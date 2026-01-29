Jaya Ekadashi Daan: जया एकादशी पर जरूर करें इन चीजों का दान, कभी नहीं होगी धन की कमी

चांदी 4 लाख 7 हजार 456 रुपये किलो पहुंचीं, सोने-चांदी के दाम में लगातार बढ़ोतरी, सोना 1 लाख 76 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम, सोने और चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड उछाल | बारामती में अजित पवार की अंतिम यात्रा शुरू, गृहमंत्री अमित शाह अंतिम संस्कार में शामिल होंगे, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी शामिल होंगे, अजित पवार का सुबह 11 बजे अंतिम संस्कार, विद्या प्रतिष्ठान के मैदान में अंतिम संस्कार होगा
धर्म
नितिन शर्मा | Jan 29, 2026, 08:40 AM IST
1.जया एकादशी पर भगवान समर्पित करें ये चीजें
जया एकादशी आज यानी 29 जनवरी गुरुवार को है. आज ही जया एकादशी पर पूजा अर्चना के साथ ही व्रत रखा जाता है. यह तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है. इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने के साथ ही इन चीजों का दान करने से पाप और कष्टों से मुक्ति मिलती है. भगवान की कृपा और मां लक्ष्मी का आशिर्वाद प्राप्ति से धन की कमी नहीं होती. जीवन में सुख-समृद्धि आती है. आइए जानते हैं किन चीजों का दान करना चाहिए.
2.घी का दान
जया एकादशी पर घी का दान भी बेहद शुभ होता है. किसी भी जरूरतमंद को घी का दान करने से जीवन में सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है. इस दिन घर और मंदिर में घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए. इससे भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है.
3.कंबल दान
जया एकादशी माघ माह में आती है. इस दौरान ठंड का मौसम रहता है. ऐसे में जय एकादशी पर किसी गरीब को कपड़े या ठंड से बचने के लिए कंबल दान करने से जीवन में पुण्य की प्राप्ति होती है. काम में आने वाली बाधाएं दूर होती है. सुख और शांति मिलती है.
4.अनाज का दान
जया एकादशी पर अनाज का दान भी बेहद शुभ होता है. इस दिन किसी गरीब या मंदिर में गेहूं, जौ, बाजरा और मूंग आदि का दान करना शुभ होता है. मान्यता है कि ऐसा करने से घर में अन्न धन की कमी नहीं होती. व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है.
5.धार्मिक पुस्तकों का करें दान
जया एकादशी पर किसी भी मंदिर या बच्चों को उनकी पढ़ाई संबंधित या फिर धार्मिक पुस्तकों का दान करना शुभ होता है. इससे मन शांत रहता है. जीवन में पॉजिटिविटी का संचार होता है.
6.तिल का दान
इस दिन तिल का दान भी बेहद शुभ होता है. जया एकादशी पर काले या सफेद कोई से भी तिल दान करने से दुर्भाग्य दूर होता है. करिया में आने वाली रुकावटें हटती हैं और भगवान की कृपा प्राप्त होती है.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
