वही जगह और वही घटना... जहां अजीत पवार का प्लेन क्रैश हुआ वहीं 3 साल पहले भी एक विमान दुर्घटना हुई थी, ये संयोग या चेतावनी?

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का आज किया जाएगा अंतिम संस्कार, आखिरी दर्शन के लिए जमा हो रहे लोग

दिल्ली-एनसीआर समेत इन इलाकों में हो सकती है बारिश, पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के बाद IMD का अलर्ट

'प्यार में निवेश' कर ये महिला बनी अमीर, क्या भारत में है लव इंश्योरेंस जो देता है रिश्तों में 'रिस्क-रिटर्न मॉडल' कवरेज?

जया एकादशी पर जरूर करें इन चीजों का दान, कभी नहीं होगी धन की कमी

शादी विवाह का इंतजार हुआ खत्म, इस दिन से बजेंगी शहनाईयां, देखें विवाह के शुभ मुहूर्त

धर्म

Jaya Ekadashi Daan: जया एकादशी पर जरूर करें इन चीजों का दान, कभी नहीं होगी धन की कमी

माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जया एकादशी कहा जाता है. यह बेहद विशेष होती है. साल में आने वाली 24 एकादशी में से जया एकादशी भी एक है, लेकिन इसका अलग महत्व है. इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने के साथ ही दान करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है.

नितिन शर्मा | Jan 29, 2026, 08:40 AM IST

1.जया एकादशी पर भगवान समर्पित करें ये चीजें

जया एकादशी पर भगवान समर्पित करें ये चीजें
1

जया एकादशी आज यानी 29 जनवरी गुरुवार को है. आज ही जया एकादशी पर पूजा अर्चना के साथ ही व्रत रखा जाता है. यह तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है. इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने के साथ ही इन चीजों का दान करने से पाप और कष्टों से मुक्ति मिलती है. भगवान की कृपा और मां लक्ष्मी का आशिर्वाद प्राप्ति से धन की कमी नहीं होती. जीवन में सुख-समृद्धि आती है. आइए जानते हैं किन चीजों का दान करना चाहिए. 

2.घी का दान 

घी का दान 
2

जया एकादशी पर घी का दान भी बेहद शुभ होता है. किसी भी जरूरतमंद को घी का दान करने से जीवन में सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है. इस दिन घर और मंदिर में घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए. इससे भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है. 

3.कंबल दान

कंबल दान
3

जया एकादशी माघ माह में आती है. इस दौरान ठंड का मौसम रहता है. ऐसे में जय एकादशी पर किसी गरीब को कपड़े या ठंड से बचने के लिए कंबल दान करने से जीवन में पुण्य की प्राप्ति होती है. काम में आने वाली बाधाएं दूर होती है. सुख और शांति मिलती है. 

4.अनाज का दान 

अनाज का दान 
4

जया एकादशी पर अनाज का दान भी बेहद शुभ होता है. इस दिन किसी गरीब या मंदिर में गेहूं, जौ, बाजरा और मूंग आदि का दान करना शुभ होता है. मान्यता है कि ऐसा करने से घर में अन्न धन की कमी नहीं होती. व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है.

5.धार्मिक पुस्तकों का करें दान

धार्मिक पुस्तकों का करें दान
5

जया एकादशी पर किसी भी मंदिर या बच्चों को उनकी पढ़ाई संबंधित या फिर धार्मिक पुस्तकों का दान करना शुभ होता है. इससे मन शांत रहता है. जीवन में पॉजिटिविटी का संचार होता है.

6.तिल का दान 

तिल का दान 
6

इस दिन तिल का दान भी बेहद शुभ होता है. जया एकादशी पर काले या सफेद कोई से भी तिल दान करने से दुर्भाग्य दूर होता है. करिया में आने वाली रुकावटें हटती हैं और भगवान की कृपा प्राप्त होती है. 

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष  के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

