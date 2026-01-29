Jaya Ekadashi Daan: जया एकादशी पर जरूर करें इन चीजों का दान, कभी नहीं होगी धन की कमी

1 . जया एकादशी पर भगवान समर्पित करें ये चीजें

1

जया एकादशी आज यानी 29 जनवरी गुरुवार को है. आज ही जया एकादशी पर पूजा अर्चना के साथ ही व्रत रखा जाता है. यह तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है. इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने के साथ ही इन चीजों का दान करने से पाप और कष्टों से मुक्ति मिलती है. भगवान की कृपा और मां लक्ष्मी का आशिर्वाद प्राप्ति से धन की कमी नहीं होती. जीवन में सुख-समृद्धि आती है. आइए जानते हैं किन चीजों का दान करना चाहिए.