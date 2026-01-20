Jaya Ekadashi 2026: इस बार कब है जया एकादशी, जानें सही तारीख से लेकर पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व

5 . जया एकादशी के व्रत नियम

5

जया एकादशी पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नानादि करें. इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने के साथ ही मंत्र जाप करें. इसके साथ ही गलती से भी अन्न का सेवन न करें. वहीं इस दिन व्रती को तामसिक भोजन से दूर रहा चाहिए. व्रत में डिब्बा बंद जूस, कोल्ड ड्रिंक्स न पिये.​ किसी को भी परेशान न करें और झूठ न बोलें. व्रत के अगले दिन द्वादशी तिथि में व्रत का पारण जरूर करें. इसके बाद इस व्रत को पूर्ण माना जाता है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

