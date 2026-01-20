Jaya Ekadashi 2026: इस बार कब है जया एकादशी, जानें सही तारीख से लेकर पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व

नितिन के पास नई ऊर्जा और अनुभव-PM मोदी, BJP में अध्यक्ष बदलते हैं, आदर्श नहीं- PM मोदी, 'नितिन नबीन ने हर जगह खुद को साबित किया', जिम्मेदारी से संकल्प और मजबूत होता है- PM | BJP एक संस्कार, एक परिवार- PM मोदी, PM बनने से पहले एक कार्यकर्ता हूं- मोदी, BJP में अध्यक्ष बदलते हैं, आदर्श नहीं- PM मोदी | 'BJP ने शून्य से शिखर तक का सफर देखा है', नितिन नबीन सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष बने-PM | नितिन नबीन हम सबके अध्यक्ष हैं- PM मोदी, नितिन नबीन हम सबके अध्यक्ष हैं- PM मोदी, नितिन नबीन के पास युवा ऊर्जा-PM मोदी, BJP में नेतृत्व बदलता है, दिशा नहीं- PM मोदी
नितिन शर्मा | Jan 20, 2026, 11:26 AM IST
1.जया एकादशी व्रत
साल की कुल 24 एकादशी तिथि में से एक जया एकादशी भी है. यह माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर जयाएकादशी आती है. व्यक्ति के जीवन में विजय और सफलता प्राप्त होती है. आइए श्री हरि का आशीर्वाद और सुख-सौभाग्य बरसाने वाली जया एकादशी व्रत की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व को विस्तार से जानते हैं.
2.जया एकादशी का शुभ मुहूर्त
हिंदू पंचांग के अनुसार, माघ मास के शुक्लपक्ष की एकादशी तिथि इस महीने की 28 जनवरी 2026 को पड़ रही है. इसकी शुरुआत बुधवार की शाम 04 बजकर 35 मिनट से शुरू होकर अगले दिन 29 जनवरी 2026 को दोपहर 01 बजकर 55 मिनट तक रहेगी. ऐसे में उदया तिथि को देखते हुए जया एकादशी का व्रत 29 जनवरी 2026 को ही रखा जाएगा. अनुसार जया एकादशी का व्रत 29 जनवरी 2026 को ही रखा जाएगा. जिस पारण के बगैर श्री हरि का एकादशी व्रत अधूरा माना जाता है, वह अगले दिन 30 जनवरी 2026 को प्रात:काल 06:41 से 08:56 बजे के बीच किया जा सकेगा.
3.जया एकदशी व्रत की विधि
जानकारों की मानें तो एकादशी का व्रतियों को दशमी तिथि की रात से ही नियम और संयम शुरू कर देना चाहिए. इसके बाद एकादशी तिथि सुबह ब्रह्ममुहूर्त में उठकर स्नानादि करें. भगवान को ध्यान करने के साथ ही सूर्यदेव को जल प्रदान विधि विधान से भगवान विष्णु को जल अर्पित करें. इसके बाद अपने पूजा घर में भगवान विष्णु को चंदन, पुष्प, फल, मिष्ठान, तुलसी दल, पंचामृत आदि अर्पित करने के बाद एकादशी व्रत की कथा कहनी या सुननी चाहिए. कथा सुनने के बाद ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जाप करें.
4.जया एकादशी का धार्मिक महत्व
हिंदू मान्यता के अनुसार, जया एकादशी व्रत करने मात्र से व्यक्ति को सभी पाप और दोष से मुक्ति मिल जाती है. व्रत और सुख-सौभाग्य की प्राप्ति होती है. इस पावन एकादशी के पुण्य प्रताप से व्यक्ति का तन और मन शुद्ध होता है. इसके साथ ही अध्यात्मिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है. यह व्रत अनेक यज्ञों के बराबर पुण्यफल प्रदान करता है.
5.जया एकादशी के व्रत नियम
जया एकादशी पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नानादि करें. इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने के साथ ही मंत्र जाप करें. इसके साथ ही गलती से भी अन्न का सेवन न करें. वहीं इस दिन व्रती को तामसिक भोजन से दूर रहा चाहिए. व्रत में डिब्बा बंद जूस, कोल्ड ड्रिंक्स न पिये. किसी को भी परेशान न करें और झूठ न बोलें. व्रत के अगले दिन द्वादशी तिथि में व्रत का पारण जरूर करें. इसके बाद इस व्रत को पूर्ण माना जाता है.
