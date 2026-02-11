FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
दिल्ली की बेटियों के लिए CM रेखा गुप्ता की नई सौगात, मिलेगा 1 लाख रुपये तक का लाभ, जानें योजना की पूरी डिटेल

दिल्ली की बेटियों के लिए CM रेखा गुप्ता की नई सौगात, मिलेगा 1 लाख रुपये तक का लाभ, जानें योजना की पूरी डिटेल

अमेरिका-भारत व्यापार समझौते में अहम बदलाव, व्हाइट हाउस ने हटाया 'दालों' का जिक्र, फैक्ट शीट में भी किया संशोधन

अमेरिका-भारत व्यापार समझौते में अहम बदलाव, व्हाइट हाउस ने हटाया 'दालों' का जिक्र, फैक्ट शीट में भी किया संशोधन

Vande Matram: सार्वजनिक समारोहों में राष्ट्रगान 'जन गण मन' से पहले बजेगा राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्', सरकार ने जारी किया आदेश

सार्वजनिक समारोहों में राष्ट्रगान 'जन गण मन' से पहले बजेगा राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्', सरकार ने जारी किया आदेश

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर जल या दूध क्या चढ़ना शुभ? शिवपुराण का ये सच खोल देगा आपकी आंखें और दध की बर्बादी 

महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर जल या दूध क्या चढ़ना शुभ? शिवपुराण का ये सच खोल देगा आपकी आंखें और दध की बर्बादी

OTT Trending: कांप जाएगी रूह! नेटफ्लिक्स पर फिर लौटा 4 साल पुरानी क्राइम थ्रिलर का खौफ, 109 मिनट तक थमी रहेंगी सांसें

OTT Trending: कांप जाएगी रूह! नेटफ्लिक्स पर फिर लौटा 4 साल पुरानी क्राइम थ्रिलर का खौफ, 109 मिनट तक थमी रहेंगी सांसें

आपकी सैलेरी कितनी है? अगर कोई पूछे ये सवाल तो जवाब देने का ये स्मार्ट फॉर्मूला समझ लें

आपकी सैलेरी कितनी है? अगर कोई पूछे ये सवाल तो जवाब देने का ये स्मार्ट फॉर्मूला समझ लें

HomePhotos

धर्म

महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर जल या दूध क्या चढ़ना शुभ? शिवपुराण का ये सच खोल देगा आपकी आंखें और दध की बर्बादी 

When -why bathing of Shivling with milk start: क्या महाशिवरात्रि पर दूध चढ़ाने से ही शिवजी प्रसन्न होते हैं? या दूध के दान से ज्यादा पुण्यफल मिलता है. आखिर महाशिवरात्रि पर जलाभिषेक की परंपरा कैसे दूग्धाभिषेक में बदल गई चलिए शिवपुराण से समझते हैं और ये जानते हैं कि दूध से स्नान कब और क्यों हुआ शुरू?

ऋतु सिंह | Feb 11, 2026, 11:04 AM IST

1.शिवजी को जल चढ़ाने का शास्त्रीय विधान क्या कहता है?

शिवजी को जल चढ़ाने का शास्त्रीय विधान क्या कहता है?
1

हिंदू धर्मग्रंथों में भगवान शिव को जल चढ़ाना मुख्य विधान बताया गया है .
शिवपुराण, स्कंदपुराण और लिंगपुराण के अनुसार शिवलिंग प्रकृति का प्रतीक है और जल प्रकृति का जीवन तत्व है.जल चढ़ाना पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश पंचतत्वों का संतुलन दर्शाता है.इसलिए प्राचीन काल में केवल जल, गंगाजल, बिल्वपत्र और भस्म से पूजा होती थी .

Advertisement

2.दूध चढ़ाने की परंपरा कहां से आई?  

दूध चढ़ाने की परंपरा कहां से आई?  
2

दूध से शिवाभिषेक की परंपरा वैदिक कालीन नहीं, बल्कि मध्यकालीन लोक परंपरा मानी जाती है. प्राचीन भारत में दूध को शुद्धता और समृद्धि का प्रतीक माना गया. शिव को पालक और पिता समान देवता माना गया, इसलिए दूध अर्पण भावनात्मक श्रद्धा का प्रतीक बन गया.कुछ विद्वानों के अनुसार दूध चढ़ाने की परंपरा भक्ति आंदोलन के बाद लोकप्रिय हुई .
 

3. शिवरात्रि पर दूध या जल क्या महत्वपूर्ण है

शिवरात्रि पर दूध या जल क्या महत्वपूर्ण है
3

ज्योतिष में भगवान शिव को चंद्र और शनि का नियंत्रक देवता माना जाता है.जल चढ़ाने से चंद्र दोष और मानसिक तनाव शांत होता है. जबकि लोकमान्यता है कि 
शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से भावनात्मक शांति और पारिवारिक सुख बढ़ता है. ज्योतिषाचार्यों के अनुसार जल और दूध दोनों ही भावनात्मक ऊर्जा के प्रतीक हैं, लेकिन जरूरी नहीं की दूध चढ़ाने से ही शिवजी प्रसन्न होकर आशीर्वाद देंगे. जल चढ़ाने से सारी मुरादें पूरी हो सकती हैं.  
 

4.क्या दान करने से भी मिलता है शिवरात्रि का पुण्य?

क्या दान करने से भी मिलता है शिवरात्रि का पुण्य?
4

शिवपुराण में स्पष्ट लिखा है “दानं सर्वेषु यज्ञेषु श्रेष्ठम्” यानि दान सबसे बड़ा यज्ञ है. शिवरात्रि पर श्रेष्ठ दान दूध के साथ ही गरीबों को भोजन करना, वस्त्र के साथ घी या अनाज दान श्रेष्ठ माना गया है. साथ ही गौसेवा भी इस दिन बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है.ज्योतिष अनुसार शिवरात्रि पर दान करने से पितृ दोष शांत होता है,कर्मिक ऋण कम होता है और अचानक आर्थिक लाभ के योग बनते हैं.
 

TRENDING NOW

5.क्या दूध चढ़ाना जरूरी है या दान भी पर्याप्त?

क्या दूध चढ़ाना जरूरी है या दान भी पर्याप्त?
5

शास्त्रीय सत्य ये है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाना अनिवार्य और दूध चढ़ाना वैकल्पिक. वहीं दूध का दान अत्यंत पुण्यकारी माना गया है. यदि कोई व्यक्ति गरीब है और दूध नहीं चढ़ा सकता, तो जल, बेलपत्र और दान से भी समान पुण्य मिलता है .
 

6. शिवरात्रि पर जलाभिषेक के लिए जल में क्या मिलाएं

 शिवरात्रि पर जलाभिषेक के लिए जल में क्या मिलाएं
6

महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाना ही अपने आप में पूर्ण है लेकिन अगर आप सादा जल चढ़ा रहे तो इसमें आप काला तिल, सफेद फूल मिला लें. अगर दूग्धाभिषेक के बिना मन नहीं मानता तो जल में एक चम्मच गाय का कच्चा दूध मिला लें. इससे आपके मन की इच्छा भी पूरी होगी और दूध की बर्बादी भी हीं होगी. और बचे दूध को आप गरीबों में दान कर दें. अब शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए आप  “ॐ नमः शिवाय” का जाप करते रहें. 
 

7.शिव को क्या अधिक प्रिय है?

शिव को क्या अधिक प्रिय है?
7

शास्त्र कहते हैं शिव को जल, दूध, बेलपत्र या दान नहीं से नहीं बल्कि भक्ति और करुणा से प्रसन्न किया जा सकता है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से 

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर जल या दूध क्या चढ़ना शुभ? शिवपुराण का ये सच खोल देगा आपकी आंखें और दध की बर्बादी 
महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर जल या दूध क्या चढ़ना शुभ? शिवपुराण का ये सच खोल देगा आपकी आंखें और दध की बर्बादी
OTT Trending: कांप जाएगी रूह! नेटफ्लिक्स पर फिर लौटा 4 साल पुरानी क्राइम थ्रिलर का खौफ, 109 मिनट तक थमी रहेंगी सांसें
OTT Trending: कांप जाएगी रूह! नेटफ्लिक्स पर फिर लौटा 4 साल पुरानी क्राइम थ्रिलर का खौफ, 109 मिनट तक थमी रहेंगी सांसें
आपकी सैलेरी कितनी है? अगर कोई पूछे ये सवाल तो जवाब देने का ये स्मार्ट फॉर्मूला समझ लें
आपकी सैलेरी कितनी है? अगर कोई पूछे ये सवाल तो जवाब देने का ये स्मार्ट फॉर्मूला समझ लें
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग बिजनेस में डुबो देते हैं पैसा, जबकि नौकरी देती है हाई पोस्ट-पावर और पैसा भी 
इन तारीखों पर जन्मे लोग बिजनेस में डुबो देते हैं पैसा, जबकि नौकरी देती है हाई पोस्ट-पावर और पैसा भी
OTT Trending: 2 घंटे 8 मिनट की वो सबसे डरावनी फिल्म, जिसके एक-एक सीन देख थर-थर लगेंगे कांपने; आप में है इसे देखने की हिम्मत?
OTT Trending: 2 घंटे 8 मिनट की वो सबसे डरावनी फिल्म, जिसके एक-एक सीन देख थर-थर लगेंगे कांपने; आप में है इसे देखने की हिम्मत?
MORE
Advertisement
धर्म
 Zodiac Signs: ये 5 राशियां एक रुपये को करोड़ में बदल सकती हैं, इनको पता होता है पैसे बनाने और बचाने का मास्टर ट्रिक्स  
ये 5 राशियां एक रुपये को करोड़ में बदल सकती हैं, इनको पता होता है पैसे बनाने और बचाने का मास्टर ट्रिक्स
Mahashivratri Special: इस मंदिर में बिना रुके होता है शिवलिंग का जलाभिषेक, वैज्ञानिक भी नहीं जानते हैं कहां से आ रहा पानी! 
इस मंदिर में बिना रुके होता है शिवलिंग का जलाभिषेक, वैज्ञानिक भी नहीं जानते हैं कहां से आ रहा पानी!
Mahashivratri: भगवान शिव की कृपा चाहिए तो महाशिवरात्रि पर अपनी राशि के अनुसार शिवलिंग पर अर्पित करें ये चीजें
भगवान शिव की कृपा चाहिए तो महाशिवरात्रि पर अपनी राशि के अनुसार शिवलिंग पर अर्पित करें ये चीजें
Grahan in February: फरवरी में 15 दिनों के अंतराल पर लगेंगे 2 ग्रहण, एक महीने में सूर्य-चंद्र ग्रहण का क्या होगा असर?
फरवरी में 15 दिनों के अंतराल पर लगेंगे 2 ग्रहण, एक महीने में सूर्य-चंद्र ग्रहण का क्या होगा असर?
Vijaya Ekadashi: 13 या 14 फरवरी किस दिन है विजया एकादशी? शत्रु विजय के लिए ऐसे करें पूजा और जान लें पारण का सही समय 
13 या 14 फरवरी किस दिन है विजया एकादशी? शत्रु विजय के लिए ऐसे करें पूजा और जान लें पारण का सही समय
MORE
Advertisement