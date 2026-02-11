महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर जल या दूध क्या चढ़ना शुभ? शिवपुराण का ये सच खोल देगा आपकी आंखें और दध की बर्बादी 

6 . शिवरात्रि पर जलाभिषेक के लिए जल में क्या मिलाएं

6

महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाना ही अपने आप में पूर्ण है लेकिन अगर आप सादा जल चढ़ा रहे तो इसमें आप काला तिल, सफेद फूल मिला लें. अगर दूग्धाभिषेक के बिना मन नहीं मानता तो जल में एक चम्मच गाय का कच्चा दूध मिला लें. इससे आपके मन की इच्छा भी पूरी होगी और दूध की बर्बादी भी हीं होगी. और बचे दूध को आप गरीबों में दान कर दें. अब शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए आप “ॐ नमः शिवाय” का जाप करते रहें.

