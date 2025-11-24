FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी का बड़ा आरोप प्रेस कॉंफ्रेस में कहा कि कुछ लोगों ने प्रदूषण के मुखौटे में नक्सली हिडमा के लिए प्रदर्शन करने गए थे | दिल्ली प्रदूषण प्रोटेस्ट मामले में कोर्ट ने 5 आरोपियों को 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, हिडमा के समर्थन में की थी नारेबाजी

धर्म

धर्म

Jagannath temple: इस मंदिर में अविवाहित जोड़ों को मंदिर में नहीं मिलता प्रवेश, जगन्नाथपुरी से जुड़ा है इसका रहस्य और नियम

ओडिशा के पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर न केवल एक भव्य धार्मिक केंद्र है. लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं. इस मंदिर का इतिहास ऐसा है कि कई बातें आज भी लोगों के लिए रहस्य बनी हुई हैं. दुनिया भर में प्रसिद्ध इस मंदिर से जुड़े कुछ नियम और रहस्य हमेशा लोगों को हैरान करते हैं.

नितिन शर्मा | Nov 24, 2025, 03:45 PM IST

1.जगन्नाथ मंदिर में अविवाहित जोड़ों का प्रवेश वर्जित है

जगन्नाथ मंदिर में अविवाहित जोड़ों का प्रवेश वर्जित है
1

यह सुनकर कई लोग सोच सकते हैं कि इसके पीछे कोई सामाजिक या प्रशासनिक नियम है, लेकिन मंदिर के पुजारी और स्थानीय किंवदंतियां कहती हैं कि इस परंपरा की जड़ें एक पौराणिक कथा में हैं, जो सीधे भगवान श्रीकृष्ण और राधारानी से जुड़ी है.

2.अविवाहित जोड़ों की मनाही

अविवाहित जोड़ों की मनाही
2

अविवाहित जोड़ों (चाहे वे प्रेम में हों या सगाई में हों, लेकिन विवाहित न हों) को जगन्नाथ पुरी में प्रवेश की अनुमति नहीं है. आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह...

3.पौराणिक कथा और राधारानी का श्राप

पौराणिक कथा और राधारानी का श्राप
3

मंदिर की परंपरा के अनुसार, इस नियम का कारण भगवान कृष्ण की प्रिय राधारानी से जुड़ा हुआ है. एक बार राधारानी भगवान कृष्ण के जगन्नाथ रूप के दर्शन के लिए पुरी आईं, जब वह मंदिर में प्रवेश करने वाली थीं, तो वहां उपस्थित पुजारियों ने उन्हें मंदिर के द्वार पर ही रोक दिया.

4.राधारानी ने पूछा इसका कारण

राधारानी ने पूछा इसका कारण
4

राधारानी को आश्चर्य हुआ और उन्होंने इसका कारण पूछा. तब पुजारियों ने उन्हें बताया कि वह श्री कृष्ण की प्रेमिका हैं. और जगन्नाथ के इस रूप में केवल विवाहित पत्नियों को ही प्रवेश की अनुमति है. राधारानी बहुत दुखी और क्रोधित हुईं.

5.उन्होंने उसी क्षण मंदिर को श्राप दिया

उन्होंने उसी क्षण मंदिर को श्राप दिया
5

राधारानी ने श्राप दिया कि "आज से, कोई भी अविवाहित जोड़ा इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाएगा. जो भी अविवाहित जोड़ा यहां प्रवेश करेगा, वह अपने प्रेम में कभी सफल नहीं होगा और उसका प्रेम अधूरा रहेगा." राधारानी द्वारा दिया गया यह श्राप तब से आज तक लागू है.

6.अब सख्ती से किया जाता है पालन

अब सख्ती से किया जाता है पालन
6

पुरी जगन्नाथ मंदिर के पुजारी और प्रशासन इस परंपरा का पूरी श्रद्धा और सख्ती से पालन करते हैं. अगर अविवाहित जोड़े गलती से भी मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें तुरंत रोक दिया जाता है. वहीं पुरी के लोग इस नियम को सिर्फ एक परंपरा नहीं मानते, बल्कि वे इसे भगवान जगन्नाथ और राधारानी की इच्छा मानकर इसका पालन करते हैं.

7.कुछ लोगों को अजीब लगता है यह नियम

कुछ लोगों को अजीब लगता है यह नियम
7

बाहरी लोगों को यह नियम अजीब लग सकता है, लेकिन स्थानीय श्रद्धालुओं और पुजारियों का कहना है कि इस नियम का उल्लंघन करने से जोड़े और मंदिर की पवित्रता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है. इसलिए, कई जोड़े इस अभिशाप से बचने के लिए विवाह से पहले मंदिर से दूर रहना पसंद करते हैं.

Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.

 

