Jagannath temple: इस मंदिर में अविवाहित जोड़ों को मंदिर में नहीं मिलता प्रवेश, जगन्नाथपुरी से जुड़ा है इसका रहस्य और नियम

7 . कुछ लोगों को अजीब लगता है यह नियम

7

बाहरी लोगों को यह नियम अजीब लग सकता है, लेकिन स्थानीय श्रद्धालुओं और पुजारियों का कहना है कि इस नियम का उल्लंघन करने से जोड़े और मंदिर की पवित्रता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है. इसलिए, कई जोड़े इस अभिशाप से बचने के लिए विवाह से पहले मंदिर से दूर रहना पसंद करते हैं.

Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.