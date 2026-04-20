ना कील, ना मशीन... सोने के कुल्हाड़ी से लकड़ी काट कर बनते हैं जगन्नाथ के तीनों रथ! जानें इससे जुड़ी रोचक बातें

3 . नहीं होता लोहे, कीलों और मशीन का इस्तेमाल

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इसके लिए हर साल नए रथ बनाए जाते हैं और यह पूरी प्रक्रिया सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार ही होती है. रथ पूरी तरह लकड़ी से बनाए जाते हैं और इनमें लोहे या कीलों का इस्तेमाल नहीं किया जाता. रथ निर्माण में सबसे पहले तुम्ब का निर्माण किया जाएगा. फिर दूसरे हिस्से एक एक करके पूरे किए जाएंगे. (AI Image)