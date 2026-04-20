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ना कील, ना मशीन... सोने के कुल्हाड़ी से लकड़ी काट कर बनते हैं जगन्नाथ के तीनों रथ! जानें इससे जुड़ी रोचक बातें

ना कील, ना मशीन... सोने के कुल्हाड़ी से लकड़ी काट कर बनते हैं जगन्नाथ के तीनों रथ! जानें इससे जुड़ी रोचक बातें

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ना कील, ना मशीन... सोने के कुल्हाड़ी से लकड़ी काट कर बनते हैं जगन्नाथ के तीनों रथ! जानें इससे जुड़ी रोचक बातें

Jagannath Rath Yatra 2026 Construction: पुरी (ओडिशा) में विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां विधिवत शुरू हो गई हैं. अक्षय तृतीया के दिन से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के लिए नए रथों के निर्माण की परंपरा निभाई जाती है. आइए जानें रथ के निर्माण से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें... 

Abhay Sharma | Apr 20, 2026, 11:02 PM IST

1.रथ निर्माण की शुरुआत

रथ निर्माण की शुरुआत
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अक्षय तृतीया का दिन अत्यंत शुभ और अबूझ मुहूर्त माना जाता है, इस दिन शुरू किया गया कार्य कभी नष्ट नहीं होता और निरंतर फल देता है. इसलिए इस दिन से रथ निर्माण की शुरुआत एक विशेष पूजा और अनुष्ठान शुरू कर दी जाती है. यह परंपरा सदियों से चली आ रही है. (AI Image)

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2.सोने के कुल्हाड़ी से लकड़ी काटने की परंपरा 

सोने के कुल्हाड़ी से लकड़ी काटने की परंपरा 
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पुरी में भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा और के तीनों रथों का निर्माण करने से पहले परंपरा के तहत मुख्य शिल्पकार (महाराणा सेवायत) लकड़ी के लट्ठों को सोने की कुल्हाड़ी से प्रतीकात्मक रूप से स्पर्श (काटने के रूप में) करते हैं, फिर रथ बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है. (AI Image)

3.नहीं होता लोहे, कीलों और मशीन का इस्तेमाल

नहीं होता लोहे, कीलों और मशीन का इस्तेमाल
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इसके लिए हर साल नए रथ बनाए जाते हैं और यह पूरी प्रक्रिया सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार ही होती है. रथ पूरी तरह लकड़ी से बनाए जाते हैं और इनमें लोहे या कीलों का इस्तेमाल नहीं किया जाता. रथ निर्माण में सबसे पहले तुम्ब का निर्माण किया जाएगा. फिर दूसरे हिस्से एक एक करके पूरे किए जाएंगे.  (AI Image)

4.865 विशेष लकड़ियों के उपयोग से बन रहा है रथ

865 विशेष लकड़ियों के उपयोग से बन रहा है रथ
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इस बार तीनों रथ के निर्माण में 215 महाराण और भोई सेवायत कारीगरों समेत 200 से अधिक शिल्पकारों को लगाया गया है, जो पीढ़ियों से इस पंरपरा को निभा रहे हैं. कुल 865 विशेष लकड़ियों का उपयोग किया जा रहा है. (AI Image)

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5.नहीं फेंका जाता पुरानी रथों की लकड़ियां

नहीं फेंका जाता पुरानी रथों की लकड़ियां
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बता दें कि पुराने रथों की लकड़ियों को सामान्य तौर पर फेंकते नहीं हैं. इन्हें पवित्र माना जाता है. मंदिर के विभिन्न धार्मिक कार्यों, यज्ञ-हवन, रसोई (महाप्रसाद बनाने) या अन्य अनुष्ठानों में इस्तेमाल कर लिया जाता है. कई बार इन्हें भक्तों में प्रसाद स्वरूप भी बांट दिया जाता है, जिसे घर में रखना शुभ माना जाता है. (AI Image) 

 

6.कुछ विशेष चीजों की होती है नीलामी  

कुछ विशेष चीजों की होती है नीलामी  
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यह तीनों रथ भगवान का वाहन होता है, इसमें लगी हर एक वस्तु दिव्य ऊर्जा से युक्त होती है. इसलिए इनका फिर से प्रयोग केवल धार्मिक कार्यों में ही किया जाता है, ना कि सामान्य उपयोग में. इसके अलावा रथ के पहिए समेत कुछ विशेष अवशेष नीलामी के जरिए बेच दिए जाते हैं.  (AI Image)

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