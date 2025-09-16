Jagannath Puri Temple: जगन्नाथ पुरी में आज भी क्यों उल्टी लटकी हैं एकादशी देवी, जानिए इसके पीछे की वजह और पूरी कहानी

1 . एकादशी श्राद्ध 2025: तिथि, श्राद्ध समय, महत्व और अनुष्ठान

ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर भारत के चार पवित्र धामों में से एक है और अपने रहस्यमय चमत्कारों और परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है. दिलचस्प बात यह है कि यहा एकादशी मनाने की परंपरा भारत के बाकी हिस्सों से अलग है. लोग आमतौर पर एकादशी पर अनाज, खासकर चावल से परहेज करते हैं, लेकिन पुरी में भगवान जगन्नाथ को चावल का भोग लगाया जाता है, जिसे भक्त प्रसाद के रूप में उत्सुकता से ग्रहण करते हैं, जो इस पवित्र तीर्थस्थल की अनूठी परंपराओं और भक्ति को दर्शाता है. ऐसा माना जाता है कि जगन्नाथ पुरी में एकादशी देवी को उल्टा लटका दिया गया है!

अगर आप नहीं जानते कि पुरी में एकादशी देवी को उल्टा क्यों लटकाया जाता है, तो आप बिलकुल सही जगह पर हैं! आइए जानते हैं इस मान्यता के पीछे की रोचक कहानी: