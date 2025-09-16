नीतीश सरकार ने स्टूडेंट्स को दी बड़ी राहत, अब बिना ब्याज के मिलेगा लोन, चुकाने के लिए भी ज्यादा समय
भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी Jwala Gutta ने दान किए 30 लीटर Breast Milk, जानें क्यों उठाया ये कदम
दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनावों में हरियाणी छोरे के लिए सामने आईं खाप पंचायतें, एबीवीपी के लिए एकजुटता अभियान शुरू
'बच्चे दम है तो छक्का मारकर दिखा' 16 साल के सचिन को मिला था चैलेंज, उस ओवर में हुई थी फिर ऐसी दनादन
धोखे की दुनिया के खिलाड़ी हैं ये 5 जानवर, चकमा देने में होते हैं उस्ताद
Bihar Election 2025: जब बिहार को मिला था 5 दिन का CM, जीत लिए थे दिल
क्या आपको भी है ट्रंप जैसी बीमारी? इससे दिल तक खून पहुंचने में होती है दिक्कत, जानें इसके लक्षण और इलाज
Amazon Great Indian Festival 2025: कब शुरू होगी धमाकेदार सेल? जानें बैंक ऑफर्स से लेकर डिस्काउंट्स तक, पूरी डिटेल्स
रेल की पटरियों पर दौड़ती विरासत, भारत के वो 4 रेलवे स्टेशन जो बन गए UNESCO विश्व धरोहर
Jagannath Puri Temple: जगन्नाथ पुरी में आज भी क्यों उल्टी लटकी हैं एकादशी देवी, जानिए इसके पीछे की वजह और पूरी कहानी
धर्म
नितिन शर्मा | Sep 16, 2025, 10:23 AM IST
1.एकादशी श्राद्ध 2025: तिथि, श्राद्ध समय, महत्व और अनुष्ठान
ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर भारत के चार पवित्र धामों में से एक है और अपने रहस्यमय चमत्कारों और परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है. दिलचस्प बात यह है कि यहा एकादशी मनाने की परंपरा भारत के बाकी हिस्सों से अलग है. लोग आमतौर पर एकादशी पर अनाज, खासकर चावल से परहेज करते हैं, लेकिन पुरी में भगवान जगन्नाथ को चावल का भोग लगाया जाता है, जिसे भक्त प्रसाद के रूप में उत्सुकता से ग्रहण करते हैं, जो इस पवित्र तीर्थस्थल की अनूठी परंपराओं और भक्ति को दर्शाता है. ऐसा माना जाता है कि जगन्नाथ पुरी में एकादशी देवी को उल्टा लटका दिया गया है!
अगर आप नहीं जानते कि पुरी में एकादशी देवी को उल्टा क्यों लटकाया जाता है, तो आप बिलकुल सही जगह पर हैं! आइए जानते हैं इस मान्यता के पीछे की रोचक कहानी:
2.एकादशी देवी कौन हैं
एकादशी देवी एक शक्तिशाली देवी हैं और माना जाता है कि इन्हें भगवान विष्णु ने रचा था. वे राक्षस मुर को हराने के लिए प्रकट हुई थीं. पद्म पुराण के अनुसार, जब मुर ने भगवान विष्णु के ध्यान करते समय उन पर आक्रमण करने का प्रयास किया, तो एकादशी देवी प्रकट हुईं और एक कठिन युद्ध में राक्षस को पराजित किया. उनकी वीरता से प्रसन्न होकर, भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनका नाम एकादशी रखा. इसके बाद, भगवान विष्णु ने एकादशी व्रत की परंपरा शुरू की, ताकि लोग अपने तन और मन को शुद्ध कर सकें और मोक्ष एवं समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें.
3.एकादशी देवी उल्टा लटकी हुई
भगवान जगन्नाथ के निवास पर एकादशी देवी को उल्टा लटका दिया गया है. यहां एकादशी तिथि के दिन भी महाप्रसाद के रूप में चावल परोसा जाता है.
4.जगन्नाथ पुरी में एकादशी देवी को उल्टा क्यों लटकाया गया
ऐसा माना जाता है कि एक बार, सृष्टि के रचियता भगवान ब्रह्मा भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने और दिव्य प्रसाद का आनंद लेने के लिए जगन्नाथ पुरी धाम आए थे. हालांकि, वहां पहुंचकर सारा प्रसाद भक्तों को बांट दिया गया. यहां एक थाली में केवल कुछ चावल के दाने बचे, जिन्हें एक कुत्ता चाट रहा था. ब्रह्मा की भक्ति इतनी शुद्ध थी कि उन्होंने कुत्ते के साथ बासी चावल खाने का निश्चय किया, इस बात की परवाह किए बिना कि वह एकादशी थी, जो आमतौर पर उपवास और अन्न त्याग के साथ मनाई जाती है.
5.एकादशी देवी ने ब्रह्मा को लगाई डांट
इस घटना को देखते हुए, एकादशी देवी प्रकट हुईं और भगवान ब्रह्मा को उपवास के लिए पवित्र माने जाने वाले दिन चावल खाने के लिए डाँटा. हालाँकि, भगवान जगन्नाथ ने ब्रह्मा की शुद्ध भक्ति को देखा और हस्तक्षेप करते हुए आदेश दिया कि उनके निवास स्थान में उनके प्रसाद पर उपवास के नियम लागू नहीं होंगे. उन्होंने कहा कि शुद्ध भक्ति कठोर अनुष्ठानों से बंधी नहीं होती, इसलिए सामान्य नियमों के विरुद्ध, एकादशी के दौरान उनके मंदिर में चावल चढ़ाए और खाए जाएंगे.
6.इसी के बाद दिया उल्टा लटकाने का आदेश
कथा के अनुसार, तब से, भगवान जगन्नाथ ने एकादशी देवी को उल्टा लटकाने का आदेश दिया, जो पुरी में पारंपरिक एकादशी प्रथा के उलट होने का संकेत है. तब से, जगन्नाथ मंदिर में एकादशी के दौरान चावल का भोग लगाया जाता है और इसे भक्तों में प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है. 'उल्टी एकादशी' के नाम से जानी जाने वाली यह अनोखी प्रथा शुद्ध भक्ति की शक्ति और भगवान की कृपा का प्रतीक है, जिसके कारण जगन्नाथ पुरी धाम में एकादशी के दिन चावल खाना पाप कर्म के बजाय एक शुभ कर्म बन गया है.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.