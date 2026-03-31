इजरायल और ईरान में हिंदू धर्म का पालन करना आसान है या मुश्किल? जानें क्या हैं पूजा, त्योहार और नियम

2 . धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान, लेकिन बेहद कम हैं हिंदू समुदाय

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इजरायल में सबसे ज्यादा आबादी यहू​दी है. इस देश में यहूदी धर्म के नियम और त्योहारों का पालन किया जाता है. यह एक ऐसा देश है, जहां एक भी मंदिर नहीं है. इसकी वजह यहां पर मूर्ति पूजा नहीं की जाती है, लेकिन इजरायल दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां, धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान किया जाता है. यहां पर सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है. इसलिए कोई भी अपने रीति रिवाज को स्वतंत्र रूप से निभा सकता है. भारत से इजरायल गये भारतीय लोग या प्रवासी हिंदू छोटे स्तर पर मंदिर या पूजा स्थल बनाकर पूजा-अर्चना कर सकते हैं. हालांकि, यहां हिंदू मंदिर नहीं हैं. क्योंकि यहां मूर्ति पूजा को पाप की श्रेणी में रखा गया है.

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