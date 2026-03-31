इजरायल और ईरान में हिंदू धर्म का पालन करना आसान है या मुश्किल? जानें क्या हैं पूजा, त्योहार और नियम

धर्म
Nitin Sharma | Mar 31, 2026, 10:01 AM IST
1.इजरायल और ईरान में नियम
अगर आप भी इजरायल और ईरान में हिंदू धर्म के पूजा पाठ त्योहार समेत सभी धार्मिक गतिविधियों को लेकर नियम और सीमाएं जानना चाहते हैं तो आइए जानते हैं. यहां हिंदू धर्म के लोग कैसे अपनी पूजा पाठ करने के साथ ही त्योहार मनाते हैं...
(Credit Image AI)
2.धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान, लेकिन बेहद कम हैं हिंदू समुदाय
इजरायल में सबसे ज्यादा आबादी यहूदी है. इस देश में यहूदी धर्म के नियम और त्योहारों का पालन किया जाता है. यह एक ऐसा देश है, जहां एक भी मंदिर नहीं है. इसकी वजह यहां पर मूर्ति पूजा नहीं की जाती है, लेकिन इजरायल दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां, धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान किया जाता है. यहां पर सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है. इसलिए कोई भी अपने रीति रिवाज को स्वतंत्र रूप से निभा सकता है. भारत से इजरायल गये भारतीय लोग या प्रवासी हिंदू छोटे स्तर पर मंदिर या पूजा स्थल बनाकर पूजा-अर्चना कर सकते हैं. हालांकि, यहां हिंदू मंदिर नहीं हैं. क्योंकि यहां मूर्ति पूजा को पाप की श्रेणी में रखा गया है.
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3.इजरायल में मना सकते हैं होली-दिवाली
इजरायल में भारतीय समुदाय छोटे-छोटे समूहों में होली, दिवाली जैसे त्योहार मनाते हैं. ये आयोजन अक्सर दूतावास, सांस्कृतिक संस्थानों या निजी परिसरों में होते हैं, लेकिन सार्वजनिक जगहों पर बड़े आयोजन करने के लिए स्थानीय प्रशासन की अनुमति जरूरी होती है. यहां का माहौल थोड़ा खुला है. इसलिए लोग आसानी से आने धर्म का पालन करते हैं.
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4.ईरान में कड़े नियमों के बीच सीमित धार्मिक आज़ादी
ईरान एक इस्लामिक देश है. यहां का कानून इस्लामी सिद्धांतों पर टिका है. यहां गैर-मुस्लिम धर्मों को सीमित मान्यता दी गई है, लेकिन हिंदू धर्म आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त धर्मों की सूची में नहीं आता, लेकिन यहां रहने वाले भारतीय मूल के लोग घर के अंदर ही पूजा-पाठ करते हैं. घर के भीतर धूप-दीप जलाने या धार्मिक अनुष्ठान करने पर यहां रोक नहीं है, लेकिन यहां सार्वजनिक रूप से हिंदू त्योहार नहीं मनाये जाते हैं.
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5.ईरान में त्योहार मनाने के नियम
ईरान में होली या दिवाली जैसे हिंदू त्योहार सार्वजनिक स्थानों पर मनाना संभव नहीं है. यहां ऐसे आयोजन आमतौर पर निजी दायरे तक सीमित रहते हैं. विदेशी नागरिक अपने दूतावास या निजी परिसरों में छोटे कार्यक्रम कर सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक जश्न या रंग खेलना कानूनन अपराध माना जाता है.
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