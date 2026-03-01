Numerology: कहीं आपका मोबाइल नंबर ही तो नहीं बन रहा तरक्की का दुश्मन? जन्मतिथि से चुनिए अपना पर्सनालाइज्ड ‘लकी नंबर’

1 . मोबाइल नंबर जन्मतिथि के अनुकूल नहीं हुआ तो...

आज मोबाइल सिर्फ कम्यूनिकेशन तक सीमित नहीं है बल्कि ये हमारी दुनिया बन चुका है. अंक ज्योतिष के अनुसार जो भी अंक आपसे जुड़ता है वह कहीं न कहीं आपकी ऊर्जा और आपके भाग्य को प्रभावित करता है. नंबरों का वाइब्रेशन) व्यक्ति की ऊर्जा से जुड़ता है. इसलिए अगर आपका मोबाइल नंबर जन्मतिथि के अनुकूल नहीं हुआ तो ये आपकी तरक्की ही नहीं, मानसिक शांति भी छीन सकता है और धन हानि से लेकर रिश्ते तक खराब कर सकता है. तो चलिए जानें किस जन्मतिथि के लिए कौन सा मोबाइल नंबर लकी होता है और उसे कैसे निकालें.

