FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
36 साल का ईरान पर हुकूमत और अरबों की संपत्ति, जानें कितनी बड़ी है अयातुल्लाह अली खामेनेई की आर्थिक सल्तनत?

36 साल का ईरान पर हुकूमत और अरबों की संपत्ति, जानें कितनी बड़ी है अयातुल्लाह अली खामेनेई की आर्थिक सल्तनत?

जब अमिताभ-रेखा की होली देख ताकती रह गईं थीं जया बच्चन, जानें इस गीत का अनसुना सच

जब अमिताभ-रेखा की होली देख ताकती रह गईं थीं जया बच्चन, जानें इस गीत का अनसुना सच

अक्षय कुमार ने 'भूत बंगला' के फनी वीडियो से मचाया धमाल, हंसते-हंसते पेट फूल जाएगा

अक्षय कुमार ने 'भूत बंगला' के फनी वीडियो से मचाया धमाल, हंसते-हंसते पेट फूल जाएगा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: कहीं आपका मोबाइल नंबर ही तो नहीं बन रहा तरक्की का दुश्मन? जन्मतिथि से चुनिए अपना पर्सनालाइज्ड ‘लकी नंबर’

कहीं आपका मोबाइल नंबर ही तो नहीं बन रहा तरक्की का दुश्मन? जन्मतिथि से चुनिए अपना पर्सनालाइज्ड ‘लकी नंबर’

कोई देश अपने एयरस्पेस को कैसे बंद करता है? अगर कोई विमान गलती से प्रवेश कर जाए तो क्या होता है?

कोई देश अपने एयरस्पेस को कैसे बंद करता है? अगर कोई विमान गलती से प्रवेश कर जाए तो क्या होता है?

Numerology: 4, 13, 22 या 31 को जन्मे हैं आपके पार्टनर? पहले जान लें ये 3 सच, वरना खतरे में पड़ जाएगा रिश्ता

Numerology: 4, 13, 22 या 31 को जन्मे हैं आपके पार्टनर? पहले जान लें ये 3 सच, वरना खतरे में पड़ जाएगा रिश्ता

HomePhotos

धर्म

Numerology: कहीं आपका मोबाइल नंबर ही तो नहीं बन रहा तरक्की का दुश्मन? जन्मतिथि से चुनिए अपना पर्सनालाइज्ड ‘लकी नंबर’

कई बार मेहनत और किस्मत पर आपका मोबाइल नंबर भी बट्टा लगा देता है. ऐसा तब होता है जब आपका मोबाइल नंबर आपकी जन्मतिथि से मेल न खाता हो. आजकल मोबाइल आपसे उसी तरह से जुड़ा है जैसे आपकी सांसें या आपके काम. इसलिए अंक ज्योतिष में मोबाइल नंबर का सही होना आपकी तरक्की के लिए जरूरी है.

ऋतु सिंह | Mar 01, 2026, 07:05 AM IST

1. मोबाइल नंबर जन्मतिथि के अनुकूल नहीं हुआ तो...

मोबाइल नंबर जन्मतिथि के अनुकूल नहीं हुआ तो...
1

आज मोबाइल सिर्फ कम्यूनिकेशन तक सीमित नहीं है बल्कि ये हमारी दुनिया बन चुका है. अंक ज्योतिष के अनुसार जो भी अंक आपसे जुड़ता है वह कहीं न कहीं आपकी ऊर्जा और आपके भाग्य को प्रभावित करता है. नंबरों का वाइब्रेशन) व्यक्ति की ऊर्जा से जुड़ता है.  इसलिए अगर आपका मोबाइल नंबर जन्मतिथि के अनुकूल नहीं हुआ तो ये आपकी तरक्की ही नहीं, मानसिक शांति भी छीन सकता है और धन हानि से लेकर रिश्ते तक खराब कर सकता है. तो चलिए जानें किस जन्मतिथि के लिए कौन सा मोबाइल नंबर लकी होता है और उसे कैसे निकालें.
 

Advertisement

2.हर अंक का अपना स्वामी ग्रह होता है

हर अंक का अपना स्वामी ग्रह होता है
2

अंक ज्योतिष में 1 से 9 तक के अंकों को अलग-अलग ग्रहों से जोड़ा जाता है. उदाहरण के लिए जैसे 1 को सूर्य, 2 को चंद्रमा, 3 को बृहस्पति, 4 को राहु, 5 को बुध, 6 को शुक्र, 7 को केतु, 8 को शनि और 9 को मंगल का प्रतिनिधि माना जाता है. अंकशास्त्र सलाहकार बताते हैं कि मोबाइल नंबर का चुनाव करते समय जन्म संख्या के अनुकूल अंक लेना एक पारंपरिक मान्यता है. यह व्यक्ति को मानसिक संतुलन और आत्मविश्वास दे सकता है, लेकिन इसे जीवन की सफलता का एकमात्र सूत्र नहीं माना जाना चाहिए. 
 

3.हर अंक का एक ग्रह और ऊर्जा से संबंधित है

हर अंक का एक ग्रह और ऊर्जा से संबंधित है
3

अंक ज्योतिष के अनुसार हर अंक का एक ग्रह और ऊर्जा से संबंध माना जाता है. जब किसी व्यक्ति का मोबाइल नंबर उसकी जन्म संख्या के अनुरूप होता है, तो समर्थक मानते हैं कि जीवन में संतुलन और अवसरों की संभावना बढ़ती है. ज्योतिष सलाहकार कहते हैं कि मोबाइल नंबर का चुनाव करते समय व्यक्ति अपनी जन्म संख्या के अनुकूल योग चुन सकता है. लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि सफलता का आधार मेहनत, निर्णय क्षमता और व्यवहार ही होता है. 
 

4.मोबाइल नंबर का योग कैसे निकालें?

मोबाइल नंबर का योग कैसे निकालें?
4

मोबाइल नंबर का योग निकालने के लिए मोबाइल नंबर के सभी अंकों को जोड़ें. उदाहरण के लिए 9+8+7+6+5+4+3+2+1+0 = कुल योग फिर उस योग को एक अंक में बदलें (जैसे 45 = 4+5 = 9). इसी अंतिम अंक को अंक ज्योतिष में प्रभावी माना जाता है. तो चलिए जाने जन्मतिथि के अनुसार किसे किस योग वाला नंबर सूट करेगा.

 

TRENDING NOW

5.जन्म तिथि 1, 10, 19, 28

जन्म तिथि 1, 10, 19, 28
5

किसी भी महीन की 1, 10, 19, 28 को जन्मे लोगों को हमेशा अपना मोबाइल नंबर ऐसा चुनना चाहिए जिसका योग  2, 3, 4, 9 आए. ये लोग नेतृत्व क्षमता वाले माने जाते हैं. इन अंकों से संतुलन और सामाजिक सहयोग बढ़ने का विश्वास है.

6.जन्म तिथि 2, 11, 20, 29

जन्म तिथि 2, 11, 20, 29
6

किसी भी महीन की 2, 11, 20, 29 को जन्मे लोगों को हमेशा अपना मोबाइल नंबर ऐसा चुनना चाहिए जिसका योग 1, 5 आए. चंद्र प्रभाव के कारण संवेदनशील स्वभाव बताया जाता है. ये अंक आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता मजबूत करने से जुड़े माने जाते हैं.
 

7.जन्म तिथि 3, 12, 21, 30

जन्म तिथि 3, 12, 21, 30
7

किसी भी महीन की 3, 12, 21, 30 को जन्मे लोगों को हमेशा अपना मोबाइल नंबर ऐसा चुनना चाहिए जिसका अनुकूल योग 1, 2, 9 आए. बृहस्पति प्रभाव से जुड़े इन लोगों के लिए संवाद और नेतृत्व विकास को लाभकारी माना जाता है.

8.जन्म तिथि 4, 13, 22, 31

जन्म तिथि 4, 13, 22, 31
8

किसी भी महीन की 4, 13, 22, 31 को जन्मे लोगों को हमेशा अपना मोबाइल नंबर ऐसा चुनना चाहिए जिसका योग 5, 6, 8 आए. व्यावहारिक सोच और स्थिरता के लिए ये अंक संतुलन लाने वाले बताए जाते हैं.
 

9.जन्म तिथि 5, 14, 23

जन्म तिथि 5, 14, 23
9

किसी भी महीन की 5, 14, 23 को जन्मे लोगों को हमेशा अपना मोबाइल नंबर ऐसा चुनना चाहिए जिसका योग 1, 6 आए. बहुमुखी प्रतिभा और सामाजिक स्वीकार्यता बढ़ाने से इनका संबंध जोड़ा जाता है.
 

10.जन्म तिथि 6, 15, 24

जन्म तिथि 6, 15, 24
10

किसी भी महीन की 6, 15, 24 को जन्मे लोगों को हमेशा अपना मोबाइल नंबर ऐसा चुनना चाहिए जिसका योग 4, 5, 7, 8 आए. ये अंक संबंधों और सौंदर्यप्रिय स्वभाव वाले इन लोगों के लिए संतुलनकारी माने जाते हैं.
 

11.जन्म तिथि 7, 16, 25

जन्म तिथि 7, 16, 25
11

किसी भी महीन की 7, 16, 25 को जन्मे लोगों को हमेशा अपना मोबाइल नंबर ऐसा चुनना चाहिए जिसका योग 6, 9 आए, क्योंकि ये अंकआध्यात्मिक झुकाव वाले लोगों के लिए ये अंक सकारात्मक ऊर्जा से जुड़े माने जाते हैं.

12. जन्म तिथि 8, 17, 26

 जन्म तिथि 8, 17, 26
12

किसी भी महीन की 8, 17, 26 को जन्मे लोगों को हमेशा अपना मोबाइल नंबर ऐसा चुनना चाहिए जिसका योग 4, 5, 6 आए, क्योंकि ये अंक शनि प्रभाव से जुड़े इन लोगों के लिए मानसिक दृढ़ता और स्थिरता बढ़ाने का विश्वास है.

13.जन्म तिथि 9, 18, 27

जन्म तिथि 9, 18, 27
13

किसी भी महीन की 9, 18, 27 को जन्मे लोगों को हमेशा अपना मोबाइल नंबर ऐसा चुनना चाहिए जिसका योग 1, 2, 3, 7 आए. ये अंक नेतृत्व और मानवीय दृष्टिकोण को मजबूती देने वाले अंक माने जाते हैं.

14.ये बात समझ लें

ये बात समझ लें
14

मोबाइल नंबर चुनते समय अंक ज्योतिष के सिद्धांतों को अपनाना व्यक्तिगत आस्था का विषय है. लेकिन जीवन की सफलता का मूल आधार मेहनत, कौशल, संवाद क्षमता और सही निर्णय ही हैं.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: कहीं आपका मोबाइल नंबर ही तो नहीं बन रहा तरक्की का दुश्मन? जन्मतिथि से चुनिए अपना पर्सनालाइज्ड ‘लकी नंबर’
कहीं आपका मोबाइल नंबर ही तो नहीं बन रहा तरक्की का दुश्मन? जन्मतिथि से चुनिए अपना पर्सनालाइज्ड ‘लकी नंबर’
कोई देश अपने एयरस्पेस को कैसे बंद करता है? अगर कोई विमान गलती से प्रवेश कर जाए तो क्या होता है?
कोई देश अपने एयरस्पेस को कैसे बंद करता है? अगर कोई विमान गलती से प्रवेश कर जाए तो क्या होता है?
Numerology: 4, 13, 22 या 31 को जन्मे हैं आपके पार्टनर? पहले जान लें ये 3 सच, वरना खतरे में पड़ जाएगा रिश्ता
Numerology: 4, 13, 22 या 31 को जन्मे हैं आपके पार्टनर? पहले जान लें ये 3 सच, वरना खतरे में पड़ जाएगा रिश्ता
दुनिया का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य जिसे मिटाने की अंग्रेजों ने की नाकाम कोशिश, आज पूरी दुनिया है इसकी दीवानी
दुनिया का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य जिसे मिटाने की अंग्रेजों ने की नाकाम कोशिश, आज पूरी दुनिया है इसकी दीवानी
सिर्फ CBSE-ICSE जैसे टॉप ही नहीं, भारत के इन 7 Hidden स्कूल बोर्ड्स के बारे में भी जानिए
सिर्फ CBSE-ICSE जैसे टॉप ही नहीं, भारत के इन 7 Hidden स्कूल बोर्ड्स के बारे में भी जानिए
MORE
Advertisement
धर्म
Holika Dahan Ke Upay:बहुत काम की है होलिका दहन की राख, तिजोरी से लेकर घर के इन स्थानों पर रखते ही आएगा पैसा और शांति
बहुत काम की है होलिका दहन की राख, तिजोरी से लेकर घर के इन स्थानों पर रखते ही आएगा पैसा और शांति
Angarak Yog 2026: 40 दिन का खतरनाक योग शुरू, नौकरी-निवेश, करियर से लेकर यात्रा तक में रहे सतर्क
Angarak Yog 2026: 40 दिन का खतरनाक योग शुरू, नौकरी-निवेश, करियर से लेकर यात्रा तक में रहे सतर्क
Numerology: 4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे हैं आप, आपके लिए नॉर्मल नहीं गुजरेगा मार्च का महीना!
Numerology: 4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे हैं आप, आपके लिए नॉर्मल नहीं गुजरेगा मार्च का महीना!
Holi 2026: होली पर रंग खेलने से पहले जरूर करें ये 3 काम, आपके लिए मंगलमय हो जाएगा रंगों का त्योहार
होली पर रंग खेलने से पहले जरूर करें ये 3 काम, आपके लिए मंगलमय हो जाएगा रंगों का त्योहार
Mobile Numerology: मोबाइल नंबर में छिपा है सफलता का कोड, ऐसे पहचानें राजयोग देने वाला Number
मोबाइल नंबर में छिपा है सफलता का कोड, ऐसे पहचानें राजयोग देने वाला Number
MORE
Advertisement