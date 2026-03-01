Numerology: कहीं आपका मोबाइल नंबर ही तो नहीं बन रहा तरक्की का दुश्मन? जन्मतिथि से चुनिए अपना पर्सनालाइज्ड ‘लकी नंबर’

धर्म
ऋतु सिंह | Mar 01, 2026, 07:05 AM IST
1. मोबाइल नंबर जन्मतिथि के अनुकूल नहीं हुआ तो...
आज मोबाइल सिर्फ कम्यूनिकेशन तक सीमित नहीं है बल्कि ये हमारी दुनिया बन चुका है. अंक ज्योतिष के अनुसार जो भी अंक आपसे जुड़ता है वह कहीं न कहीं आपकी ऊर्जा और आपके भाग्य को प्रभावित करता है. नंबरों का वाइब्रेशन) व्यक्ति की ऊर्जा से जुड़ता है. इसलिए अगर आपका मोबाइल नंबर जन्मतिथि के अनुकूल नहीं हुआ तो ये आपकी तरक्की ही नहीं, मानसिक शांति भी छीन सकता है और धन हानि से लेकर रिश्ते तक खराब कर सकता है. तो चलिए जानें किस जन्मतिथि के लिए कौन सा मोबाइल नंबर लकी होता है और उसे कैसे निकालें.
2.हर अंक का अपना स्वामी ग्रह होता है
अंक ज्योतिष में 1 से 9 तक के अंकों को अलग-अलग ग्रहों से जोड़ा जाता है. उदाहरण के लिए जैसे 1 को सूर्य, 2 को चंद्रमा, 3 को बृहस्पति, 4 को राहु, 5 को बुध, 6 को शुक्र, 7 को केतु, 8 को शनि और 9 को मंगल का प्रतिनिधि माना जाता है. अंकशास्त्र सलाहकार बताते हैं कि मोबाइल नंबर का चुनाव करते समय जन्म संख्या के अनुकूल अंक लेना एक पारंपरिक मान्यता है. यह व्यक्ति को मानसिक संतुलन और आत्मविश्वास दे सकता है, लेकिन इसे जीवन की सफलता का एकमात्र सूत्र नहीं माना जाना चाहिए.
3.हर अंक का एक ग्रह और ऊर्जा से संबंधित है
अंक ज्योतिष के अनुसार हर अंक का एक ग्रह और ऊर्जा से संबंध माना जाता है. जब किसी व्यक्ति का मोबाइल नंबर उसकी जन्म संख्या के अनुरूप होता है, तो समर्थक मानते हैं कि जीवन में संतुलन और अवसरों की संभावना बढ़ती है. ज्योतिष सलाहकार कहते हैं कि मोबाइल नंबर का चुनाव करते समय व्यक्ति अपनी जन्म संख्या के अनुकूल योग चुन सकता है. लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि सफलता का आधार मेहनत, निर्णय क्षमता और व्यवहार ही होता है.
4.मोबाइल नंबर का योग कैसे निकालें?
मोबाइल नंबर का योग निकालने के लिए मोबाइल नंबर के सभी अंकों को जोड़ें. उदाहरण के लिए 9+8+7+6+5+4+3+2+1+0 = कुल योग फिर उस योग को एक अंक में बदलें (जैसे 45 = 4+5 = 9). इसी अंतिम अंक को अंक ज्योतिष में प्रभावी माना जाता है. तो चलिए जाने जन्मतिथि के अनुसार किसे किस योग वाला नंबर सूट करेगा.
5.जन्म तिथि 1, 10, 19, 28
किसी भी महीन की 1, 10, 19, 28 को जन्मे लोगों को हमेशा अपना मोबाइल नंबर ऐसा चुनना चाहिए जिसका योग 2, 3, 4, 9 आए. ये लोग नेतृत्व क्षमता वाले माने जाते हैं. इन अंकों से संतुलन और सामाजिक सहयोग बढ़ने का विश्वास है.
6.जन्म तिथि 2, 11, 20, 29
किसी भी महीन की 2, 11, 20, 29 को जन्मे लोगों को हमेशा अपना मोबाइल नंबर ऐसा चुनना चाहिए जिसका योग 1, 5 आए. चंद्र प्रभाव के कारण संवेदनशील स्वभाव बताया जाता है. ये अंक आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता मजबूत करने से जुड़े माने जाते हैं.
7.जन्म तिथि 3, 12, 21, 30
किसी भी महीन की 3, 12, 21, 30 को जन्मे लोगों को हमेशा अपना मोबाइल नंबर ऐसा चुनना चाहिए जिसका अनुकूल योग 1, 2, 9 आए. बृहस्पति प्रभाव से जुड़े इन लोगों के लिए संवाद और नेतृत्व विकास को लाभकारी माना जाता है.
8.जन्म तिथि 4, 13, 22, 31
किसी भी महीन की 4, 13, 22, 31 को जन्मे लोगों को हमेशा अपना मोबाइल नंबर ऐसा चुनना चाहिए जिसका योग 5, 6, 8 आए. व्यावहारिक सोच और स्थिरता के लिए ये अंक संतुलन लाने वाले बताए जाते हैं.
9.जन्म तिथि 5, 14, 23
किसी भी महीन की 5, 14, 23 को जन्मे लोगों को हमेशा अपना मोबाइल नंबर ऐसा चुनना चाहिए जिसका योग 1, 6 आए. बहुमुखी प्रतिभा और सामाजिक स्वीकार्यता बढ़ाने से इनका संबंध जोड़ा जाता है.
10.जन्म तिथि 6, 15, 24
किसी भी महीन की 6, 15, 24 को जन्मे लोगों को हमेशा अपना मोबाइल नंबर ऐसा चुनना चाहिए जिसका योग 4, 5, 7, 8 आए. ये अंक संबंधों और सौंदर्यप्रिय स्वभाव वाले इन लोगों के लिए संतुलनकारी माने जाते हैं.
11.जन्म तिथि 7, 16, 25
किसी भी महीन की 7, 16, 25 को जन्मे लोगों को हमेशा अपना मोबाइल नंबर ऐसा चुनना चाहिए जिसका योग 6, 9 आए, क्योंकि ये अंकआध्यात्मिक झुकाव वाले लोगों के लिए ये अंक सकारात्मक ऊर्जा से जुड़े माने जाते हैं.
12. जन्म तिथि 8, 17, 26
किसी भी महीन की 8, 17, 26 को जन्मे लोगों को हमेशा अपना मोबाइल नंबर ऐसा चुनना चाहिए जिसका योग 4, 5, 6 आए, क्योंकि ये अंक शनि प्रभाव से जुड़े इन लोगों के लिए मानसिक दृढ़ता और स्थिरता बढ़ाने का विश्वास है.
13.जन्म तिथि 9, 18, 27
किसी भी महीन की 9, 18, 27 को जन्मे लोगों को हमेशा अपना मोबाइल नंबर ऐसा चुनना चाहिए जिसका योग 1, 2, 3, 7 आए. ये अंक नेतृत्व और मानवीय दृष्टिकोण को मजबूती देने वाले अंक माने जाते हैं.
14.ये बात समझ लें
मोबाइल नंबर चुनते समय अंक ज्योतिष के सिद्धांतों को अपनाना व्यक्तिगत आस्था का विषय है. लेकिन जीवन की सफलता का मूल आधार मेहनत, कौशल, संवाद क्षमता और सही निर्णय ही हैं.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
