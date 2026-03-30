Numerology: मूलांक 1 वाला ये साल क्या भारत में फिर लॉकडाउन लगाएगा? सूर्य बढ़ा रहा टकराव और अहंकार, जानें क्या होगा अब अंजाम

7 . तो क्या रहेगा अंजाम?

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न्यूमेरोलॉजी के अनुसार मूलांक 1 यानी सूर्य का प्रभाव इस साल नेतृत्व, सत्ता और “मैं पहले” वाली ऊर्जा को बढ़ाता है, जिससे देशों के बीच टकराव और आक्रामक रुख देखने को मिल सकता है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं कि युद्ध निश्चित रूप से बढ़ेगा या लॉकडाउन जैसे हालात फिर बनेंगे. ऐसे समय में शुरुआत में तनाव बढ़ सकता है, लेकिन सूर्य स्पष्टता और निर्णय का भी कारक है, इसलिए समय के साथ हालात नियंत्रण में आने और समझौते की संभावना भी रहती है. कुल मिलाकर, यह साल संतुलन और समझदारी से बड़े टकराव को टालने का संकेत देता है. Photo Credit: AI

