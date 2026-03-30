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Numerology: मूलांक 1 वाला ये साल क्या भारत में फिर लॉकडाउन लगाएगा? सूर्य बढ़ा रहा टकराव और अहंकार, जानें क्या होगा अब अंजाम

ईरान–इजरायल–अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव और दुनिया भर में तेल-गैस की कमी कई देशों में लॉकडाउन जैसे हालात पैदा कर चुकी है तो क्या भारत भी इस जद में आने वाला है. अंक ज्योतिष के मुताबिक ये साल सूर्य का है और साल का मूलांक 1 है. ये साल क्या संकेत दे रहा है चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजुमदार से समझते हैं.

ऋतु सिंह | Mar 30, 2026, 01:59 PM IST

1. मैं पहले” की ऊर्जा बढ़ाने वाला है ये साल

मैं पहले” की ऊर्जा बढ़ाने वाला है ये साल
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न्यूमेरोलॉजी के अनुसार मूलांक 1 को सूर्य का प्रतिनिधि माना जाता है. यह शक्ति, नेतृत्व, अहंकार और वर्चस्व का प्रतीक है. जब साल का कंपन (वाइब्रेशन) सूर्य प्रधान होता है, तो दुनिया भर में “मैं पहले” की ऊर्जा बढ़ती है. इसी वजह से देशों के बीच टकराव, सत्ता संघर्ष और आक्रामक फैसले बढ़ सकते हैं. सूर्य की तेज ऊर्जा संतुलित न हो तो अहंकार, जल्दबाज़ी और प्रभुत्व की होड़ आपदाओं या तनावपूर्ण हालात को जन्म देती है. इसलिए ऐसे साल में संयम, समझदारी और संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी माना जाता है. Photo Credit: AI
 

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2.क्या देश में फिर सख्त पाबंदियां लग सकती हैं?

क्या देश में फिर सख्त पाबंदियां लग सकती हैं?
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 ईरान–इजरायल–अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव और वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत में एक बार फिर लॉकडाउन की चर्चाएं तेज हो गई हैं. हालांकि सरकार की ओर से किसी भी तरह के लॉकडाउन से इनकार किया गया है, लेकिन न्यूमेरोलॉजी के नजरिए से साल 2026 कुछ अलग संकेत दे रहा है. ऐसे में सवाल उठता है-क्या हालात इतने गंभीर बन सकते हैं कि देश में फिर सख्त पाबंदियां लगानी पड़ें? चलिए इसे अंक ज्योतिष के एंगल से समझते हैं. Photo Credit: AI
 

3.मूलांक 1 का साल: नियंत्रण बढ़ेगा, लेकिन...

मूलांक 1 का साल: नियंत्रण बढ़ेगा, लेकिन...
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न्यूमेरोलॉजी के अनुसार 2026 का कुल योग 1 (मूलांक 1) बनता है, जिसका स्वामी सूर्य माना जाता है. यह अंक नेतृत्व, नियंत्रण और बड़े फैसलों का प्रतीक है. विशेषज्ञों के मुताबिक, ऐसे साल में सरकारें स्थिति को संभालने के लिए सख्त कदम उठा सकती हैं, लेकिन देशव्यापी लॉकडाउन जैसे कठोर निर्णय की संभावना कम रहती है. इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में पूरी तरह बंदी की बजाय सेक्टर-वाइज पाबंदियां और सख्त नियम लागू हो सकते हैं. Photo Credit: AI
 

4.क्या फिर लौट सकता है “पाबंदी वाला दौर”?

क्या फिर लौट सकता है “पाबंदी वाला दौर”?
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न्यूमेरोलॉजी संकेत देती है कि 2026 में परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए प्रशासनिक सख्ती बढ़ सकती है. जैसे कुछ क्षेत्रों में आवाजाही सीमित हो सकती है या आवश्यक वस्तुओं पर निगरानी बढ़ सकती है. साथ ही आर्थिक गतिविधियों पर आंशिक प्रभाव पड़ सकता है, हालांकि यह स्थिति कोविड जैसे पूर्ण लॉकडाउन से अलग होगी और जीवन पूरी तरह थमने की संभावना कम है. Photo Credit: AI

TRENDING NOW

5.ईरान–इजरायल–अमेरिका तनाव: भारत के लिए क्यों अहम?

ईरान–इजरायल–अमेरिका तनाव: भारत के लिए क्यों अहम?
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मध्य पूर्व में बढ़ता संघर्ष भारत के लिए सीधे तौर पर आर्थिक चुनौती बन सकता है. भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से आयात करता है.इस तनाव का संभावित असर से कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आ सकता है या पेट्रोल, डीजल और गैस महंगी होने की आशंका होगी. ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा के खर्च में बढ़ोतरी हो सकती है और महंगाई और अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ सकता है. ऐसा अक 1 के साल में अस्थिरता नजर आती है.
 

6.अगर वैश्विक तनाव लंबा खिंचता है...

अगर वैश्विक तनाव लंबा खिंचता है...
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अगर वैश्विक तनाव लंबा खिंचता है, तो भारत में महंगाई बढ़ सकती है. खाद्य पदार्थों की कीमतें प्रभावित हो सकती हैं और छोटे व्यवसायों और आम उपभोक्ताओं पर असर पड़ सकता है. साथ ही आर्थिक विकास की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ सकती है. Photo Credit: AI
 

7. तो क्या रहेगा अंजाम?

तो क्या रहेगा अंजाम?
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न्यूमेरोलॉजी के अनुसार मूलांक 1 यानी सूर्य का प्रभाव इस साल नेतृत्व, सत्ता और “मैं पहले” वाली ऊर्जा को बढ़ाता है, जिससे देशों के बीच टकराव और आक्रामक रुख देखने को मिल सकता है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं कि युद्ध निश्चित रूप से बढ़ेगा या लॉकडाउन जैसे हालात फिर बनेंगे. ऐसे समय में शुरुआत में तनाव बढ़ सकता है, लेकिन सूर्य स्पष्टता और निर्णय का भी कारक है, इसलिए समय के साथ हालात नियंत्रण में आने और समझौते की संभावना भी रहती है. कुल मिलाकर, यह साल संतुलन और समझदारी से बड़े टकराव को टालने का संकेत देता है. Photo Credit: AI
 

8.सरकार की संतुलन बनाए रखने की कोशिश

सरकार की संतुलन बनाए रखने की कोशिश
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हालांकि, भले ही दुनिया में तनाव सूर्य का ये साल बढ़ा रहा है, लेकिन मौजूदा हालात में सरकार का फोकस पूरी तरह लॉकडाउन लगाने के बजाय सप्लाई, ऊर्जा और आर्थिक संतुलन बनाए रखने पर है. पर्याप्त भंडारण और वैकल्पिक योजनाओं के जरिए हालात को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है. Photo Credit: AI

9.डर नहीं, लेकिन सतर्कता जरूरी

डर नहीं, लेकिन सतर्कता जरूरी
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न्यूमेरोलॉजी और मौजूदा वैश्विक हालात दोनों यह संकेत देते हैं कि भारत में फिलहाल पूर्ण लॉकडाउन की संभावना बेहद कम है. हालांकि, आर्थिक दबाव और सीमित पाबंदियों का दौर देखने को मिल सकता है. कुल मिलाकर, आने वाला समय “पूरी बंदी” नहीं बल्कि “संतुलित नियंत्रण” का हो सकता है, जहां आम लोगों को सतर्क रहते हुए अपने खर्च और योजनाओं को समझदारी से मैनेज करना होगा. Photo Credit: AI

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष पर आधारित है, इसे विशेषज्ञ सलाह न मानें. हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है. 

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