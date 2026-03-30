FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Weather Update: मौसम एक बार फिर लेगा करवट, तेज हवाओं के साथ Delhi-NCR में बारिश का येलो अलर्ट, जानें अन्य राज्यों का हाल

मौसम एक बार फिर लेगा करवट, तेज हवाओं के साथ Delhi-NCR में बारिश का येलो अलर्ट, जानें अन्य राज्यों का हाल

Gold Rule: घर में कानून कितना सोना रख सकते हैं? आयकर का ये नियम सबको जानना जरूरी है वरना ...

घर में कानून कितना सोना रख सकते हैं? आयकर का ये नियम सबको जानना जरूरी है वरना ...

KKR vs MI Highlights: मुंबई इंडियंस की ऐतिहासिक जीत, कोलकाता को 6 विकेट से चटाई धूल

KKR vs MI Highlights: मुंबई इंडियंस की ऐतिहासिक जीत, कोलकाता को 6 विकेट से चटाई धूल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: IPL के ये 3 क्रिकेटर जो इस सीजन छाएंगे, इनका दिमाग + मूलांक और रिस्क लेना बनाएगा इनको रियल विनर 

IPL के ये 3 क्रिकेटर जो इस सीजन छाएंगे, इनका दिमाग + मूलांक और रिस्क लेना बनाएगा इनको रियल विनर

21 साल की उम्र में शुरू किया था बिजनेस, आज बना दिया 420 करोड़ का कारोबार

21 साल की उम्र में शुरू किया था बिजनेस, आज बना दिया 420 करोड़ का कारोबार

IPL में सबसे बड़ा टारगेट चेज करने वाली 5 टीमें, एक बार 262 का स्कोर भी साबित हुआ बौना

IPL में सबसे बड़ा टारगेट चेज करने वाली 5 टीमें, एक बार 262 का स्कोर भी साबित हुआ बौना

HomePhotos

धर्म

Numerology: IPL के ये 3 क्रिकेटर जो इस सीजन छाएंगे, इनका दिमाग + मूलांक और रिस्क लेना बनाएगा इनको रियल विनर 

आईपीएल 2026 में जहां मैदान पर बल्ला और गेंद का रोमांच देखने को मिल रहा है, वहीं खिलाड़ियों की मानसिक मजबूती और अंक ज्योतिष भी चर्चा का विषय बन गई है. कुछ खिलाड़ी अपने शांत दिमाग, तेज फैसलों और खास मूलांक की वजह से लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे वे इस सीजन के उभरते सुपरस्टार बनते दिख रहे है

ऋतु सिंह | Mar 30, 2026, 07:48 AM IST

1.आईपीएल 2026 में 3 क्रिकेटर, क्यों रहेंगे चर्चा में?

आईपीएल 2026 में 3 क्रिकेटर, क्यों रहेंगे चर्चा में?
1

आईपीएल 2026 में 3 क्रिकेटर ऐसे हैं, जिनकी सफलता के पीछे सिर्फ खेल कौशल ही नहीं, बल्कि मानसिक मजबूती और अंक ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजुमदार के अनुसार उनके मूलांक की विशेषताएं भी जुड़ी मानी जा रही हैं. इनका खिलाड़ियों की जन्मतिथि इनकी सोच, त्वरित निर्णय और धैर्यता इनको आईपीएल का सितारा बना सकती है. Photo Credit: AI

Advertisement

2.कौन से हैं ये 3 खिलाड़ी जो IPL में अपना झंड़ा गाड़ सकते हैं?

कौन से हैं ये 3 खिलाड़ी जो IPL में अपना झंड़ा गाड़ सकते हैं?
2

आईपीएल का ट्रेंड दिखाता है कि आधुनिक क्रिकेट में सिर्फ फिजिकल स्किल ही नहीं, बल्कि मानसिक संतुलन और निर्णय क्षमता भी मैच जिताने में अहम भूमिका निभा रही है. आईपीएल 2026 में सिर्फ बल्ला और गेंद ही नहीं चल रहे, बल्कि खिलाड़ियों का दिमाग (मेंटल स्ट्रेंथ) और अंक ज्योतिष (मूलांक) भी उनके प्रदर्शन में बड़ा रोल निभा रहा है. आज जिन 3 क्रिकेटर्स के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, नो डाउट वो बेहतरी खिलाड़ी और अपने विधा में माहिर हैं लेकिन उनकी सोच, निर्णय और धैर्यता पर उनकी जन्मतिथि का भी बहुत बड़ा हाथ है. तो चलिए जाने कौन से हैं ये 3 खिलाड़ी जो IPL में अपना झंड़ा गाड़ सकते हैं. Photo Credit: AI
 

3.रचिन रवींद्र - शांत दिमाग, खतरनाक खेल

रचिन रवींद्र - शांत दिमाग, खतरनाक खेल
3

रचिन रवींद्र की  जन्मतिथि: 18 नवंबर 1999 है. यानी इनका मूलांक = 1+8 = 9 है. बात अगर न्यूरोलॉजी कनेक्शन (मेंटल गेम) की करें तो रचिन का दिमाग बेहद शांत रहता है. प्रेशर में भी उनके ब्रेन का “कंट्रोल सिस्टम” मजबूत रहता है. यही वजह है कि वो बड़े मैच में भी घबराते नहीं.

जानिए क्यों होंगे हिट? ये ऑलराउंडर (बैट + बॉल दोनों), लंबी पारी खेलने की क्षमता रखने के साथ ही मैच पढ़ने की समझ रखते हैं. इनको पता होता है कि कब किस स्ट्रैटजी पर काम करना है.  Photo Credit: AI
 

4.क्या होती है मूलांक 9 की खासियत?

क्या होती है मूलांक 9 की खासियत?
4

 मूलांक 9 की खासियत ही उनको विजेता बनाती है. इस मूलांक वालों मेंलीडरशिप और फाइटिंग स्पिरिट  होती है. आखिरी तक लड़ने वाला स्वभाव और बड़े मंच पर चमकने की क्षमता भी होती है. यही कारण है कि रचिन बड़े मैचों के खिलाड़ी बनते जा रहे हैं. Photo Credit: AI

TRENDING NOW

5.लियाम लिविंगस्टोन – पावर + ब्रेन का कॉम्बिनेशन 

लियाम लिविंगस्टोन – पावर + ब्रेन का कॉम्बिनेशन 
5

लियाम लिविंगस्टोन की जन्मतिथि: 4 अगस्त 1993 है और इस अनुसार उनका मूलांक = 4 है. बात न्यूरोलॉजी कनेक्शन की करें तो लिविंगस्टोन का दिमाग “रिस्क लेने वाला” है . उनका ब्रेन तेजी से निर्णय लेता है, जिससे वो बड़े शॉट खेलने से नहीं डरते हैं. 

क्यों हैं हिट होने के इनके चांस हैं ज्यादा? ये लंबी-लंबी छक्के मारने की ताकत रखते हैं और मैच का रुख पलटने की क्षमता इनके अंदर होती है. साथ ही ये पार्ट टाइम स्पिन भी करते हैं जो इनकी प्रतिभा को और निखारने का काम करता है.  Photo Credit: AI
 

6.मूलांक 4 की खासियत क्या होती है?

मूलांक 4 की खासियत क्या होती है?
6

अलग सोच (Out of the box) वाले होते हैं. यानी ये जो आइडिया पर काम करते हैं उसे लोग 5 से 6 साल बाद समझ पाते हैं. इनकी सोच एकदम अलग होती है और साथ ही ये अचानक गेम बदल देने वाले होते हैं. इनको रिस्की लेने से डर नहीं लगता है और यही कारण है कि ये अचानक से बेहद प्रभावशाली निर्णय लेते हैं. इसलिए लिविंगस्टोन unpredictable खिलाड़ी माने जाते हैं. Photo Credit: AI
 

7.जेराल्ड कोएत्ज़ी – आक्रामक मानसिकता, तेज़ गेंदबाज़ी 

जेराल्ड कोएत्ज़ी – आक्रामक मानसिकता, तेज़ गेंदबाज़ी 
7

जेराल्ड कोएत्ज़ी  की जन्मतिथि: 2 अक्टूबर 2000 है और इस लिहाज से उनका मूलांक 2 है. जेराल्ड कोएत्ज़ी  के न्यूरोलॉजी कनेक्शन की बात करें तो उनका ब्रेन “रिएक्शन स्पीड” में तेज है. यानी तुरंत निर्णय लेना और आक्रामक गेंदबाजी करना उनकी ताकत है .

क्यों हैं हिट होने के इनके चांस ज्यादा हैं? जेराल्ड कोएत्ज़ी  के गेंद फेंकने की स्पीड 140+ kmph है. जो अपने आप में इनकी मजबूती और ताकत को बताती है. साथ ही उनका आक्रामक एटीट्यूड और विकेट लेने की भूख इनको हिट करती है.  Photo Credit: AI
 

8.मूलांक 2 की खासियत क्या होती है?

मूलांक 2 की खासियत क्या होती है?
8

मूलांक दो वाले भावनात्मक लेकिन स्मार्ट होते हैं और इनका टीम के साथ तालमेल बहुत अच्छा होता है. ये सही समय पर सही निर्णय लेने में माहिर होते हैं. यही उन्हें टीम का hidden weapon बनाता है. Photo Credit: AI
 

9. क्यों बनते हैं ये मैच विनर?

क्यों बनते हैं ये मैच विनर?
9

IPL सिर्फ स्किल का नहीं, दिमाग + अंक का गेम* भी है. जिन खिलाड़ियों का  मेंटल कंट्रोल + सही मूलांक होता है, वही बनते हैं असली मैच विनर बनते हैं. Photo Credit: AI
 

डिस्क्लेमर: यह जानकारी अंक ज्योतिष पर आधारित है, इसे विशेषज्ञ सलाह न मानें. हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: IPL के ये 3 क्रिकेटर जो इस सीजन छाएंगे, इनका दिमाग + मूलांक और रिस्क लेना बनाएगा इनको रियल विनर 
IPL के ये 3 क्रिकेटर जो इस सीजन छाएंगे, इनका दिमाग + मूलांक और रिस्क लेना बनाएगा इनको रियल विनर
21 साल की उम्र में शुरू किया था बिजनेस, आज बना दिया 420 करोड़ का कारोबार
21 साल की उम्र में शुरू किया था बिजनेस, आज बना दिया 420 करोड़ का कारोबार
IPL में सबसे बड़ा टारगेट चेज करने वाली 5 टीमें, एक बार 262 का स्कोर भी साबित हुआ बौना
IPL में सबसे बड़ा टारगेट चेज करने वाली 5 टीमें, एक बार 262 का स्कोर भी साबित हुआ बौना
Hydration Drink: इससे तगड़ा कुछ नहीं... वायरल वीडियो में किस ड्रिंक की बात कर रहे हैं Shubman Gill?
Hydration Drink: इससे तगड़ा कुछ नहीं... वायरल वीडियो में किस ड्रिंक की बात कर रहे हैं Shubman Gill?
T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 महान बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कहां पर हैं रोहित-विराट
T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 महान बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कहां पर हैं रोहित-विराट
MORE
Advertisement
धर्म
रामनवमी पर अयोध्या में दूसरी बार हुआ रामलला का सूर्य तिलक, जानें इसकी वजह और भगवान श्रीराम का सूर्य से कनेक्शन
रामनवमी पर अयोध्या में दूसरी बार हुआ रामलला का सूर्य तिलक, जानें इसकी वजह और भगवान श्रीराम का सूर्य से कनेक्शन
Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि के बाद ज्वारे और कलश का कैसे और कब करें विसर्जन, जानें इसकी सही विधि
चैत्र नवरात्रि के बाद ज्वारे और कलश का कैसे और कब करें विसर्जन, जानें इसकी सही विधि
Caring Zodiac Signs:खुद से ज्यादा अपने माता-पिता और बच्चों का ध्यान रखते हैं ये 4 राशियों के लोग, जीवन भर पाते हैं मान सम्मान
खुद से भी ज्यादा अपने माता-पिता और बच्चों का ध्यान रखते हैं ये 4 राशियों के लोग, जीवन भर पाते हैं मान सम्मान
Ram Navami 2026 Vrat Katha: आज रामनवमी पर जरूर पढ़ें भगवान श्रीराम की जन्मकथा, मिलेगा सुख समृद्धि का आशीर्वाद
आज रामनवमी पर जरूर पढ़ें भगवान श्रीराम की जन्मकथा, मिलेगा सुख समृद्धि का आशीर्वाद
Horoscope 27 March: सिंह वालों की आय में होगी बढ़ोतरी, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
सिंह वालों की आय में होगी बढ़ोतरी, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement