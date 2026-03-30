Numerology: IPL के ये 3 क्रिकेटर जो इस सीजन छाएंगे, इनका दिमाग + मूलांक और रिस्क लेना बनाएगा इनको रियल विनर 

2 . कौन से हैं ये 3 खिलाड़ी जो IPL में अपना झंड़ा गाड़ सकते हैं?

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आईपीएल का ट्रेंड दिखाता है कि आधुनिक क्रिकेट में सिर्फ फिजिकल स्किल ही नहीं, बल्कि मानसिक संतुलन और निर्णय क्षमता भी मैच जिताने में अहम भूमिका निभा रही है. आईपीएल 2026 में सिर्फ बल्ला और गेंद ही नहीं चल रहे, बल्कि खिलाड़ियों का दिमाग (मेंटल स्ट्रेंथ) और अंक ज्योतिष (मूलांक) भी उनके प्रदर्शन में बड़ा रोल निभा रहा है. आज जिन 3 क्रिकेटर्स के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, नो डाउट वो बेहतरी खिलाड़ी और अपने विधा में माहिर हैं लेकिन उनकी सोच, निर्णय और धैर्यता पर उनकी जन्मतिथि का भी बहुत बड़ा हाथ है. तो चलिए जाने कौन से हैं ये 3 खिलाड़ी जो IPL में अपना झंड़ा गाड़ सकते हैं. Photo Credit: AI

