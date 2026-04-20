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भारत का इकलौता गांव जहां हनुमान जी पूजा ही नहीं, नाम लेना भी वर्जित है, जानिए क्यों बजरंगबली से यहां रहते हैं लोग नाराज

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भारत का इकलौता गांव जहां हनुमान जी पूजा ही नहीं, नाम लेना भी वर्जित है, जानिए क्यों बजरंगबली से यहां रहते हैं लोग नाराज

The Mystery of Dronagiri Village-क्या आप ऐसे भारत की कल्पना कर सकते हैं, जहां हनुमान जी (Hanumanji)का नाम लेना भी वर्जित हो? भक्ति और आस्था के इस देश में इकलौता है ये गांव जहां बजरंबली एक खास वजह से नहीं पूजे जाते हैं.

ऋतु सिंह | Apr 20, 2026, 12:10 PM IST

1.यहां हनुमान जी को लोग शत्रु के रूप में देखते हैं

यहां हनुमान जी को लोग शत्रु के रूप में देखते हैं
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भारत में जहां हर कोने में हनुमान चालीसा का पाठ होता है, वहीं एक ऐसा गांव भी है जहां लोग बजरंगबली का नाम सुनते ही आहत हो जाते हैं.इस गांव में हनुमान जी की पूजा तो दूर, नाम लेना तक मना है. जबकि यहां रहने वाले भी हिंदू हैं और हिंदू धर्म में संकटहरण हनुमान जी की पूजा सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है. लेकिन यहां हनुमान जी को लोग शत्रु के रूप में देखते हैं. आइए जानते हैं इस अनोखी मान्यता के पीछे का इतिहास.
 

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2. हिमालय की गोद में बसी एक अलग आस्था

 हिमालय की गोद में बसी एक अलग आस्था
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उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में स्थित द्रोणागिरी गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ-साथ अपनी अनूठी धार्मिक परंपराओं के लिए भी जाना जाता है. यहां के लोग सामान्य हिंदू परंपराओं का पालन करते हैं, लेकिन एक विषय पर उनकी मान्यता पूरे देश से अलग है. यह भिन्नता ही इस गांव को खास बनाती है. Photo Credit: AI
 

3. रामायण काल से जुड़ी है मान्यता की जड़

 रामायण काल से जुड़ी है मान्यता की जड़
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स्थानीय लोगों के अनुसार, इस परंपरा का संबंध रामायण से है. कथा के मुताबिक, जब लक्ष्मण मूर्छित हुए, तब संजीवनी बूटी की खोज में हनुमान द्रोणागिरी पहुंचे थे, लेकिन सही जड़ी-बूटी पहचान न पाने पर उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया. यह घटना जहां एक ओर रामायण में वीरता का प्रतीक मानी जाती है, वहीं इस गांव में इसे अलग नजर से देखा जाता है.Photo Credit: AI
 

4.लातु देवता और नाराजगी की कथा

लातु देवता और नाराजगी की कथा
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गांव के लोगों का मानना है कि जिस पर्वत को उठाया गया, वह स्थानीय लातु देवता (Latu Devta) का स्थान था. कहा जाता है कि उस समय लातु देवता तपस्या में लीन थे और बिना अनुमति पर्वत का हिस्सा ले जाना उनका अपमान माना गया. यही कारण है कि गांव के लोग आज भी इस घटना को श्रद्धा और नाराजगी के मिश्रण के रूप में देखते हैं. Photo Credit: AI
 

TRENDING NOW

5.आज भी परंपरा का सख्ती से पालन

आज भी परंपरा का सख्ती से पालन
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इस मान्यता का प्रभाव आज भी साफ दिखाई देता है. गांव में हनुमान जी का कोई मंदिर नहीं है और लोग उनके नाम का उच्चारण करने से भी बचते हैं. स्थानीय स्तर पर यह परंपरा इतनी गहराई से जुड़ी है कि बाहरी लोगों को भी इसका सम्मान करना पड़ता है. हालांकि, गांव में भगवान राम की पूजा पूरी श्रद्धा से की जाती है.Photo Credit: AI
 

6.आस्था का विविध रूप

आस्था का विविध रूप
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यह कहानी सिर्फ एक मान्यता नहीं, बल्कि यह दिखाती है कि भारत में आस्था एक जैसी नहीं होती. हर क्षेत्र की अपनी धार्मिक पहचान और इतिहास होता है. जहां एक ओर हनुमान जी को संकटमोचन के रूप में पूजा जाता है, वहीं द्रोणागिरी में यह कथा एक अलग भावनात्मक दृष्टिकोण के साथ जीवित है.Photo Credit: AI

7.क्या मायने रखता है यह विश्वास

क्या मायने रखता है यह विश्वास
7

इस तरह की मान्यताएं हमें यह समझने का मौका देती हैं कि धर्म सिर्फ पूजा-पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह स्थानीय इतिहास, संस्कृति और भावनाओं से भी जुड़ा होता है.यह गांव सिखाता है कि आस्था के अलग-अलग रूपों को समझना और उनका सम्मान करना भी उतना ही जरूरी है. Photo Credit: AI
 

8.द्रोणागिरी गांव की यह परंपरा

द्रोणागिरी गांव की यह परंपरा
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द्रोणागिरी गांव की यह परंपरा हमें बताती है कि भारत में धर्म एकरूप नहीं, बल्कि विविधता से भरा हुआ है. हर कहानी के पीछे एक इतिहास और भावना छुपी होती है, जिसे समझना ही असली आस्था है. Photo Credit: AI

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष और लोक कथाओं  के आधार पर लिखी गई है.  

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