भारत का इकलौता गांव जहां हनुमान जी पूजा ही नहीं, नाम लेना भी वर्जित है, जानिए क्यों बजरंगबली से यहां रहते हैं लोग नाराज

1 . यहां हनुमान जी को लोग शत्रु के रूप में देखते हैं

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भारत में जहां हर कोने में हनुमान चालीसा का पाठ होता है, वहीं एक ऐसा गांव भी है जहां लोग बजरंगबली का नाम सुनते ही आहत हो जाते हैं.इस गांव में हनुमान जी की पूजा तो दूर, नाम लेना तक मना है. जबकि यहां रहने वाले भी हिंदू हैं और हिंदू धर्म में संकटहरण हनुमान जी की पूजा सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है. लेकिन यहां हनुमान जी को लोग शत्रु के रूप में देखते हैं. आइए जानते हैं इस अनोखी मान्यता के पीछे का इतिहास.

