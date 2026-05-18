दुनिया के सबसे ऊंचे मंदिरों में शामिल है भारत का ये Temple, परिसर ऐसा की कई गांव समा जाए, रामायण से जुड़ा है रहस्य

5 . रामायण से हैं मंदिर में विराजमान भगवान विष्णु की मूर्ति का संबंध

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भगवान श्रीराम के लंका पर विजय पाने के बाद रावण के भाई विभीषण ने उनके रंगनाथस्वामी स्वरूप को लंका ले जाने की अनुमति मांगी. भगवान से अनुमति प्राप्त होने पर विभीषण रंगनाथस्वामी जी को उठकार ले जा रहे थे. इस दौरान उन्हें रास्ते में कावेरी नदी मिली. यहां उन्होंने रंगनाथस्वामी की प्रतिमा को किनारे रखकर कावेरी नदी की पूजा अर्चना की. इसके बाद जब उन्होंने प्रतिमा को उठाने का प्रयास किया तो वह विफल हो गये. खूब प्रयास करने पर भी ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने इसकी वजह जानी. इस पर पता चला कि कावेरी नदी को मिले वरदान की वजह से ऐसा हो रहा है. इस पर विभीषण ने रंगनाथस्वामी को यहीं पर स्थापित कर दिया. बताया जाता है कि इसके बाद से हर 12 साल विभीषण रंगनाथस्वामी की पूजा करने श्रीरंगम आते हैं.

(Credit Image AI)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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