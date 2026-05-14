भारत के इस मंदिर में जमा है सबसे ज्यादा सोना, कीमत इतनी की छोटी पड़ जाएगी कई देशों की इकोनॉमी

1 . मंदिर के दान पात्र में जमा है करोड़ों का सोना

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यही वजह है कि मंदिर के दान पात्र में न सिर्फ पैसा जमा है. भारत का एक मंदिर ऐसा है, जहां पर कई टन सोना, चांदी, हीरे और जवाहरात भरा पड़ा है. इस मंदिर में जितना पैसा और सोना जमा है, उसकी कीमत के सामने कई देशों की इकोनॉमी भी छोटी पड़ जाएगी. इसमें सबसे पहला स्थान दक्षिण भारत में स्थित तिरुमाला तिरुपति मंदिर है.

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