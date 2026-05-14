भारत के इस मंदिर में जमा है सबसे ज्यादा सोना, कीमत इतनी की छोटी पड़ जाएगी कई देशों की इकोनॉमी

धर्म
Nitin Sharma | May 14, 2026, 04:05 PM IST
1.मंदिर के दान पात्र में जमा है करोड़ों का सोना
यही वजह है कि मंदिर के दान पात्र में न सिर्फ पैसा जमा है. भारत का एक मंदिर ऐसा है, जहां पर कई टन सोना, चांदी, हीरे और जवाहरात भरा पड़ा है. इस मंदिर में जितना पैसा और सोना जमा है, उसकी कीमत के सामने कई देशों की इकोनॉमी भी छोटी पड़ जाएगी. इसमें सबसे पहला स्थान दक्षिण भारत में स्थित तिरुमाला तिरुपति मंदिर है.
(Credit Image AI)
2.तिरुमाला तिरुपति मंदिर
दक्षिण भारत में स्थित तिरुमाला तिरुपति मंदिर देश के सबसे अमीर मंदिरों में पहले स्थान पर है. इस मंदिर में इतनी संपत्ति है कि कई देशों की इकोनॉमी इसके सामने कम पड़ जाएगी. तिरुमाला तिरुपति मंदिर में हर दिन हजारों भक्त माथा टेकने पहुंचते हैं. वहीं रिपोर्ट्स की मानें तो मंदिर की कुल संपत्ति 2.26 लाख करोड़ से भी ज्यादा है. वहीं इसमें कई टन सोना जमा है.
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3.मंदिर में जमा है 10.03 टन से भी ज्यादा सोना
तिरुमाला तिरुपति मंदिर में करोड़ों रुपये की संपत्ति, पैसा, सोना चांदी और आभूषण जमा हैं. जानकारी के अनुसार, मंदिर की कुल संपत्ति 2.26 लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा है. वहीं मंदिर के पास बैंकों में 5,300 करोड़ से ज्यादा का 10.03 टन सोना जमा है. इसके अलावा कुल नकदी की बात करें तो 15,938 करोड़ रुपये है
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4.अरबों रुपये में है सोने की कीमत
मंदिर की तिजोरियों और दान पात्र में जमा सोने की कीमत की बात करें तो यह हाल के हिसाब से कई अरब रुपये में हो सकती है. इसमें सोना, चांदी और कीमती रत्न शामिल हैं. वहीं 2019 के बाद से सोना चांदी में करीब 2.9 टन की बढ़ोतरी हुई है.
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