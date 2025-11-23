भारत के इन राज्यों में विवाह पंचमी पर लोग अपनी बेटियों की शादी नहीं करते, जानिए क्या देते हैं इसके पीछे तर्क

धर्म
ऋतु सिंह | Nov 23, 2025, 07:31 AM IST
1.विवाह पंचमी हिंदू पंचांग की अत्यंत शुभ तिथि
विवाह पंचमी हिंदू पंचांग की अत्यंत शुभ तिथि मानी जाती है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान श्रीराम और माता सीता का दिव्य विवाह संपन्न हुआ था. 25 नवंबर 2025 को आने वाली विवाह पंचमी को अधिकांश लोग शुभ मानकर पूजा-अर्चना करते हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि भारत के कुछ राज्यों में आज भी इस दिन बेटियों का विवाह करने से परहेज़ किया जाता है.
2.कौन से राज्य इस दिन विवाह से बचते हैं?
उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में कई परिवार विवाह पंचमी पर बेटियों का विवाह नहीं करते. यह कोई कठोर नियम नहीं है, बल्कि एक लोक-मान्यता है जो पीढ़ियों से चली आ रही है.
3.सीता माता के जीवन की कठिनाइयों को प्रतीक मानना
माना जाता है कि माता सीता की विवाह के बाद की जीवन यात्रा अत्यंत संघर्षपूर्ण रही—वनवास, अग्नि परीक्षा, फिर से वन में जाना और पुत्रों का जन्म वहीं होना. कई बुज़ुर्गों का मानना है कि“जिस दिन माता सीता का विवाह हुआ और उनका भविष्य इतना कठिन रहा, उस दिन विवाह न करना ही ठीक है.”यानी यह एक भावनात्मक दृष्टिकोण है, धार्मिक नियम नहीं.
4. परंपरा और लोकआस्था की वजह से
बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में यह प्रचलित वाक्य अक्सर सुना जाता है.“सीतामय विवाह टालो.” यह सोच सामाजिक परंपरा से जुड़ी रही है, जबकि किसी भी धार्मिक ग्रंथ में विवाह पंचमी को असुभ कहा नहीं गया है.
5.धार्मिक तथ्य क्या कहते हैं?
वेदिक दृष्टि से विवाह पंचमी अत्यंत शुभ मुहूर्त माना जाता है. इस दिन श्रीराम–सीता का विवाह स्वयं ऋषि-मुनियों, देवताओं और जनकपुरी के लोगों की उपस्थिति में हुआ था, इसलिए कई लोग इसे “सर्वसिद्धि विवाह मुहूर्त” भी कहते हैं. शास्त्रों में इस तिथि को विवाह न करने का कोई निषेध नहीं मिलता.
6.विवाह पंचमी पर क्या-क्या होता है?
विवाह पंचमी पर कई शुभ काम होते हैं. इस दिन राम-सीता विवाह उत्सव का आयोजन, कन्या पूजन, सुहाग सामग्री का दान, दंपतियों द्वारा मंदिर में पूजा, परिवारों द्वारा कन्याराशि दान की जाती है. कई जगहों पर विवाह भी होते हैं.
7.आज की पीढ़ी क्या मानती है?
शिक्षित और आधुनिक परिवार इस दिन को अत्यंत शुभ मानकर विवाह कराते हैं. पंडितों का मानना है कि यह लोक-मान्यता अधिक और धर्म-शास्त्र कम है. इसलिए आज कई लोग विवाह पंचमी पर शादी करके इसे दिव्य और शुभ आशीर्वाद का दिन मानते हैं.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है.
