FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

शॉर्ट सर्किट से जिला अस्पताल में लगी भीषण आग

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
'बेगुनाह लोगों को..' दिल्ली धमाके के 14 दिन बाद वायरल हुआ Shahrukh Khan का पहला रिएक्शन, देखें वीडियो

'बेगुनाह लोगों को..' दिल्ली धमाके के 14 दिन बाद वायरल हुआ Shahrukh Khan का पहला रिएक्शन, देखें वीडियो

ODI सीरीज से भी बाहर हुए शुभमन तो कौन संभालेगा कप्तानी? ये खिलाड़ी है रेस में सबसे आगे

ODI सीरीज से भी बाहर हुए शुभमन तो कौन संभालेगा कप्तानी? ये खिलाड़ी है रेस में सबसे आगे

India Poverty Reduction: भारत जल्द ही 'गरीबी' से छुटकारा पा लेगा! 248 मिलियन भारतीय गरीबी से बाहर आ चुके हैं

India Poverty Reduction: भारत जल्द ही 'गरीबी' से छुटकारा पा लेगा! 248 मिलियन भारतीय गरीबी से बाहर आ चुके हैं

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
भारत को वो आखिरी राज्य कौन सा है जहां लोग अपने देश में खाते हैं और म्यांमार में सोते हैं? मिलती है दोनों देशों की नागरिकता

भारत को वो आखिरी राज्य कौन सा है जहां लोग अपने देश में खाते हैं और म्यांमार में सोते हैं? मिलती है दोनों देशों की नागरिकता

जानिए 69 साल पुरानी कहानी जब पानी में समा गई थी पूरी ट्रेन, 150 लोगों की गई थी जान

जानिए 69 साल पुरानी कहानी जब पानी में समा गई थी पूरी ट्रेन, 150 लोगों की गई थी जान

Bigg Boss 19 में इस हफ्ते के TOP 5 Contestants कौन? नंबर 1 पर किसका नाम, देखें सोशल मीडिया पर वोटिंग ट्रेंड

Bigg Boss 19 में इस हफ्ते के TOP 5 Contestants कौन? नंबर 1 पर किसका नाम, देखें सोशल मीडिया पर वोटिंग ट्रेंड

HomePhotos

धर्म

भारत के इन राज्यों में विवाह पंचमी पर लोग अपनी बेटियों की शादी नहीं करते, जानिए क्या देते हैं इसके पीछे तर्क

विवाह पंचमी के दिन ही भगवान राम और देवी सीता की शादी हुई थी लेकिन इस शुभ दिन के बावजूद भारत के कई राज्यों में लोग अपनी बेटियों की शादी इस दिन करने से बचते हैं. इसके पीछे वजह क्या है, चलिए जानें और ये भी कि किन राज्यों में लोग विवाह पंचमी पर शादियां नहीं करते हैं.

ऋतु सिंह | Nov 23, 2025, 07:31 AM IST

1.विवाह पंचमी हिंदू पंचांग की अत्यंत शुभ तिथि

विवाह पंचमी हिंदू पंचांग की अत्यंत शुभ तिथि
1

विवाह पंचमी हिंदू पंचांग की अत्यंत शुभ तिथि मानी जाती है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान श्रीराम और माता सीता का दिव्य विवाह संपन्न हुआ था. 25 नवंबर 2025 को आने वाली विवाह पंचमी को अधिकांश लोग शुभ मानकर पूजा-अर्चना करते हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि भारत के कुछ राज्यों में आज भी इस दिन बेटियों का विवाह करने से परहेज़ किया जाता है.
 

Advertisement

2.कौन से राज्य इस दिन विवाह से बचते हैं?

कौन से राज्य इस दिन विवाह से बचते हैं?
2

उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में कई परिवार विवाह पंचमी पर बेटियों का विवाह नहीं करते. यह कोई कठोर नियम नहीं है, बल्कि एक लोक-मान्यता है जो पीढ़ियों से चली आ रही है.
 

3.सीता माता के जीवन की कठिनाइयों को प्रतीक मानना

सीता माता के जीवन की कठिनाइयों को प्रतीक मानना
3

माना जाता है कि माता सीता की विवाह के बाद की जीवन यात्रा अत्यंत संघर्षपूर्ण रही—वनवास, अग्नि परीक्षा, फिर से वन में जाना और पुत्रों का जन्म वहीं होना. कई बुज़ुर्गों का मानना है कि“जिस दिन माता सीता का विवाह हुआ और उनका भविष्य इतना कठिन रहा, उस दिन विवाह न करना ही ठीक है.”यानी यह एक भावनात्मक दृष्टिकोण है, धार्मिक नियम नहीं.
 

4. परंपरा और लोकआस्था की वजह से

 परंपरा और लोकआस्था की वजह से
4

बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में यह प्रचलित वाक्य अक्सर सुना जाता है.“सीतामय विवाह टालो.” यह सोच सामाजिक परंपरा से जुड़ी रही है, जबकि किसी भी धार्मिक ग्रंथ में विवाह पंचमी को असुभ कहा नहीं गया है.
 

TRENDING NOW

5.धार्मिक तथ्य क्या कहते हैं?

धार्मिक तथ्य क्या कहते हैं?
5

वेदिक दृष्टि से विवाह पंचमी अत्यंत शुभ मुहूर्त माना जाता है. इस दिन श्रीराम–सीता का विवाह स्वयं ऋषि-मुनियों, देवताओं और जनकपुरी के लोगों की उपस्थिति में हुआ था, इसलिए कई लोग इसे “सर्वसिद्धि विवाह मुहूर्त” भी कहते हैं. शास्त्रों में इस तिथि को विवाह न करने का कोई निषेध नहीं मिलता.
 

6.विवाह पंचमी पर क्या-क्या होता है?

विवाह पंचमी पर क्या-क्या होता है?
6

विवाह पंचमी पर कई शुभ काम होते हैं. इस दिन राम-सीता विवाह उत्सव का आयोजन, कन्या पूजन, सुहाग सामग्री का दान, दंपतियों द्वारा मंदिर में पूजा, परिवारों द्वारा कन्याराशि दान की जाती है. कई जगहों पर विवाह भी होते हैं.

7.आज की पीढ़ी क्या मानती है?

आज की पीढ़ी क्या मानती है?
7

शिक्षित और आधुनिक परिवार इस दिन को अत्यंत शुभ मानकर विवाह कराते हैं. पंडितों का मानना है कि यह लोक-मान्यता अधिक और धर्म-शास्त्र कम है. इसलिए आज कई लोग विवाह पंचमी पर शादी करके इसे दिव्य और शुभ आशीर्वाद का दिन मानते हैं.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है.  डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है.  

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
'बेगुनाह लोगों को..' दिल्ली धमाके के 14 दिन बाद वायरल हुआ Shahrukh Khan का पहला रिएक्शन, देखें वीडियो
'बेगुनाह लोगों को..' दिल्ली धमाके के 14 दिन बाद वायरल हुआ Shahrukh Khan का पहला रिएक्शन, देखें वीडियो
ODI सीरीज से भी बाहर हुए शुभमन तो कौन संभालेगा कप्तानी? ये खिलाड़ी है रेस में सबसे आगे
ODI सीरीज से भी बाहर हुए शुभमन तो कौन संभालेगा कप्तानी? ये खिलाड़ी है रेस में सबसे आगे
India Poverty Reduction: भारत जल्द ही 'गरीबी' से छुटकारा पा लेगा! 248 मिलियन भारतीय गरीबी से बाहर आ चुके हैं
India Poverty Reduction: भारत जल्द ही 'गरीबी' से छुटकारा पा लेगा! 248 मिलियन भारतीय गरीबी से बाहर आ चुके हैं
VIDEO: 'ये तूने क्या किया..' गाने पर रोमांटिक हुईं Smriti Mandhana, संगीत में पलाश मुच्छल संग डांस का वीडियो वायरल
VIDEO: 'ये तूने क्या किया..' गाने पर रोमांटिक हुईं Smriti Mandhana, संगीत में पलाश मुच्छल संग डांस का वीडियो वायरल
IMD Alert: क्या 50-60 घंटों में तबाही मचाएगा‘सनयार’? बंगाल की खाड़ी में बना प्रलयकारी चक्रवात, जानें ताज़ा अपडेट
IMD Alert: क्या 50-60 घंटों में तबाही मचाएगा‘सनयार’? बंगाल की खाड़ी में बना प्रलयकारी चक्रवात, जानें ताज़ा अपडेट
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारत को वो आखिरी राज्य कौन सा है जहां लोग अपने देश में खाते हैं और म्यांमार में सोते हैं? मिलती है दोनों देशों की नागरिकता
भारत को वो आखिरी राज्य कौन सा है जहां लोग अपने देश में खाते हैं और म्यांमार में सोते हैं? मिलती है दोनों देशों की नागरिकता
जानिए 69 साल पुरानी कहानी जब पानी में समा गई थी पूरी ट्रेन, 150 लोगों की गई थी जान
जानिए 69 साल पुरानी कहानी जब पानी में समा गई थी पूरी ट्रेन, 150 लोगों की गई थी जान
Bigg Boss 19 में इस हफ्ते के TOP 5 Contestants कौन? नंबर 1 पर किसका नाम, देखें सोशल मीडिया पर वोटिंग ट्रेंड
Bigg Boss 19 में इस हफ्ते के TOP 5 Contestants कौन? नंबर 1 पर किसका नाम, देखें सोशल मीडिया पर वोटिंग ट्रेंड
भारत के इन राज्यों में विवाह पंचमी पर लोग अपनी बेटियों की शादी नहीं करते, जानिए क्या देते हैं इसके पीछे तर्क
भारत के इन राज्यों में विवाह पंचमी पर लोग अपनी बेटियों की शादी नहीं करते, जानिए क्या देते हैं इसके पीछे तर्क
क्या मंगल खराब हो तो बच्चा जन्म से ही दोष लेकर आता? जानिए कब मांगलिक होना होता है शुभ फलदाई
क्या मंगल खराब हो तो बच्चा जन्म से ही दोष लेकर आता? जानिए कब मांगलिक होना होता है शुभ फलदाई
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Smriti Mandhana के होने वाले पति Palash Muchhal कौन हैं? उम्र में कितना फासला, जानें नेटवर्थ में कौन किसे देता है टक्कर?
Smriti Mandhana के होने वाले पति Palash Muchhal कौन हैं? उम्र में कितना फासला, जानें नेटवर्थ में कौन किसे देता है टक्कर?
जहरीली हवा से बेबस हुई दिल्ली: पूरे NCR में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात, 450 के पार हुआ AQI
जहरीली हवा से बेबस हुई दिल्ली: पूरे NCR में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात, 450 के पार हुआ AQI
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
MORE