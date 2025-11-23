भारत के इन राज्यों में विवाह पंचमी पर लोग अपनी बेटियों की शादी नहीं करते, जानिए क्या देते हैं इसके पीछे तर्क

1 . विवाह पंचमी हिंदू पंचांग की अत्यंत शुभ तिथि

1

विवाह पंचमी हिंदू पंचांग की अत्यंत शुभ तिथि मानी जाती है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान श्रीराम और माता सीता का दिव्य विवाह संपन्न हुआ था. 25 नवंबर 2025 को आने वाली विवाह पंचमी को अधिकांश लोग शुभ मानकर पूजा-अर्चना करते हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि भारत के कुछ राज्यों में आज भी इस दिन बेटियों का विवाह करने से परहेज़ किया जाता है.

