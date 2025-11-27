Mahabharata: पांडवों में सबसे पहले किसका विवाह हुआ था? आपकी सोच से तय है विपरीत होगा ये जवाब

2 . पांचों पांडवों में से सबसे पहले किसका विवाह हुआ था?

दरअसल, पांचों पांडवों में से सबसे पहले भीम का विवाह हुआ था, और उन्होंने जिससे विवाह किया वह हिडिम्बा थी, जो एक राक्षस कुल की कन्या थी. यह कहानी उस समय की है जब पांडव लाक्षागृह (करोड़ों का महल) से बचकर जंगल में भटक रहे थे. वे रात बिताने के लिए एक जंगल में रुके थे. लेकिन वह जंगल राक्षस हिडिम्बा का राज्य था. उसकी एक सुंदर बहन थी, हिडिम्बा, जो भीम को तुरंत पसंद कर बैठी और उससे प्रेम करने लगी.

