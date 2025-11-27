Mahabharata: पांडवों में सबसे पहले किसका विवाह हुआ था? आपकी सोच से तय है विपरीत होगा ये जवाब

धर्म
ऋतु सिंह | Nov 27, 2025, 08:14 AM IST
1.महाभारत के हर पात्र का अपना एक अलग महत्व है.
भारतीय संस्कृति में महाभारत सिर्फ़ एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का दर्पण है. इसके हर पात्र में छिपी शिक्षाएं, भावनाएं और त्याग की कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं. महाभारत के हर पात्र का अपना एक अलग महत्व है. चाहे वह अर्जुन हो, युधिष्ठिर हो या भीम. लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाँचों पांडवों में से पहले किसका विवाह हुआ था? कई लोग सोचते हैं कि अर्जुन का या युधिष्ठिर का, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है.
2. पांचों पांडवों में से सबसे पहले किसका विवाह हुआ था?
दरअसल, पांचों पांडवों में से सबसे पहले भीम का विवाह हुआ था, और उन्होंने जिससे विवाह किया वह हिडिम्बा थी, जो एक राक्षस कुल की कन्या थी. यह कहानी उस समय की है जब पांडव लाक्षागृह (करोड़ों का महल) से बचकर जंगल में भटक रहे थे. वे रात बिताने के लिए एक जंगल में रुके थे. लेकिन वह जंगल राक्षस हिडिम्बा का राज्य था. उसकी एक सुंदर बहन थी, हिडिम्बा, जो भीम को तुरंत पसंद कर बैठी और उससे प्रेम करने लगी.
3.हिडिम्ब से कैसे हुआ था विवाह
हिडिम्ब ने अपनी बहन को पांडवों का वध करने का आदेश दिया, लेकिन उसने मना कर दिया. इसके बजाय, उसने भीम को सारी बात बताई और अपने प्रेम का इज़हार किया. यह जानकर भीम ने अपनी शक्ति से हिडिम्ब का वध कर दिया और फिर हिडिम्ब से विवाह कर लिया.
4.दोना का एक महाबली पुत्र घटोत्कच का जन्म हुआ
दोनों के मिलन से एक महाबली पुत्र घटोत्कच का जन्म हुआ. वह आधा मानव और आधा राक्षस था, लेकिन उसकी निष्ठा और वीरता असाधारण थी. घटोत्कच ने महाभारत युद्ध में पांडवों की ओर से वीरतापूर्वक युद्ध किया. अंत में, कर्ण के हाथों वीरगति को प्राप्त हुआ. उस समय, कर्ण ने अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र, शक्ति बाण का प्रयोग घटोत्कच पर किया और इस प्रकार अर्जुन के प्राण बचाए.
5. महाभारत का एक रोमांचक और भावनात्मक अध्याय
भीम-हिडिम्बा और घटोत्कच की यह कहानी आज भी महाभारत का एक रोमांचक और भावनात्मक अध्याय माना जाता है.