FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
फ्लाइट कैंसिल होने पर झल्लाए क्रिकेटर मोहम्मद सिराज, ट्वीट कर लोगों की दी ये सलाह, एयर इंडिया ने मांगी माफी

फ्लाइट कैंसिल होने पर झल्लाए क्रिकेटर मोहम्मद सिराज, ट्वीट कर लोगों की दी ये सलाह, एयर इंडिया ने मांगी माफी

US में व्हाइट हाउस के पास शूटिंग का आरोपी रहमानुल्लाह लकनवाल कौन है? ये अफ़गान नागरिक है संदिग्ध

US में व्हाइट हाउस के पास शूटिंग का आरोपी रहमानुल्लाह लकनवाल कौन है? ये अफ़गान नागरिक है संदिग्ध

Back Pain: पीठ दर्द और अकड़न से हैं परेशान तो कर लें ये छोटे छोटे बदलाव, खत्म हो जाएंगी सभी समस्याएं 

पीठ दर्द और अकड़न से हैं परेशान तो कर लें ये छोटे छोटे बदलाव, खत्म हो जाएंगी सभी समस्याएं

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
‘मुझे दूसरे पुरुषों के साथ सोने को कहता था..' Celina Jaitly ने पति पीटर हॉग पर लगाए टॉर्चर के 7 संगीन आरोप

‘मुझे दूसरे पुरुषों के साथ सोने को कहता था..' Celina Jaitly ने पति पीटर हॉग पर लगाए टॉर्चर के 7 संगीन आरोप

Mahabharata: पांडवों में सबसे पहले किसका विवाह हुआ था? आपकी सोच से तय है विपरीत होगा ये जवाब

पांडवों में सबसे पहले किसका विवाह हुआ था? आपकी सोच से तय है विपरीत होगा ये जवाब

पीएम मोदी की ये 1 रुपये के ऐतिहासिक सिक्के वाली घड़ी देखी क्या? 'मेड इन इंडिया' लग्ज़री वॉच क्यों हो रही वायरल?

पीएम मोदी की ये 1 रुपये के ऐतिहासिक सिक्के वाली घड़ी देखी क्या? 'मेड इन इंडिया' लग्ज़री वॉच क्यों हो रही वायरल?

HomePhotos

धर्म

Mahabharata: पांडवों में सबसे पहले किसका विवाह हुआ था? आपकी सोच से तय है विपरीत होगा ये जवाब

Whose wife came first among the 5 Pandavas?: क्या आप जानते हैं कि पांचों पांडवों में से सबसे पहले किसका विवाह हुआ था? उम्मीद यही है कि आप अर्जुन को गेस करें लेकिन सच्चाई कुछ और ही है.

ऋतु सिंह | Nov 27, 2025, 08:14 AM IST

1.महाभारत के हर पात्र का अपना एक अलग महत्व है.

महाभारत के हर पात्र का अपना एक अलग महत्व है.
1

भारतीय संस्कृति में महाभारत सिर्फ़ एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का दर्पण है. इसके हर पात्र में छिपी शिक्षाएं, भावनाएं और त्याग की कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं. महाभारत के हर पात्र का अपना एक अलग महत्व है. चाहे वह अर्जुन हो, युधिष्ठिर हो या भीम. लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाँचों पांडवों में से पहले किसका विवाह हुआ था? कई लोग सोचते हैं कि अर्जुन का या युधिष्ठिर का, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है.
 

Advertisement

2. पांचों पांडवों में से सबसे पहले किसका विवाह हुआ था?

पांचों पांडवों में से सबसे पहले किसका विवाह हुआ था?
2

दरअसल, पांचों पांडवों में से सबसे पहले भीम का विवाह हुआ था, और उन्होंने जिससे विवाह किया वह हिडिम्बा थी, जो एक राक्षस कुल की कन्या थी. यह कहानी उस समय की है जब पांडव लाक्षागृह (करोड़ों का महल) से बचकर जंगल में भटक रहे थे. वे रात बिताने के लिए एक जंगल में रुके थे. लेकिन वह जंगल राक्षस हिडिम्बा का राज्य था. उसकी एक सुंदर बहन थी, हिडिम्बा, जो भीम को तुरंत पसंद कर बैठी और उससे प्रेम करने लगी.
 

3.हिडिम्ब से कैसे हुआ था विवाह

हिडिम्ब से कैसे हुआ था विवाह
3

हिडिम्ब ने अपनी बहन को पांडवों का वध करने का आदेश दिया, लेकिन उसने मना कर दिया. इसके बजाय, उसने भीम को सारी बात बताई और अपने प्रेम का इज़हार किया. यह जानकर भीम ने अपनी शक्ति से हिडिम्ब का वध कर दिया और फिर हिडिम्ब से विवाह कर लिया.
 

4.दोना का एक महाबली पुत्र घटोत्कच का जन्म हुआ

दोना का एक महाबली पुत्र घटोत्कच का जन्म हुआ
4

दोनों के मिलन से एक महाबली पुत्र घटोत्कच का जन्म हुआ. वह आधा मानव और आधा राक्षस था, लेकिन उसकी निष्ठा और वीरता असाधारण थी. घटोत्कच ने महाभारत युद्ध में पांडवों की ओर से वीरतापूर्वक युद्ध किया. अंत में, कर्ण के हाथों वीरगति को प्राप्त हुआ. उस समय, कर्ण ने अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र, शक्ति बाण का प्रयोग घटोत्कच पर किया और इस प्रकार अर्जुन के प्राण बचाए.
 

TRENDING NOW

5. महाभारत का एक रोमांचक और भावनात्मक अध्याय

महाभारत का एक रोमांचक और भावनात्मक अध्याय
5

भीम-हिडिम्बा और घटोत्कच की यह कहानी आज भी महाभारत का एक रोमांचक और भावनात्मक अध्याय माना जाता है.

6.ये समझ लें

ये समझ लें
6

Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.

  अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
‘मुझे दूसरे पुरुषों के साथ सोने को कहता था..' Celina Jaitly ने पति पीटर हॉग पर लगाए टॉर्चर के 7 संगीन आरोप
‘मुझे दूसरे पुरुषों के साथ सोने को कहता था..' Celina Jaitly ने पति पीटर हॉग पर लगाए टॉर्चर के 7 संगीन आरोप
Mahabharata: पांडवों में सबसे पहले किसका विवाह हुआ था? आपकी सोच से तय है विपरीत होगा ये जवाब
पांडवों में सबसे पहले किसका विवाह हुआ था? आपकी सोच से तय है विपरीत होगा ये जवाब
पीएम मोदी की ये 1 रुपये के ऐतिहासिक सिक्के वाली घड़ी देखी क्या? 'मेड इन इंडिया' लग्ज़री वॉच क्यों हो रही वायरल?
पीएम मोदी की ये 1 रुपये के ऐतिहासिक सिक्के वाली घड़ी देखी क्या? 'मेड इन इंडिया' लग्ज़री वॉच क्यों हो रही वायरल?
Numerology: अध्यात्म की दुनिया में अलग चमकते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, खूब कमाते हैं नाम और पैसा
Numerology: अध्यात्म की दुनिया में अलग चमकते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, खूब कमाते हैं नाम और पैसा
गजब है ये सरकारी स्कीम! 12,500 रुपये जमा करने पर 49 लाख मिलता है ब्याज, करोड़ों लोग खुलवा चुके हैं खाता
गजब है ये सरकारी स्कीम! 12,500 रुपये जमा करने पर 49 लाख मिलता है ब्याज, करोड़ों लोग खुलवा चुके हैं खाता
MORE
Advertisement
धर्म
Rashifal 26 November 2025: कर्क राशि वालों को रहेगी मानसिक चिंता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क राशि वालों को रहेगी मानसिक चिंता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Badrinath Dham: आज से शीतकाल के लिए बंद हुए ब्रदीनाथ धाम के कपाट, 12 क्विंटल फूलों से सजाया गया मंदिर
आज से शीतकाल के लिए बंद हुए ब्रदीनाथ धाम के कपाट, 12 क्विंटल फूलों से सजाया गया मंदिर
राम मंदिर पर अभिजीत मुहूर्त में पीएम मोदी ने फहराया धर्म ध्वज, जानें क्या बनाता है झंडे को यूनीक?
राम मंदिर पर अभिजीत मुहूर्त में पीएम मोदी ने फहराया धर्म ध्वज, जानें क्या बनाता है झंडे को यूनीक?
शरीर के इन अंगों पर तिल होता है भाग्यशाली की निशानी, ऐसे व्यक्तियों को जीवन में मिलता है खूब सुख
शरीर के इन अंगों पर तिल होता है भाग्यशाली की निशानी, ऐसे व्यक्तियों को जीवन में मिलता है खूब सुख
Vivah Panchami Upay: विवाह पंचमी पर जरूर करें ये 5 शक्तिशाली अनुष्ठा, भगवान राम और माता सीता की मिलेगी सीधी कृपा
विवाह पंचमी पर जरूर करें ये 5 शक्तिशाली अनुष्ठा, भगवान राम और माता सीता की मिलेगी सीधी कृपा
MORE
Advertisement