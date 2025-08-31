Grah Gochar: सितंबर में सूर्य-मंगल समेत इन ग्रहों का गोचर 5 राशियों की कराएंगा बड़ी डील, पैसा से लेकर नई नौकरी का मिलेगा ऑफर

1 . सूर्य, मंगल, कन्या और बुध ग्रह का होगा राशि परिवर्तन

सितंबर के महीने में ग्रह-नक्षत्रों समेत कई बड़े ग्रह अपनी स्थिति बदलेंगे. इस महीने सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करेंगे. साथ ही इसी महीने पितृ पक्ष भी शुरू हो रहा है. सभी ग्रहों का पहला गोचर, ग्रहों के राजा मंगल, 13 सितंबर को तुला राशि में होगा. उसके बाद शुक्र 14 सितंबर को सिंह राशि में दूसरा गोचर करेंगे. मंगल और शुक्र के बाद बुध 15 सितंबर को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और फिर अंतिम गोचर 16 सितंबर को कन्या राशि में होगा. सितंबर के महीने में इन 4 ग्रहों का गोचर कुछ राशियों के जातकों के लिए लाभकारी रहेगा. इस दौरान आप इन राशियों की नई नौकरी, मकान, वाहन, बैंक बैलेंस समेत कई बड़ी डील मिलने की संभावना है.