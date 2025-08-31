Grah Gochar: सितंबर में सूर्य-मंगल समेत इन ग्रहों का गोचर 5 राशियों की कराएंगा बड़ी डील, पैसा से लेकर नई नौकरी का मिलेगा ऑफर

Numerology: ऊपर से लिखवा कर आते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग ये परेशानियां, फ्री में बैठे-बिठाएं मिलती हैं ये तकलीफें
ऋतु सिंह | Aug 31, 2025, 10:01 AM IST
1.सूर्य, मंगल, कन्या और बुध ग्रह का होगा राशि परिवर्तन
सितंबर के महीने में ग्रह-नक्षत्रों समेत कई बड़े ग्रह अपनी स्थिति बदलेंगे. इस महीने सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करेंगे. साथ ही इसी महीने पितृ पक्ष भी शुरू हो रहा है. सभी ग्रहों का पहला गोचर, ग्रहों के राजा मंगल, 13 सितंबर को तुला राशि में होगा. उसके बाद शुक्र 14 सितंबर को सिंह राशि में दूसरा गोचर करेंगे. मंगल और शुक्र के बाद बुध 15 सितंबर को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और फिर अंतिम गोचर 16 सितंबर को कन्या राशि में होगा. सितंबर के महीने में इन 4 ग्रहों का गोचर कुछ राशियों के जातकों के लिए लाभकारी रहेगा. इस दौरान आप इन राशियों की नई नौकरी, मकान, वाहन, बैंक बैलेंस समेत कई बड़ी डील मिलने की संभावना है.
2.वृषभ राशि
वृषभ राशि वालों के लिए सितंबर का महीना काफी फायदेमंद रहेगा. इस महीने आपको भाइयों और दोस्तों का अच्छा सहयोग मिलेगा. इस महीने आपके रुके हुए काम समय पर पूरे होंगे. इस महीने आपके रिश्तों में सुधार देखने को मिलेगा. अगर आप कोई नया करियर शुरू कर रहे हैं तो यह महीना आपके लिए अच्छा है. वहीं नई नौकरी और बिजनेस में कोई नई डील फाइनल हो सकती है.
3.सिंह राशि
सितंबर माह में शुक्र, बुध, मंगल और सूर्य का राशि परिवर्तन सिंह राशि वालों के लिए बेहद लाभकारी रहेगा. इस अवधि में आपकी सभी चिंताएं दूर होंगी. संतान के स्वास्थ्य में सुधार होगा. जो लोग अपना खुद का व्यवसाय करते हैं उन्हें बड़ा लाभ हो सकता है. व्यापार के विस्तार की योजनाएं सफल होंगी. भाग्य आपका साथ देगा. आपकी सभी मनोकामनाएँ पूरी होंगी. इस अवधि में प्रॉपर्टी में निवेश करना आपके लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है.
4.तुला राशि
मंगल, बुध, सूर्य और शुक्र के गोचर के कारण तुला राशि वालों को आर्थिक लाभ होगा. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. साथ ही, इस महीने रुके हुए काम पूरे होंगे. व्यापार में वृद्धि होगी. परिवार के सभी सदस्यों की उन्नति होगी. मानसिक प्रसन्नता प्राप्त होगी.
5.धनु राशि
धनु राशि वालों के लिए बुध, शुक्र और मंगल का गोचर शुभ रहेगा. विद्यार्थियों के लिए यह अवधि बेहद खास रहेगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को शुभ समाचार मिल सकता है. आपकी आमदनी में वृद्धि होगी. अगर आप कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा.
6.कुंभ राशि
कुंभ राशि वालों के लिए बुध, सूर्य, मंगल और शुक्र का राशि परिवर्तन शुभ रहेगा. इस अवधि में आप मकान और वाहन खरीद सकते हैं. अगर आप किसी कोर्ट-कचहरी के मामले में फंसे हैं तो उसमें रुकावटें दूर होंगी. आप अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे.