अगर उस दिन सूर्य ग्रहण न लगता तो अर्जुन आत्महत्या कर लेते! महाभारत की कहानी तब होती कुछ और ही

धर्म
ऋतु सिंह | Aug 13, 2025, 12:33 PM IST
1.अर्जुन की प्रतिज्ञा
महाभारत में, अर्जुन ने एक ऐसी प्रतिज्ञा की जिससे उसका अपना जीवन खतरे में पड़ गया. निराश अर्जुन आत्महत्या करने को तैयार थे, अगर कृष्ण उन्हें न रोकते और थोड़ा इंतज़ार करने को न कहते तो महाभारत की कहानी कुछ और ही होती.
2.र्जुन हताश होकर अपने प्राण त्यागने को तैयार थे
महाभारत की कथा में कई प्रतिज्ञाओं का ज़िक्र है, लेकिन एक ऐसी भी प्रतिज्ञा थी जिसने अर्जुन के प्राणों को खतरे में डाल दिया था, क्या आप इस कथा को जानते हैं? स्थिति ऐसी थी कि अर्जुन हताश होकर अपने प्राण त्यागने को तैयार हो गए थे. महाभारत के सबसे महान धनुर्धर योद्धाओं में से एक माने जाने वाले अर्जुन आत्महत्या करने ही वाले थे. लेकिन तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने न सिर्फ़ अर्जुन की प्रतिज्ञा की लाज बचाई, बल्कि उनके प्राण भी बचा लिए.
3.चक्रव्यूह की रचना से अर्जुन के आत्महत्या का संबंध
यह घटना सूर्य ग्रहण की थी. आइए विस्तार से जानते हैं कि कैसे अर्जुन को ऐसी प्रतिज्ञा करनी पड़ी, जिसमें उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल दी. कौरवों ने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसा दिया. महाभारत युद्ध के दौरान कौरवों ने एक बड़ी चाल चली. इसके लिए उन्होंने चक्रव्यूह की रचना की, जिसे केवल अर्जुन ही तोड़ सकता था. इसी चक्रव्यूह की रचना से अर्जुन के आत्महत्या की कहानी भी शुरू हुई थी.
4.अभिमन्यु चक्रव्यूह से बाहर निकलने की चाल नहीं सीख सके थे
कौरवों ने अपनी चाल से अर्जुन को दूसरी ओर ले जाकर अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसा दिया. अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने भी एक कुशल योद्धा का दर्जा प्राप्त किया. अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश करने के बारे में अपनी मां के गर्भ में ही सुन लिया था. वह चक्रव्यूह के सातों चरणों तक पहुंचने के बारे में जानता था, लेकिन जब अर्जुन चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता बताने लगे तो सुभद्रा सो गईं. इस कारण अभिमन्यु चक्रव्यूह से बाहर निकलने की चाल नहीं सीख सके थे.
5.अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी-सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध करने की
अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गए थे और मौका देखकर कौरवों ने छल से उसका वध कर दिया. जब अर्जुन को पता चला कि इसके पीछे जयद्रथ का हाथ था तब अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली जिससे पांडव खेमे में खलबली मच गई. अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि वह सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध कर देंगे और अगर वह ऐसा नहीं कर पाया, तो अग्नि में समाधि ले लेगा. यह सुनकर श्रीकृष्ण और पांडव आश्चर्यचकित हुए कि अर्जुन ने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा क्यों ली? क्योंकि वे पूरी तरह जानते थे कि कौरव उसका फायदा उठाएँगे.
6.अर्जुन की प्रतिज्ञा के बाद जयद्रथ छिप गया
और हुआ भी ऐसा ही, जैसे ही कौरवों को अर्जुन की प्रतिज्ञा के बारे में पता चला, उन्होंने जयद्रथ को छिपा दिया. वे बस सूर्यास्त का इंतज़ार कर रहे थे और उन्होंने योजना बनाई थी कि अर्जुन आत्महत्या कर लेगा.
7.सूर्य अस्त होने वाला था, लेकिन
सूर्य अस्त होने वाला था, लेकिन अर्जुन को जयद्रथ कहीं नहीं मिला. अब अर्जुन भी निराश होने लगे थे, तभी अचानक अंधकार छा गया. सभी ने सोचा कि सूर्य अस्त हो गया है और अब कौरवों ने अर्जुन से अपना वचन पूरा करने को कहा. अर्जुन भी वचन से बंधा हुआ था. तभी जयद्रथ बाहर आया और अर्जुन पर ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगा. पांडव खेमे में निराशा फैल गई, लेकिन भगवान कृष्ण मन ही मन हँस रहे थे.
8.सूर्यग्रहण से बची थी अर्जुन की जान
श्रीकृष्ण की हंसी का कारण यह था कि वह जानते थे कि अभी सूरज नहीं डूबा है और सूर्यग्रहण के कारण सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है. श्री कृष्ण ने अर्जुन से थोड़ी देर प्रतीक्षा करने को कहा. इसके बाद जब सूर्यग्रहण का प्रभाव कम हुआ तो सूर्य फिर से दिखाई देने लगा, सूर्य का प्रकाश दिखाई देने लगा और यह देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए. जैसे ही सूर्य निकला तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने को कहा. तब अर्जुन ने जयद्रथ का वध करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी की. इस प्रकार महाभारत में उस दिन सूर्यग्रहण के कारण अर्जुन की जान बच गई और अर्जुन की प्रतिज्ञा भी पूरी हुई और जयद्रथ मारा गया.
डिसक्लेमर- यह जानकारी पुराणों में लिखित है और उसी आधार पर खबर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए पुराणों को विशेषज्ञ से संपर्क करें.
