अगर उस दिन सूर्य ग्रहण न लगता तो अर्जुन आत्महत्या कर लेते! महाभारत की कहानी तब होती कुछ और ही

8 . सूर्यग्रहण से बची थी अर्जुन की जान

श्रीकृष्ण की हंसी का कारण यह था कि वह जानते थे कि अभी सूरज नहीं डूबा है और सूर्यग्रहण के कारण सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है. श्री कृष्ण ने अर्जुन से थोड़ी देर प्रतीक्षा करने को कहा. इसके बाद जब सूर्यग्रहण का प्रभाव कम हुआ तो सूर्य फिर से दिखाई देने लगा, सूर्य का प्रकाश दिखाई देने लगा और यह देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए. जैसे ही सूर्य निकला तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने को कहा. तब अर्जुन ने जयद्रथ का वध करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी की. इस प्रकार महाभारत में उस दिन सूर्यग्रहण के कारण अर्जुन की जान बच गई और अर्जुन की प्रतिज्ञा भी पूरी हुई और जयद्रथ मारा गया.

डिसक्लेमर- यह जानकारी पुराणों में लिखित है और उसी आधार पर खबर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए पुराणों को विशेषज्ञ से संपर्क करें.

