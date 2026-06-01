जून में बृहस्पति इन राशियों पर बरसाएंगे सौभाग्य तो कुछ का छीनेंगे चैन, जानें गुरु का गोचर पूरे आपके लिए कैसा रहेगा

1 . जून 2026 की शुरुआत एक बड़े ज्योतिषीय बदलाव के साथ हो रही

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जून 2026 की शुरुआत एक बड़े ज्योतिषीय बदलाव के साथ होने जा रही है. देवगुरु बृहस्पति 2 जून को मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे. ज्योतिष में बृहस्पति को ज्ञान, भाग्य, विवाह, संतान, शिक्षा और समृद्धि का कारक ग्रह माना जाता है. खास बात यह है कि कर्क राशि में बृहस्पति उच्च के माने जाते हैं, इसलिए इस गोचर को बेहद प्रभावशाली माना जा रहा है. यही कारण है कि जून का महीना कई लोगों के लिए नई शुरुआत, नए अवसर और जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है. हालांकि हर राशि पर इसका असर एक जैसा नहीं होगा. चलिए जानें किन राशियों के लिए गुरु का गोचर शुभ और किसके लिए परेशानी भरा रहेगा. (फोटो एआई)

