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धर्म

जून में बृहस्पति इन राशियों पर बरसाएंगे सौभाग्य तो कुछ का छीनेंगे चैन, जानें गुरु का गोचर पूरे आपके लिए कैसा रहेगा

Jupiter transit in Cancer Effects on Zodiac: जून में गुरु यानी बृहस्तपति का गोचर एक बड़ा परिवर्तन ला रहा है.देवगुरु बृहस्पति का कर्क राशि में प्रवेश जहां कई राशियों के लिए सौभाग्यशाली होगा, वहीं कुछ का चैन खोने वाला है. चलिए जानें पूरा महीना आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा.

ऋतु सिंह | Jun 01, 2026, 11:17 AM IST

1. जून 2026 की शुरुआत एक बड़े ज्योतिषीय बदलाव के साथ हो रही

जून 2026 की शुरुआत एक बड़े ज्योतिषीय बदलाव के साथ हो रही
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जून 2026 की शुरुआत एक बड़े ज्योतिषीय बदलाव के साथ होने जा रही है. देवगुरु बृहस्पति 2 जून को मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे. ज्योतिष में बृहस्पति को ज्ञान, भाग्य, विवाह, संतान, शिक्षा और समृद्धि का कारक ग्रह माना जाता है. खास बात यह है कि कर्क राशि में बृहस्पति उच्च के माने जाते हैं, इसलिए इस गोचर को बेहद प्रभावशाली माना जा रहा है. यही कारण है कि जून का महीना कई लोगों के लिए नई शुरुआत, नए अवसर और जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है. हालांकि हर राशि पर इसका असर एक जैसा नहीं होगा. चलिए जानें किन राशियों के लिए गुरु का गोचर शुभ और किसके लिए परेशानी भरा रहेगा. (फोटो एआई)
 

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2.मेष

मेष
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मेष राशि के जातकों के लिए बृहस्पति का गोचर कुंडली के चौथे (सौहार्द) भाव में उच्च का होगा. इसका परिणाम ये रहेगा कि यह अवधि आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगी. अचल संपत्ति या नया वाहन प्राप्त करने से आपका सुख बढ़ेगा. मनचाहे करियर में पदोन्नति और वेतन वृद्धि की प्रबल संभावना है. (फोटो एआई)
 

3.वृषभ

वृषभ
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देवगुरु आपकी राशि के तीसरे (शक्ति) भाव में गोचर करने जा रहे हैं. इसका प्रभाव ये होगा की आपकी आय के स्रोतों में अचानक वृद्धि होगी. इस दौरान आपका झुकाव सांसारिक सुखों से हटकर आध्यात्मिकता की ओर होगा. (फोटो एआई)
 

4.मिथुन राशि 

मिथुन राशि 
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बृहस्पति ग्रह आपकी राशि से निकलकर दूसरे भाव (धन और वाणी) में प्रवेश करेगा. इसका . प्रभाव ये होगा कि ग्रहों की यह युति आपके लिए आर्थिक रूप से लाभकारी सिद्ध हो सकती है. कामकाजी लोगों को अपने कार्यक्षेत्र में नए और बड़े अवसर प्राप्त होंगे. (फोटो एआई)
 

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5.कर्क राशि:

कर्क राशि:
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कर्क राशि के जातकों के लिए बृहस्पति का यह गोचर उनके लग्न में होगा, अर्थात् प्रथम भाव में, जहाँ बृहस्पति उच्च का होता है.इसका प्रभाव यह होगा कि लग्न में बृहस्पति के आगमन से आपके ज्ञान और व्यक्तित्व में वृद्धि होगी. हालांकि, इसकी अनियमित गति के कारण, प्रारंभ में आपको कुछ मानसिक बाधाओं या जिम्मेदारी के बोझ का सामना करना पड़ सकता है. (फोटो एआई)

6.सिंह राशि:

सिंह राशि:
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सिंह राशि के जातकों की कुंडली के बारहवें भाव (खर्च और विदेश मामले) में बृहस्पति का गोचर होगा.गुरु के गोचर का परिणाम यह होगा कि घर में शांति और सुख रहेगा, लेकिन धार्मिक गतिविधियों और विलासिता पर होने वाला खर्च काफी बढ़ सकता है. अपने बजट पर नियंत्रण रखना महत्वपूर्ण होगा.(फोटो एआई)
 

7.कन्या राशि:

कन्या राशि:
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कन्या राशि के जातकों के लिए बृहस्पति का गोचर ग्यारहवें (लाभ) भाव में होने वाला है. इसका प्रभाव ये होगा किसमय आपके लिए चौतरफा समृद्धि लेकर आएगा. व्यापार में अच्छा लाभ होगा और नए व्यापारिक संबंध स्थापित होंगे. (फोटो एआई)
 

8.तुला राशि:

तुला राशि:
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बृहस्पति आपके गोचर राशि के दसवें (कर्म) भाव में प्रवेश करने वाला है.गुरु के गोचर का परिणाम ये होगा कि लंबे समय से चली आ रही समस्याएं और आंतरिक कलह समाप्त हो जाएगी. आपकी आर्थिक स्थिति पहले से अधिक मजबूत होगी. (फोटो एआई)
 

9.वृश्चिक:

वृश्चिक:
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वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली में बृहस्पति का यह गोचर नौवें (भाग्य) भाव में होगा. इसका प्रभाव ये होगा कि भाग्य भाव में बृहस्पति की मजबूत स्थिति आपके भाग्य के द्वार खोल सकती है. आपको सही समय पर सही मार्गदर्शक और सहयोगी मिलेंगे. (फोटो एआई)
 

10.धनु राशि:

धनु राशि:
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धनु राशि के जातकों के लिए बृहस्पति कुंडली के आठवें भाव (आयु और शोध) में गोचर कर रहा है. गुरु के गोचर का परिणाम ये होगा कि आठवें भाव में बृहस्पति जातक को गहन आध्यात्मिक ज्ञान और साधनाओं की ओर मार्गदर्शन करता है. धर्मार्थ कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी. (फोटो एआई)
 

11. मकर राशि:

 मकर राशि:
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देवगुरु का गोचर मकर राशि के जातकों के सातवें भाव (विवाह और साझेदारी) में होने जा रहा है. गुरु के गोचर का परिणाम ये होगा कि यदि आपके वैवाहिक जीवन में तनाव था, तो अब सुख और आपसी सद्भाव लौट आएगा. (फोटो एआई)
 

12.कुंभ राशि:

कुंभ राशि:
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कुंभ राशि के जातकों के लिए बृहस्पति छठे भाव (रोग, ऋण, शत्रु) में गोचर करेगा.गुरु के गोचर का प्रभाव ये होगा क छठे भाव में बृहस्पति आपको अदालती मामलों या पुराने ऋणों से मुक्ति दिला सकता है. छात्र और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे नौकरी चाहने वालों को सफलता मिलेगी. (फोटो एआई)


 

13.मीन राशि:

मीन राशि:
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मीन राशि के जातकों के लिए बृहस्पति पांचवें भाव (संतान, बुद्धि, शिक्षा) में उच्च स्थिति में गोचर करेगा.गुरु के गोचर का परिणाम यह गोचर मीन राशि के जातकों के लिए अत्यंत शुभ और फलदायी सिद्ध होगा. आपकी निर्णय लेने की क्षमता और बुद्धि का विकास होगा.(फोटो एआई)
 

14.किन राशियों को मिल सकता है सबसे ज्यादा फायदा

किन राशियों को मिल सकता है सबसे ज्यादा फायदा
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मेष, कन्या, तुला, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों के लिए यह गोचर अपेक्षाकृत अधिक शुभ माना जा रहा है. मेष राशि वालों को संपत्ति, वाहन और करियर से जुड़े मामलों में अच्छी खबर मिल सकती है. कन्या राशि वालों के लिए आय और व्यापार में विस्तार के योग बन सकते हैं.

तुला राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में लंबे समय से चल रही बाधाओं से राहत मिलने के संकेत हैं. वृश्चिक राशि वालों के लिए भाग्य का साथ बढ़ सकता है, जबकि मीन राशि के लोगों के लिए शिक्षा, संतान और निर्णय क्षमता से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं.
 

15.नौकरी और करियर में क्या असर दिख सकता है?

नौकरी और करियर में क्या असर दिख सकता है?
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जून का यह गोचर खास तौर पर उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है जो नौकरी बदलने, प्रमोशन पाने या नया व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे हैं. मिथुन, कन्या और तुला राशि के लोगों के लिए नए अवसरों के द्वार खुल सकते हैं.

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार बृहस्पति का मजबूत प्रभाव व्यक्ति को सही समय पर सही सलाह और सही सहयोगी दिलाने में भी मदद करता है. यही वजह है कि कई लोगों के लिए यह महीना करियर की दिशा बदलने वाला साबित हो सकता है.
 

16.किन राशियों को बरतनी होगी सावधानी?

किन राशियों को बरतनी होगी सावधानी?
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हर ग्रह परिवर्तन कुछ चुनौतियां भी लेकर आता है. सिंह राशि वालों के लिए खर्च बढ़ने की संभावना बन सकती है. धार्मिक यात्राओं, विलासिता या परिवार से जुड़े खर्च बजट बिगाड़ सकते हैं.

कर्क राशि के लोगों को शुरुआती दिनों में मानसिक दबाव या जिम्मेदारियों का बोझ महसूस हो सकता है. वहीं कुंभ और धनु राशि वालों को जल्दबाजी में फैसले लेने से बचने की सलाह दी जाती है. यह समय धैर्य और योजना बनाकर आगे बढ़ने का है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों  के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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