FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

लोकसभा में कल दोपहर 12 बजे से चर्चा होगी, संसद में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा, कुल 18 घंटे का समय चर्चा के लिए रखा गया है | दिल्ली में चुनाव आयोग से मिलेंगी ममता बनर्जी, ममता बनर्जी आज दिल्ली के दौरे पर रहेंगी, ममता SIR पर EC को चिट्ठी भी लिख चुकी हैं, SIR को लेकर चुनाव आयोग से मिलेंगी ममता, दिल्ली में TMC सांसदों के साथ बैठक भी करेंगी | छत्तीसगढ़- गरियाबंद में हिंसा के बाद तनाव, दुधकैयां गांव में भारी पुलिसबल तैनात, गरियाबंद में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प, हिंसक झड़प में कई पुलिसकर्मी भी घायल, हिंसा के दौरान पथराव, आगजनी की गई, गरियाबंद के दुधकैयां गांव में तनाव का माहौल, उपद्रवियों ने कई गाड़ियों, घरों में आगजनी की

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Weather Update: कई राज्यों में बारिश और शीतलहर का अलर्ट, जानें दिल्ली से कश्मीर तक कैसा रहेगा मौसम

Weather Update: कई राज्यों में बारिश और शीतलहर का अलर्ट, जानें दिल्ली से कश्मीर तक कैसा रहेगा मौसम

Horoscope 2 February: कैसा रहेगा आपका दिन, आज के राशिफल से जानें धन, करियर और सेहत का हाल

Horoscope 2 February: कैसा रहेगा आपका दिन, आज के राशिफल से जानें धन, करियर और सेहत का हाल

February Ekadashi: फरवरी में कब है विजया और आमलकी एकादशी, जान लें सही डेट और मुहूर्त 

February Ekadashi: फरवरी में कब है विजया और आमलकी एकादशी, जान लें सही डेट और मुहूर्त

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
क्या है NIMHANS 2.0 और Tele-MANAS? केंद्रीय बजट 2026 में घोषणा के बाद क्यों हो रही इसकी चर्चा

क्या है NIMHANS 2.0 और Tele-MANAS? केंद्रीय बजट 2026 में घोषणा के बाद क्यों हो रही इसकी चर्चा

Numerology: सोच से परे होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, इनके दिमाग को पढ़ना है काफी मुश्किल 

Numerology: सोच से परे होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, इनके दिमाग को पढ़ना है काफी मुश्किल

Grah Gochar: फरवरी में 4 ग्रहों का गोचर और राजयोग इन 3 राशियों की जिंदगी संवार देंगे, पैसा और तरक्की के खुलेंगे रास्ते

फरवरी में 4 ग्रहों का गोचर और राजयोग इन 3 राशियों की जिंदगी संवार देंगे, पैसा और तरक्की के खुलेंगे रास्ते

HomePhotos

धर्म

Grah Gochar: फरवरी में 4 ग्रहों का गोचर और राजयोग इन 3 राशियों की जिंदगी संवार देंगे, पैसा और तरक्की के खुलेंगे रास्ते

फरवरी में 4 सबसे प्रमुख ग्रहों के गोचर के परिणामस्वरूप 5 राजयोग बनेंगे और तीन राशियों के लिए ये समय किसी सुनहरे अवसर से कम नहीं होगा. पूरे महीने इन राशियों को न तो धन की कमी होगी न बेहतरीन अवसर की.

ऋतु सिंह | Feb 01, 2026, 06:34 PM IST

1.फरवरी का महीना इन राशियों देगा राजयोग

फरवरी का महीना इन राशियों देगा राजयोग
1

फरवरी में ग्रहों के गोचर और राजयोग से 3 राशियों का भी राजयोग काल शुरू होगा. पूरे महीने ये राशियों पैसे में खेलेंगी और आर्थिक लाभ के साथ नौकरी और व्यापार में भी सफलता मिलेगी. इतना ही नहीं  पारिवारिक सुख का लाभ भी मिलेगा. ये राशियां जो चाहेंगी इस दौरान पूरा कर लेंगी. 

Advertisement

2.चतुर्ग्रही योग बन रहा है

चतुर्ग्रही योग बन रहा है
2

ज्योतिष के हिसाब से फरवरी का महीना कई तरह से महत्वपूर्ण है , क्योंकि इस महीने में कई ग्रह अपनी राशियों में गोचर करेंगे जिससे राजयोग बनेगा. बुध 3 फरवरी को कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, शुक्र 6 फरवरी को, फिर सूर्य 13 फरवरी को और मंगल 23 फरवरी को कुंभ राशि में प्रवेश करेगा. इन चारों ग्रहों के एक ही राशि में गोचर के कारण चतुर्ग्रही योग बनेगा. 
 

3.कौन-कौन से योग बनेंगे

कौन-कौन से योग बनेंगे
3

इसके साथ ही इस समय लक्ष्मी नारायण योग, शुक्रदित्य योग, आदित्य मंगल योग और बुधदित्य योग भी बनेंगे. इन योगों के प्रभाव से कुछ राशियों को निजी जीवन में आर्थिक लाभ, सफलता, मान-सम्मान और शुभ अवसर प्राप्त होंगे. ग्रहों और योगों का यह संयोजन जीवन में नए अवसरों, समृद्धि और सौभाग्य के प्रबल संकेत देता है, जिससे व्यक्ति अपने महत्वपूर्ण कार्यों और निवेशों में लाभ उठा सकता है.
 

4.फरवरी में बुध, शुक्र, सूर्य और मंगल का पारगमन होगा 

फरवरी में बुध, शुक्र, सूर्य और मंगल का पारगमन होगा 
4

फरवरी में ग्रहों का गोचर मेष, कन्या और कुंभ राशि के जातकों के लिए लाभकारी होगा. जिससे इस राशि के जातकों के जीवन में विशेष सकारात्मक परिवर्तन आएंगे. जानिए चार ग्रहों के गोचर और पांचों राजयोग का क्या फल इन तीनों राशियों पर कैसे होगा, चलिए समझते हैं.
 

TRENDING NOW

5. मेष राशि

मेष राशि
5

फरवरी में बनने वाले राजयोग मेष राशि वालों के लिए विशेष रूप से सकारात्मक प्रभाव डालेंगे. यह आपके लिए अच्छा समय रहेगा. आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आय के नए स्रोत खुलेंगे. यदि आप कोई नया व्यवसाय या उद्यम शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो यह अनुकूल समय है. किसी बड़े व्यापारिक सौदे से आपको लाभ होगा और निवेश से अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है. मेष राशि वालों के लिए यह समय आर्थिक और व्यावसायिक दोनों दृष्टि से अच्छा रहेगा.
 

6.कन्या राशि

कन्या राशि
6

कन्या राशि वालों के लिए यह समय लाभकारी रहेगा. अदालती और कानूनी मामलों में सफलता मिलने की संभावना है. व्यापार में वृद्धि होगी और लंबे समय से लंबित कार्य पूरे होंगे. नौकरी में बदलाव के कारण लाभ होने की संभावना है. अचानक आर्थिक लाभ होने की संभावना है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. यह समय कन्या राशि वालों के लिए वित्तीय और व्यावसायिक मामलों में अवसर लेकर आएगा.
 

7.कुंभ राशि

कुंभ राशि
7

यह राजयोग कुंभ राशि वालों के लिए लाभकारी रहेगा. आत्मविश्वास और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. विवाहित लोगों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा. लंबे समय से लंबित कार्य पूरे होंगे और आर्थिक लाभ के कारण आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. आप अपने व्यक्तिगत खर्चों और जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकेंगे. यह समय कुंभ राशि वालों के लिए आर्थिक, सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से संतुलन और सफलता का संकेत देता है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
क्या है NIMHANS 2.0 और Tele-MANAS? केंद्रीय बजट 2026 में घोषणा के बाद क्यों हो रही इसकी चर्चा
क्या है NIMHANS 2.0 और Tele-MANAS? केंद्रीय बजट 2026 में घोषणा के बाद क्यों हो रही इसकी चर्चा
Numerology: सोच से परे होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, इनके दिमाग को पढ़ना है काफी मुश्किल 
Numerology: सोच से परे होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, इनके दिमाग को पढ़ना है काफी मुश्किल
Grah Gochar: फरवरी में 4 ग्रहों का गोचर और राजयोग इन 3 राशियों की जिंदगी संवार देंगे, पैसा और तरक्की के खुलेंगे रास्ते
फरवरी में 4 ग्रहों का गोचर और राजयोग इन 3 राशियों की जिंदगी संवार देंगे, पैसा और तरक्की के खुलेंगे रास्ते
Budget 2026 की इन 6 बातों का आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर, अभी लगा लें हिसाब
Budget 2026 की इन 6 बातों का आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर, अभी लगा लें हिसाब
Herbal Cigarettes: हर्बल सिगरेट का बढ़ा क्रेज, क्या वाकई इससे नहीं होता कोई नुकसान  
Herbal Cigarettes: हर्बल सिगरेट का बढ़ा क्रेज, क्या वाकई इससे नहीं होता कोई नुकसान
MORE
Advertisement
धर्म
Horoscope 1 February: राशि के अनुसार कैसा रहेगा धन, करियर और सेहत का हाल, पढ़ें आज का अपना राशिफल
Horoscope 1 February: राशि के अनुसार कैसा रहेगा धन, करियर और सेहत का हाल, पढ़ें आज का अपना राशिफल
Numerology: टैलेंट नहीं, सही दिशा तय करेगा भविष्य! इन तारीखों पर जन्मे लोगों को ये साल दिखा देगा आईना
Numerology: टैलेंट नहीं, सही दिशा तय करेगा भविष्य! इन तारीखों पर जन्मे लोगों को ये साल दिखा देगा आईना
Grah Gochar: शनि-मंगल और राहु पूरी फरवरी इन 4 राशियों का बिगाड़ेंगे खेल, परिवार में तनाव और बड़ा आर्थिक नुकसान से लगेगा बड़ा झटका
शनि-मंगल और राहु पूरी फरवरी इन 4 राशियों का बिगाड़ेंगे खेल, परिवार में तनाव और बड़ा आर्थिक नुकसान से लगेगा बड़ा झटका
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग खुद के बनाए बजट पर फेर देते हैं पानी, अकाउंट में पैसे देखते ही शुरू हो जाती है फिजूलखर्ची 
इन तारीखों पर जन्मे लोग खुद के बनाए बजट पर फेर देते हैं पानी, अकाउंट में पैसे देखते ही शुरू हो जाती है फिजूलखर्ची
क्या बजट का लाल पाउच सिर्फ परंपरा और सत्ता का संदेश है? जानिए लाल रंग को समृद्धि और शक्ति का प्रतीक क्यों माना गया है?
क्या बजट का लाल पाउच सिर्फ परंपरा और सत्ता का संदेश है? जानिए लाल रंग को समृद्धि और शक्ति का प्रतीक क्यों माना गया है?
MORE
Advertisement