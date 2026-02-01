Grah Gochar: फरवरी में 4 ग्रहों का गोचर और राजयोग इन 3 राशियों की जिंदगी संवार देंगे, पैसा और तरक्की के खुलेंगे रास्ते

लोकसभा में कल दोपहर 12 बजे से चर्चा होगी, संसद में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा, कुल 18 घंटे का समय चर्चा के लिए रखा गया है | दिल्ली में चुनाव आयोग से मिलेंगी ममता बनर्जी, ममता बनर्जी आज दिल्ली के दौरे पर रहेंगी, ममता SIR पर EC को चिट्ठी भी लिख चुकी हैं, SIR को लेकर चुनाव आयोग से मिलेंगी ममता, दिल्ली में TMC सांसदों के साथ बैठक भी करेंगी | छत्तीसगढ़- गरियाबंद में हिंसा के बाद तनाव, दुधकैयां गांव में भारी पुलिसबल तैनात, गरियाबंद में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प, हिंसक झड़प में कई पुलिसकर्मी भी घायल, हिंसा के दौरान पथराव, आगजनी की गई, गरियाबंद के दुधकैयां गांव में तनाव का माहौल, उपद्रवियों ने कई गाड़ियों, घरों में आगजनी की
ऋतु सिंह | Feb 01, 2026, 06:34 PM IST
1.फरवरी का महीना इन राशियों देगा राजयोग
फरवरी में ग्रहों के गोचर और राजयोग से 3 राशियों का भी राजयोग काल शुरू होगा. पूरे महीने ये राशियों पैसे में खेलेंगी और आर्थिक लाभ के साथ नौकरी और व्यापार में भी सफलता मिलेगी. इतना ही नहीं पारिवारिक सुख का लाभ भी मिलेगा. ये राशियां जो चाहेंगी इस दौरान पूरा कर लेंगी.
2.चतुर्ग्रही योग बन रहा है
ज्योतिष के हिसाब से फरवरी का महीना कई तरह से महत्वपूर्ण है , क्योंकि इस महीने में कई ग्रह अपनी राशियों में गोचर करेंगे जिससे राजयोग बनेगा. बुध 3 फरवरी को कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, शुक्र 6 फरवरी को, फिर सूर्य 13 फरवरी को और मंगल 23 फरवरी को कुंभ राशि में प्रवेश करेगा. इन चारों ग्रहों के एक ही राशि में गोचर के कारण चतुर्ग्रही योग बनेगा.
3.कौन-कौन से योग बनेंगे
इसके साथ ही इस समय लक्ष्मी नारायण योग, शुक्रदित्य योग, आदित्य मंगल योग और बुधदित्य योग भी बनेंगे. इन योगों के प्रभाव से कुछ राशियों को निजी जीवन में आर्थिक लाभ, सफलता, मान-सम्मान और शुभ अवसर प्राप्त होंगे. ग्रहों और योगों का यह संयोजन जीवन में नए अवसरों, समृद्धि और सौभाग्य के प्रबल संकेत देता है, जिससे व्यक्ति अपने महत्वपूर्ण कार्यों और निवेशों में लाभ उठा सकता है.
4.फरवरी में बुध, शुक्र, सूर्य और मंगल का पारगमन होगा
फरवरी में ग्रहों का गोचर मेष, कन्या और कुंभ राशि के जातकों के लिए लाभकारी होगा. जिससे इस राशि के जातकों के जीवन में विशेष सकारात्मक परिवर्तन आएंगे. जानिए चार ग्रहों के गोचर और पांचों राजयोग का क्या फल इन तीनों राशियों पर कैसे होगा, चलिए समझते हैं.
5. मेष राशि
फरवरी में बनने वाले राजयोग मेष राशि वालों के लिए विशेष रूप से सकारात्मक प्रभाव डालेंगे. यह आपके लिए अच्छा समय रहेगा. आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आय के नए स्रोत खुलेंगे. यदि आप कोई नया व्यवसाय या उद्यम शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो यह अनुकूल समय है. किसी बड़े व्यापारिक सौदे से आपको लाभ होगा और निवेश से अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है. मेष राशि वालों के लिए यह समय आर्थिक और व्यावसायिक दोनों दृष्टि से अच्छा रहेगा.
6.कन्या राशि
कन्या राशि वालों के लिए यह समय लाभकारी रहेगा. अदालती और कानूनी मामलों में सफलता मिलने की संभावना है. व्यापार में वृद्धि होगी और लंबे समय से लंबित कार्य पूरे होंगे. नौकरी में बदलाव के कारण लाभ होने की संभावना है. अचानक आर्थिक लाभ होने की संभावना है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. यह समय कन्या राशि वालों के लिए वित्तीय और व्यावसायिक मामलों में अवसर लेकर आएगा.
7.कुंभ राशि
यह राजयोग कुंभ राशि वालों के लिए लाभकारी रहेगा. आत्मविश्वास और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. विवाहित लोगों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा. लंबे समय से लंबित कार्य पूरे होंगे और आर्थिक लाभ के कारण आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. आप अपने व्यक्तिगत खर्चों और जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकेंगे. यह समय कुंभ राशि वालों के लिए आर्थिक, सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से संतुलन और सफलता का संकेत देता है.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
