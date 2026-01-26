Surya-Budh-Shukra Gochar: फरवरी में इन 6 राशियों की किस्मत लेने वाली है यू-टर्न, बिना मांगें पूरी होंगी मनचाही मुरादें

धर्म
ऋतु सिंह | Jan 26, 2026, 04:13 PM IST
1.देखे सपने होंगे पूरे
फरवरी का महीना 6 राशियों के लिए वो समय लाने वाला है जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी. इस दौर में ये 6 राशियों जिस चीज पर हाथ रखेंगी वो उनकी हो जाएगी.अचानक भाग्योदय इन राशियों को वो मुकाम दिलाएगी जिसके सपने वो बरसों से देख रहे थे.
2.फरवरी में बन रहा त्रिग्रही योग
फरवरी में सूर्य,बुध और शुक्र तीनों ग्रह एक साथ शनि की राशि कुंभ में प्रवेश करने वाले हैं. एक ही राशि में तीन शक्तिशाली ग्रहों का ये प्रभावशाली मिलन 6 राशियों के करियर,जॉब, पैसा और लग्जरी में वृद्धी करेंगे. इन तीन ग्रहों के मिलन से बनने वाला त्रिग्रही योग वैदिक ज्योतिष में दुर्लभ और अत्यंत शक्तिशाली माना गया है.
3.100 साल बाद बन रहा ये योग
यह संयोग 100 साल बाद बन रहा है और इसका असर केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि करियर, धन, प्रतिष्ठा और रिश्तों पर भी गहराई से दिखाई देगा.यह योग विशेष रूप से उन लोगों के लिए वरदान साबित हो सकता है जो लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं. चाहे वह नौकरी बदलने की इच्छा हो, व्यापार में ठहराव हो या आर्थिक अस्थिरता. इस योग से कुछ राशियों के लिए अचानक अवसरों के द्वार खुल सकते हैं. आइए जानते हैं वे 6 राशियां जिन पर इस त्रिग्रही योग का सबसे अधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा
4.कुंभ राशि
यह योग कुंभ राशि के लग्न भाव में बन रहा है, इसलिए इसका प्रभाव सबसे गहरा होगा. आत्मविश्वास बढ़ेगा, व्यक्तित्व निखरेगा और समाज में मान-सम्मान मिलेगा. करियर में नई दिशा मिल सकती है. विवाह और प्रेम जीवन में भी मधुरता आएगी. साझेदारी के कामों से लाभ होने के संकेत हैं.
5.मेष राशि
मेष राशि के लिए यह योग आय और लाभ के भाव में बनेगा. इसका सीधा असर आपकी कमाई पर पड़ेगा. नए आय स्रोत बन सकते हैं, प्रमोशन या नई नौकरी का अवसर मिल सकता है. आर्थिक परेशानियां कम होंगी और परिवार से जुड़ी कोई शुभ खबर मिल सकती है.
6.मिथुन राशि
मिथुन वालों के लिए यह योग भाग्य भाव को सक्रिय करेगा. किस्मत का साथ मिलेगा. नई योजनाओं पर काम शुरू करने का उत्तम समय है. संपत्ति खरीदने, नया व्यवसाय शुरू करने या विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं. धार्मिक या शुभ आयोजनों में भाग लेने का अवसर भी मिलेगा.
7.धनु राशि
धनु राशि वालों के लिए यह समय भाग्यवर्धक है. पिता या किसी वरिष्ठ व्यक्ति के सहयोग से नया काम शुरू हो सकता है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों को सफलता मिल सकती है. पुराने निवेश से लाभ होगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.
8.वृषभ राशि
वृषभ राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में पहचान और सम्मान मिलेगा. सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों के लिए समय बेहद शुभ है. व्यापारियों को अच्छा मुनाफा मिल सकता है. नया घर या वाहन लेने के योग भी बन रहे हैं. करियर में स्थिरता और प्रगति दोनों मिलेगी.
9.कन्या राशि
कन्या राशि वालों के लिए यह योग अचानक तरक्की का संकेत दे रहा है. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति मिल सकती है. वरिष्ठ अधिकारी सहयोगी बनेंगे. विदेश से जुड़े कामों में लाभ होगा. शत्रुओं पर विजय मिलेगी और प्रतिष्ठा बढ़ेगी.
10.कई लोगों के जीवन में निर्णायक मोड़ आ सकता है
कुंभ में बनने वाला यह त्रिग्रही योग केवल ग्रहों का संयोग नहीं, बल्कि कई लोगों के जीवन में निर्णायक मोड़ ला सकता है. यह समय सही दिशा में कदम बढ़ाने, पुराने डर छोड़ने और नए अवसरों को अपनाने का है. जो लोग साहस के साथ आगे बढ़ेंगे, उनके लिए यह योग सचमुच भाग्य के द्वार खोल सकता है.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
