शनि जयंती और अमावस्या की शाम जरूर करें ये 4 उपाय, दुख, कर्ज और बाधाएं होंगी दूर, धन-सक्सेस खींची चली आएगी

2 . पीपल के पेड़ में सरसों के तेल का दीपक क्यों जलाया जाता है?

2

शनि जयंती और अमावस्या की शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना बेहद शुभ माना जाता है. धार्मिक मान्यता है कि पीपल का संबंध शनि और पितृ ऊर्जा दोनों से जुड़ा होता है. ऐसे में यहां दीपक जलाने से जीवन में अटकी हुई चीजों को गति मिलने की मान्यता है.

उपाय कैसे करें?

शाम के समय स्नान के बाद साफ कपड़े पहनें. पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और मन ही मन अपनी परेशानी या इच्छा को याद करें. कुछ लोग इस दौरान “ॐ शं शनैश्चराय नमः” मंत्र का जाप भी करते हैं.

क्या लाभ माना जाता है?

मान्यता है कि इससे नौकरी में रुकावट, पैसों की तंगी और बार-बार बनते बिगड़ते कामों में राहत मिल सकती है. खासतौर पर जिन लोगों को मेहनत का फल देर से मिलता है, उनके लिए यह उपाय असरदार माना जाता है. (फोटो एआई)

