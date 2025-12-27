FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
KVS NVS Exam City Intimation Slip: इस लिंक से डाउनलोड करें KV-NV का सिटी इंटिमेशन स्लिप, जानें कब होगी परीक्षा

KVS NVS Exam City Intimation Slip: इस लिंक से डाउनलोड करें KV-NV का सिटी इंटिमेशन स्लिप, जानें कब होगी परीक्षा

2026 में कब है मकर संक्रांति-महाशिवरात्रि, होली- नवरात्रि और दशहरा-दिवाली, पूरे साल के तीज-त्योहार का यहां देखें पंचांग और कलेंडर

2026 में कब है मकर संक्रांति-महाशिवरात्रि, होली- नवरात्रि और दशहरा-दिवाली, पूरे साल के तीज-त्योहार का यहां देखें पंचांग और कलेंडर

कड़कड़ाती ठंड और शीतलहर का सितम जारी, हिमाचल-कश्मीर में बर्फबारी, दिल्ली-NCR में भी कोहरे का बिछा चादर

कड़कड़ाती ठंड और शीतलहर का सितम जारी, हिमाचल-कश्मीर में बर्फबारी, दिल्ली-NCR में भी कोहरे का बिछा चादर

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
क्या स्पेस में भी सनबर्न होता है? जानें अंतरिक्ष में बिना सनस्क्रीन लगाए UV Rays से कैसे बचते हैं एस्ट्रोनॉट्स

क्या स्पेस में भी सनबर्न होता है? जानें अंतरिक्ष में बिना सनस्क्रीन लगाए UV Rays से कैसे बचते हैं एस्ट्रोनॉट्स

यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को कौन सा सागर अलग करता है? GK के धुरंधर हैं तो फटाफट बताएं नाम

यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को कौन सा सागर अलग करता है? GK के धुरंधर हैं तो फटाफट बताएं नाम

2026 में पहला सूर्य ग्रहण फरवरी में और मार्च में लगेगा चंद्रग्रहण, पूरे साल में 4 ग्रहण लेकिन एक ही महीने में लगेंगे 2 ग्रहण

2026 में पहला सूर्य ग्रहण फरवरी में और मार्च में लगेगा चंद्रग्रहण, पूरे साल में 4 ग्रहण लेकिन एक ही महीने में लगेंगे 2 ग्रहण

HomePhotos

धर्म

2026 में पहला सूर्य ग्रहण फरवरी में और मार्च में लगेगा चंद्रग्रहण, पूरे साल में 4 ग्रहण लेकिन एक ही महीने में लगेंगे 2 ग्रहण

ग्रहण दो प्रकार के होते हैं. एक सूर्य ग्रहण और दूसरा चंद्र ग्रहण. 2026 में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों होंगे. 2026 में कौन-कौन से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होंगे? 2026 में सूर्य ग्रहण किन दिनों होगा? 2026 में चंद्र ग्रहण किन दिनों होगा?

ऋतु सिंह | Dec 27, 2025, 08:32 AM IST

1. ग्रहण को लेकर है हिंदू धर्म में कई मान्यताएं

ग्रहण को लेकर है हिंदू धर्म में कई मान्यताएं
1

कुछ देशों में ग्रहण को महज एक वैज्ञानिक घटना माना जाता है, वहीं भारत में, विशेषकर हिंदू धर्म में, ग्रहण का आध्यात्मिक महत्व बहुत अधिक है . हिंदू परंपराओं में, लोग आमतौर पर इस दौरान उपवास रखते हैं. वे कुछ कार्यों से परहेज करते हैं और इस दिन से संबंधित अनुष्ठान करते हैं. साथ ही, ग्रहण एक आकर्षक प्राकृतिक घटना है जब सूर्य या चंद्रमा आंशिक या पूर्ण रूप से ग्रहण से ढक जाते हैं. परिवार, आकाश प्रेमी और ज्योतिष के अनुयायी सभी इस दुर्लभ घटना को देखने के लिए उत्सुकता से इंतजार करते हैं.
 

Advertisement

2.नए साल में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब लगेंगे?

नए साल में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब लगेंगे?
2

जैसे ही 2025 का पुराना साल बीतता है, कई लोग 2026 के नए साल यानी आने वाले सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. वे जानना चाहते हैं कि 2026 में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण किस तारीख को होंगे. पिछले वर्षों की तरह, 2026 में भी विभिन्न प्रकार के चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होंगे. क्या 2026 में होने वाले ग्रहण भारत में दिखाई देंगे? या नहीं? आइए इस लेख के माध्यम से जानते हैं.
 

3.साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण इस दिन लगेगा

साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण इस दिन लगेगा
3

वर्ष 2026 में भी ग्रहण होंगे. इस वर्ष, यानी वर्ष 2026 में, वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण हुआ. वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण मंगलवार, 17 फरवरी को हुआ. वर्ष का यह पहला सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा. इसलिए, इस ग्रहण की सूतक अवधि भारत में लागू नहीं होगी.
 

4.2026 का पहला चंद्र ग्रहण इस दिन लगेगा

2026 का पहला चंद्र ग्रहण इस दिन लगेगा
4

2026 में भी चंद्र ग्रहण होंगे, और इस वर्ष का पहला चंद्र ग्रहण मंगलवार, 3 मार्च को होगा. यह आंशिक चंद्र ग्रहण होगा, जो भारत के कई हिस्सों में दिखाई देगा. यह चंद्र ग्रहण शाम को लगभग 20 मिनट तक चलेगा. भारत में इसका सूतकाल रहेगा.
 

TRENDING NOW

5.साल का 2026 का दूसरा सूर्य ग्रहण कब लगेगा?

साल का 2026 का दूसरा सूर्य ग्रहण कब लगेगा?
5

वर्ष 2026 में एक और सूर्य ग्रहण होगा. वर्ष का दूसरा सूर्य ग्रहण बुधवार, 12 अगस्त को होगा. पहले सूर्य ग्रहण की तरह, दूसरा सूर्य ग्रहण भी भारत में दिखाई नहीं देगा. इसकी सूतक अवधि भारत के लिए मान्य नहीं होगी. इन दोनों ग्रहणों का भारतीय पर्यवेक्षकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.
 
 

6.साल का 2026 का दूसरा चंद्र ग्रहण कब लगेगा?

साल का 2026 का दूसरा चंद्र ग्रहण कब लगेगा?
6

इस वर्ष भी एक चंद्र ग्रहण होगा. 2026 का दूसरा चंद्र ग्रहण शुक्रवार, 28 अगस्त को होगा. हालांकि, यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा. इसका सूतकाल भारत के लिए मान्य नहीं होगा.
 

7.अगस्त में दो ग्रहण होंगे

अगस्त में दो ग्रहण होंगे
7

 अगस्त में 15 दिन के अंदराल पर दो ग्रहण होंगे. पहला ग्रहण 12 अगस्त और दूसरा 28 अगस्त को होगा. सूर्य और चंद्र का एक ही महीने में ग्रहण का होना ज्योतिष में गंभीर माना जाता है. 

8.केवल एक ग्रहण ही भारत में दिखेगा

केवल एक ग्रहण ही भारत में दिखेगा
8

कुल मिलाकर साल 2026 में चार ग्रहण दिखाई देंगे. इन चार ग्रहणों में से 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण होंगे. इन 4 ग्रहणों में से केवल एक ग्रहण भारत में दिखाई देगा और इसका सूतकाल भारत के लिए मान्य होगा.
 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
क्या स्पेस में भी सनबर्न होता है? जानें अंतरिक्ष में बिना सनस्क्रीन लगाए UV Rays से कैसे बचते हैं एस्ट्रोनॉट्स
क्या स्पेस में भी सनबर्न होता है? जानें अंतरिक्ष में बिना सनस्क्रीन लगाए UV Rays से कैसे बचते हैं एस्ट्रोनॉट्स
यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को कौन सा सागर अलग करता है? GK के धुरंधर हैं तो फटाफट बताएं नाम
यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को कौन सा सागर अलग करता है? GK के धुरंधर हैं तो फटाफट बताएं नाम
2026 में पहला सूर्य ग्रहण फरवरी में और मार्च में लगेगा चंद्रग्रहण, पूरे साल में 4 ग्रहण लेकिन एक ही महीने में लगेंगे 2 ग्रहण
2026 में पहला सूर्य ग्रहण फरवरी में और मार्च में लगेगा चंद्रग्रहण, पूरे साल में 4 ग्रहण लेकिन एक ही महीने में लगेंगे 2 ग्रहण
Happy Birthday Salman Khan: बॉलीवुड का फैमिली मैन कैसे बन गया सबका भाई, जानें 3 बड़ी वजहें
Happy Birthday Salman Khan: बॉलीवुड का फैमिली मैन कैसे बन गया सबका भाई, जानें 3 बड़ी वजहें
 भारतीय सेना में टैटू और लंबे बाल क्यों नहीं रख सकते? फिर फिल्म धुरंधर में रणवीर सिंह ने क्यों रखा था लॉन्ग हेयरस्टाइल
भारतीय सेना में टैटू और लंबे बाल क्यों नहीं रख सकते? फिर फिल्म धुरंधर में रणवीर सिंह ने क्यों रखा था लॉन्ग हेयरस्टाइल
MORE
Advertisement
धर्म
आज विष्णु चालीसा का पाठ करने से मिलेगी श्री हरि की कृपा, विधि विधान से पूजा अर्चना करने पर पूर्ण होगी हर मनोकामना
आज विष्णु चालीसा का पाठ करने से मिलेगी श्री हरि की कृपा, विधि विधान से पूजा अर्चना करने पर पूर्ण होगी हर मनोकामना
क्यों मनाया जाता है क्रिसमस डे, जानें 25 दिसंबर का Christmas से जुड़ा इतिहास, महत्व और इस दिन से परंपराएं
क्यों मनाया जाता है क्रिसमस डे, जानें 25 दिसंबर का Christmas से जुड़ा इतिहास, महत्व और इस दिन से जुड़ी परंपराएं
Rashifal 25 December 2025: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों की भाग्यफल
इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों की भाग्यफल
Numerology: सेल्फ डाउट में रहते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, ओवरथिंकिंग से बिगाड़ लेते हैं बना हुआ काम
Numerology: सेल्फ डाउट में रहते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, ओवरथिंकिंग से बिगाड़ लेते हैं बना हुआ काम
Budh Dosh: बच्चे के​ झिझकने से लेकर पढ़ाई न करने की वजह हो सकता है बुधदोष, ये उपाय करते ही दिखेगा असर
बच्चे के​ झिझकने से लेकर पढ़ाई न करने की वजह हो सकता है बुधदोष, ये उपाय करते ही दिखेगा असर
MORE
Advertisement