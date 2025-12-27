2026 में पहला सूर्य ग्रहण फरवरी में और मार्च में लगेगा चंद्रग्रहण, पूरे साल में 4 ग्रहण लेकिन एक ही महीने में लगेंगे 2 ग्रहण

धर्म
ऋतु सिंह | Dec 27, 2025, 08:32 AM IST
1. ग्रहण को लेकर है हिंदू धर्म में कई मान्यताएं
कुछ देशों में ग्रहण को महज एक वैज्ञानिक घटना माना जाता है, वहीं भारत में, विशेषकर हिंदू धर्म में, ग्रहण का आध्यात्मिक महत्व बहुत अधिक है . हिंदू परंपराओं में, लोग आमतौर पर इस दौरान उपवास रखते हैं. वे कुछ कार्यों से परहेज करते हैं और इस दिन से संबंधित अनुष्ठान करते हैं. साथ ही, ग्रहण एक आकर्षक प्राकृतिक घटना है जब सूर्य या चंद्रमा आंशिक या पूर्ण रूप से ग्रहण से ढक जाते हैं. परिवार, आकाश प्रेमी और ज्योतिष के अनुयायी सभी इस दुर्लभ घटना को देखने के लिए उत्सुकता से इंतजार करते हैं.
2.नए साल में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब लगेंगे?
जैसे ही 2025 का पुराना साल बीतता है, कई लोग 2026 के नए साल यानी आने वाले सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. वे जानना चाहते हैं कि 2026 में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण किस तारीख को होंगे. पिछले वर्षों की तरह, 2026 में भी विभिन्न प्रकार के चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होंगे. क्या 2026 में होने वाले ग्रहण भारत में दिखाई देंगे? या नहीं? आइए इस लेख के माध्यम से जानते हैं.
3.साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण इस दिन लगेगा
वर्ष 2026 में भी ग्रहण होंगे. इस वर्ष, यानी वर्ष 2026 में, वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण हुआ. वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण मंगलवार, 17 फरवरी को हुआ. वर्ष का यह पहला सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा. इसलिए, इस ग्रहण की सूतक अवधि भारत में लागू नहीं होगी.
4.2026 का पहला चंद्र ग्रहण इस दिन लगेगा
2026 में भी चंद्र ग्रहण होंगे, और इस वर्ष का पहला चंद्र ग्रहण मंगलवार, 3 मार्च को होगा. यह आंशिक चंद्र ग्रहण होगा, जो भारत के कई हिस्सों में दिखाई देगा. यह चंद्र ग्रहण शाम को लगभग 20 मिनट तक चलेगा. भारत में इसका सूतकाल रहेगा.
5.साल का 2026 का दूसरा सूर्य ग्रहण कब लगेगा?
वर्ष 2026 में एक और सूर्य ग्रहण होगा. वर्ष का दूसरा सूर्य ग्रहण बुधवार, 12 अगस्त को होगा. पहले सूर्य ग्रहण की तरह, दूसरा सूर्य ग्रहण भी भारत में दिखाई नहीं देगा. इसकी सूतक अवधि भारत के लिए मान्य नहीं होगी. इन दोनों ग्रहणों का भारतीय पर्यवेक्षकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.
6.साल का 2026 का दूसरा चंद्र ग्रहण कब लगेगा?
इस वर्ष भी एक चंद्र ग्रहण होगा. 2026 का दूसरा चंद्र ग्रहण शुक्रवार, 28 अगस्त को होगा. हालांकि, यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा. इसका सूतकाल भारत के लिए मान्य नहीं होगा.
7.अगस्त में दो ग्रहण होंगे
अगस्त में 15 दिन के अंदराल पर दो ग्रहण होंगे. पहला ग्रहण 12 अगस्त और दूसरा 28 अगस्त को होगा. सूर्य और चंद्र का एक ही महीने में ग्रहण का होना ज्योतिष में गंभीर माना जाता है.
8.केवल एक ग्रहण ही भारत में दिखेगा
कुल मिलाकर साल 2026 में चार ग्रहण दिखाई देंगे. इन चार ग्रहणों में से 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण होंगे. इन 4 ग्रहणों में से केवल एक ग्रहण भारत में दिखाई देगा और इसका सूतकाल भारत के लिए मान्य होगा.