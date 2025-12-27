2026 में पहला सूर्य ग्रहण फरवरी में और मार्च में लगेगा चंद्रग्रहण, पूरे साल में 4 ग्रहण लेकिन एक ही महीने में लगेंगे 2 ग्रहण

1 . ग्रहण को लेकर है हिंदू धर्म में कई मान्यताएं

कुछ देशों में ग्रहण को महज एक वैज्ञानिक घटना माना जाता है, वहीं भारत में, विशेषकर हिंदू धर्म में, ग्रहण का आध्यात्मिक महत्व बहुत अधिक है . हिंदू परंपराओं में, लोग आमतौर पर इस दौरान उपवास रखते हैं. वे कुछ कार्यों से परहेज करते हैं और इस दिन से संबंधित अनुष्ठान करते हैं. साथ ही, ग्रहण एक आकर्षक प्राकृतिक घटना है जब सूर्य या चंद्रमा आंशिक या पूर्ण रूप से ग्रहण से ढक जाते हैं. परिवार, आकाश प्रेमी और ज्योतिष के अनुयायी सभी इस दुर्लभ घटना को देखने के लिए उत्सुकता से इंतजार करते हैं.

