Importance Of Number 108: जाप मामला में क्यों होते है 108 दानें, जानें इसकी वजह और हिंदू धर्म में इस संख्या का महत्व

3 . एक नाम लेने पर चुप हो जाते थे भगवान शिव

वेद पुराणों के अनुसार, जब भी ब्रह्मा जी भगवान शिव को शांत कराना चाहते तो उनका एक नाम लेते थे. इस नाम को लेते ही वे चुप हो जाते थे. इसी क्रम में ब्रह्मा जी ने महादेव को अलग अलग 108 नाम से संबोधित किया. यही नाम महादेव की महिमा का गुणगान करने वाले 108 नाम बन गये. कुछ लोग इसे भगवान शिव के तांडव नृत्य की 108 प्रकार की मुद्राओं से भी जोड़कर देखने लगे. आपको बता दें कि महादेव का मनका कहे जाने वाले रुद्राक्ष की माला में भी कुल 108 दानें होते हैं.