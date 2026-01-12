FacebookTwitterYoutubeInstagram
HomePhotos

धर्म

Importance Of Number 108: जाप मामला में क्यों होते है 108 दानें, जानें इसकी वजह और हिंदू धर्म में इस संख्या का महत्व

सनातन धर्म में 108 को बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण नंबर माना गया है. यही वजह है कि जाप से लेकर दान तक में 108 नंबर को विशेष माना गया है. हिंदू धर्म में किसी भी मान्यता या परंपरा के पीछे कोई न कोई ठोस वजह जरूर होती है. इसके पीछे भी बेहद खास वजह है आइए जानते हैं...

नितिन शर्मा | Jan 12, 2026, 01:11 PM IST

1.जानें 108 का महत्व

जानें 108 का महत्व
1

ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि 108 में नंबर 1 की बात करें तो यह परमपिता परमेश्वर के एक होने का प्रतीक है. इसमें चाहे वह त्रिदेव यानि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में दिखाई देता हो. वहीं 0 निर्गुण निराकार ब्रह्म का प्रतीक है. नंबर 8 में पूरी प्रकृति यानि जल, पृथ्वी, आकाश, हवा, तेज, मन, बुद्धि और अहंकार समाहित है. इनका महादेव से सीधा संबंध है.

2.108 का महादेव से है सीधा संबंध 

108 का महादेव से है सीधा संबंध 
2

हिंदू मान्यताओं की मानें तो नंबर 108 कोई मामूली नंबर नहीं है. इसमें देवों के देव महादेव का जुड़ाव है. हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान शिव को कल्याणकारी माना गया है, इसलिए उनके गुणों का गान करने के लिए उनके 108 नाम पूजा के दौरान विशेष रूप से लिए जाते हैं. बताया जाता है कि यह नाम सबसे पहले ब्रह्मा जी ने लिए थे, जब भगवान शिव ने सृष्टि की रचना से पहले बाल रूप में अवतार लिया था. महादेव ने जब बाल रूप में प्रकट हुए तो उन्होंने रुदन करना शुरू किया दिया था.

3.एक नाम लेने पर चुप हो जाते थे भगवान शिव

एक नाम लेने पर चुप हो जाते थे भगवान शिव
3

वेद पुराणों के अनुसार, जब भी ब्रह्मा जी भगवान शिव को शांत कराना चाहते तो उनका एक नाम लेते थे. इस नाम को लेते ही वे चुप हो जाते थे. इसी क्रम में ब्रह्मा जी ने महादेव को अलग अलग 108 नाम से संबोधित किया. यही नाम महादेव की महिमा का गुणगान करने वाले 108 नाम बन गये. कुछ लोग इसे भगवान शिव के तांडव नृत्य की 108 प्रकार की मुद्राओं से भी जोड़कर देखने लगे. आपको बता दें कि महादेव का मनका कहे जाने वाले रुद्राक्ष की माला में भी कुल 108 दानें होते हैं. 

4.सूर्यदेव से जुड़ा है नंबर 108

सूर्यदेव से जुड़ा है नंबर 108
4

हिंदू धर्म 108 का नंबर का संबंध सीधे सूर्य देव से भी है. हिंदू मान्यता के अनुसार चंद्रमा की जहां 16 कलाएं होती हैं. वहीं सूर्य देवता की कुल 216000 कलाएं होती हैं. सूर्य देव 6 महीने उत्तरायण और 6 महीने तक दक्षिणायन रहते हैं. ऐसे में उनकी एक समय की कला 108000 होती है. अगर इसमें आखिर यानी 8 के बाद शून्य हटा दिये जाए तो इस माला की संख्या 108 बन जाती है, जो सूर्य की एक एक कला की प्रतीक मानी जाती है.

5.यह है 108 के मायने

यह है 108 के मायने
5

ज्योतिष में नंबर 108 अंक को ग्रह, नक्षत्र और राशियों से जोड़कर भी देखा जाता है. इसमें 12 राशियां और 9 ग्रहों को गुणा करें तो 108 की पवित्र संख्या आती है.

6.27 नक्षत्र और उसके चरण

27 नक्षत्र और उसके चरण
6

वहीं ज्योतिष में 27 नक्षत्रों के चार चरण होते हैं. अब 27 नक्षत्र और उसके 4 यानी चारों चरणों को गुणा कर दिया जाये तो यह संख्या भी 108 आती है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष  के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

