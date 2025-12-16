FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में वर्कफ्रॉम होम जारी, मजदूरों के खाते में 10000 रुपये ट्रांसफर करेगी सरकार

OpenAI ने लॉन्च किया इमेज बनाने वाला नया AI मॉडल, भारतीयों के लिए पेश किए कई फीचर्स, जानिए इसकी खासियत

2026 में और बढ़ेगा मोबाइल रिचार्ज का बोझ!, टेलीकॉम कंपनियां हर प्लान में कर सकती हैं 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी

क्या सुबह उठते ही होता है आपके सिर में दर्द तो इसे न करें इग्नोर, इन पोषक तत्वों की कमी का मिलता है संकेत

Vastu Tips: घर में वास्तुदोष से हैं परेशान तो इन जगहों पर रख लें क्रिसमस ट्री, दूर हो जाएंगी सभी समस्याएं

भारत के किस राज्य में 18 साल से पहले शादी कर रहीं हैं लड़कियां? ये राज्य है टॉप पर 

HomePhotos

धर्म

Numerology: मोबाइल या कार के अंत में ये दो नंबर है तो कभी खत्म नहीं होंगी समस्याएं, पैसे से लेकर सेहत तक रहेगी हमेशा खराब

Why this 2 numbers Repetition not good in numerology: क्या आपके मोबाइल या कार में ऐसे 2 नंबर हैं? अगर है तो आपको किसी अंक शास्त्री की हेल्प लेनी ही होगी क्योंकि ये दो नंबर जीवन में परेशानी लाते हैं जिससे सेहत से लेकर पैसे तक की हानि होती है.

ऋतु सिंह | Dec 16, 2025, 07:52 PM IST

1.कौन से अंक शुभ हैं और कौन से अशुभ

कौन से अंक शुभ हैं और कौन से अशुभ
1

यदि आपके मोबाइल या कार नंबर में ये दो अंक हैं तो सावधान रहें. आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि कौन से अंक भाग्यशाली होते हैं और कौन से नहीं? क्योंकि हर अंक का एक ग्रह स्वामी होता है और जब कुछ अंक एक से ज्यादा बार आते हैं तो इसका असर सेहत से लेकर पैसे तक पर होता  है. इसलिए चलिए जान लें कि कौन से अंक शुभ हैं और कौन से अशुभ.
 

2.मोबाइल फोन, कार और घर आदि के नंबर आपके भाग्य को प्रभावित करते हैं

मोबाइल फोन, कार और घर आदि के नंबर आपके भाग्य को प्रभावित करते हैं
2

बहुत से लोग अपने मोबाइल नंबर या कार नंबर को लेकर बहुत सतर्क रहते हैं . क्योंकि  वे इस नंबर को बहुत खास मानते हैं. लेकिन कभी-कभी हमारे मोबाइल या कार नंबर में कुछ ऐसे अंक होते हैं जो हमारे जीवन में मुसीबतें ला सकते हैं. क्योंकि अंक ज्योतिष के अनुसार मोबाइल फोन, कार और घर आदि के नंबर आपके भाग्य को प्रभावित करते हैं . आइए जानते हैं ऐसे कौन से नंबर हैं जिन्हें लेने से बचना चाहिए? 
 

3.कौन सा नंबर किस ग्रह का होता है?

कौन सा नंबर किस ग्रह का होता है?
3

संख्याशास्त्र के अनुसार , 1 से 9 तक प्रत्येक संख्या का अपना महत्व है. संख्या 1 सूर्य द्वारा, 2 चंद्रमा द्वारा, 3 बृहस्पति द्वारा, 4 राहु द्वारा , 5 बुध द्वारा , 6 शुक्र द्वारा, 7 केतु द्वारा , 8 शनि द्वारा और 9 मंगल द्वारा शासित है. ये ग्रह व्यक्ति के करियर , व्यवसाय, वित्तीय आदतों, निर्णयों और भाग्य को प्रभावित करते हैं. कुछ संख्याओं की पुनरावृत्ति यानी रिपिटिशन शुभ या अशुभ भी होती है.
 

4.इस अंक का रिपीटेशन गलत निर्णय और स्ट्रेस को बढ़ाता है

इस अंक का रिपीटेशन गलत निर्णय और स्ट्रेस को बढ़ाता है
4

अंकशास्त्र के अनुसार बार-बार आने वाला अंक 4 ( 44 या 444 ) तनाव, पेट की बीमारियों और गलत निर्णय लेने के जोखिम को बढ़ाता है.

 

5.इस अंक का रिपीटेशन तनाव और रिश्ते करता है खराब

इस अंक का रिपीटेशन तनाव और रिश्ते करता है खराब
5

2 ( 22 या 222 ) बार-बार होने से मानसिक अस्थिरता , बार-बार मनोदशा में बदलाव और रिश्तों में गलतफहमी हो सकती है .

6.इस अंक का रिपीटेशन पैसे की हानि कराता है

इस अंक का रिपीटेशन पैसे की हानि कराता है
6

8 ( 88 या 888 ) बार-बार होने से वित्तीय नुकसान और काम में कठिनाइयाँ होती हैं.

7.इस अंक का रिपीटेशन तरक्की रोकता है

इस अंक का रिपीटेशन तरक्की रोकता है
7

बार-बार 0 ( 00 या 000 ) दोहराने से ऊर्जा स्थिर हो जाती है, जिससे अवसरों को खोने का खतरा रहता है. ये जीवन मे तरक्की के रास्तों को बंद कर देता है.

8.इसलिए ' यह ' संख्या शुभ परिणाम देती है...

इसलिए ' यह ' संख्या शुभ परिणाम देती है...
8

ंसंख्याशास्त्र के अनुसार , 1 , 3 , 5 या 9 जैसी कुछ दोहरी संख्याएँ बहुत शुभ मानी जाती हैं. 1 और 11 नेतृत्व और आत्मविश्वास बढ़ाती हैं. 3 और 33 अच्छे विचार और गुरु का आशीर्वाद लाते हैं. 5 और 55 नए अवसर और साहस लाते हैं. जबकि 9 और 99 सफलता, शक्ति और सम्मान बढ़ाते हैं.
 

9.अपने मोबाइल नंबर का मूल अंक ऐसे निकालिए

अपने मोबाइल नंबर का मूल अंक ऐसे निकालिए
9

अपने मोबाइल नंबर या कार नंबर के सभी अंकों को जोड़ें और परिणामी संख्या को मूल संख्या माना जाता है. उदाहरण के लिए, यदि आपका मोबाइल नंबर 98760 43215 है → (9 + 8 + 7 + 6 + 0 + 4 + 3 + 2 + 1 + 5 = 45 → 4 + 5 = 9 ) , तो इसका अर्थ है कि आपके मोबाइल नंबर की मूल संख्या 9 है. यदि आपके कार या मोबाइल नंबर की मूल संख्या 4 , 7 , 8 या 9 है , तो यह जीवन में बार-बार आने वाली परेशानियों और आर्थिक समस्याओं का कारण बन सकती है. ज्योतिषी सलाह देते हैं कि ऐसे नंबरों को बदलना हमेशा अच्छा होता है. ठीक इसी तरह कार के नंबर को भी जोड़ सकते हैं.

डिसक्लेमर- यह खबर सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए अंक ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

