Numerology: मोबाइल या कार के अंत में ये दो नंबर है तो कभी खत्म नहीं होंगी समस्याएं, पैसे से लेकर सेहत तक रहेगी हमेशा खराब

9 . अपने मोबाइल नंबर का मूल अंक ऐसे निकालिए

अपने मोबाइल नंबर या कार नंबर के सभी अंकों को जोड़ें और परिणामी संख्या को मूल संख्या माना जाता है. उदाहरण के लिए, यदि आपका मोबाइल नंबर 98760 43215 है → (9 + 8 + 7 + 6 + 0 + 4 + 3 + 2 + 1 + 5 = 45 → 4 + 5 = 9 ) , तो इसका अर्थ है कि आपके मोबाइल नंबर की मूल संख्या 9 है. यदि आपके कार या मोबाइल नंबर की मूल संख्या 4 , 7 , 8 या 9 है , तो यह जीवन में बार-बार आने वाली परेशानियों और आर्थिक समस्याओं का कारण बन सकती है. ज्योतिषी सलाह देते हैं कि ऐसे नंबरों को बदलना हमेशा अच्छा होता है. ठीक इसी तरह कार के नंबर को भी जोड़ सकते हैं.

डिसक्लेमर- यह खबर सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए अंक ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.