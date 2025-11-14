Premanand Maharaj: हताशा और निराशा से भर गया है जीवन तो कर लें ये काम, प्रेमानंद महाराज ने बताया ​छट जाएंगे सभी संकट

धर्म
नितिन शर्मा | Nov 14, 2025, 04:00 PM IST
1.परेशानी को किया खत्म
प्रेमानंद महाराज लोगों को भक्ति का मार्ग दिखाते हैं. उस पर चलना सिखाने के साथ ही जीवन में आने वाली परेशानियों के बचने का रास्ता बताते हैं. आइए जानते हैं कैसे प्रेमानंद महाराज ने एक भक्त के सवाल का जवाब देते हुए, बहुत से लोगों की परेशानी को खत्म कर दिया.
2.जीवन में हताशा और निराशा
दरअसल प्रेमानंद महाराज के सत्संग के बीच एक भक्त ने पूछा कि हताशा या फिर निराशा महसूस पर जीवन की मुश्किलों का सामना कैसे करना चाहिए.
3.परेशानी में राधा नाम जप
भक्त के इस सवाल के जवाब देते हुए प्रेमानंद महाराज ने कहा कि खुद को हताश महूसस करने पर भगवान और राधा नाम का जप करना चाहिए. इससे मन की सभी नकारात्मक भावनाएं दूर हो जाती हैं.
4.कम से कम जपे 10 हजार नाम
प्रेमानंद महाराज ने कहा कि जो भी लोग परेशानी में तंत्र मंत्र या फिर बाबाओं के चक्कर काटते हैं. उन्हें ऐसा बंद करके सिर्फ 10 हजार बार राधा नाम का जप करना चाहिए. इस पर विश्वास करके देखिये आपकी सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी. आपको खुद इसका असर दिखाई देगा.
5.नाम जपने के मिलते हैं लाभ
प्रेमानंद महाराज ने कहा कि नियम से नाम जप करने का लाभ जरूर मिलता है. इससे व्यक्ति के जीवन में सुधार होता है. इतना ही नहीं लोग गंदे आचरण को छोड़कर उनके पास आए हैं.
Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.
