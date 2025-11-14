Premanand Maharaj: हताशा और निराशा से भर गया है जीवन तो कर लें ये काम, प्रेमानंद महाराज ने बताया ​छट जाएंगे सभी संकट

5 . नाम जपने के मिलते हैं लाभ

5

प्रेमानंद महाराज ने कहा कि नियम से नाम जप करने का लाभ जरूर मिलता है. इससे व्यक्ति के जीवन में सुधार होता है. इतना ही नहीं लोग गंदे आचरण को छोड़कर उनके पास आए हैं.

Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से