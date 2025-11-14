FacebookTwitterYoutubeInstagram
Darbhanga Seat Result: 'द प्लुरल्स पार्टी' की सर्वेसर्वा, दरभंगा सीट से चुनाव हारीं पुष्पम प्रिया चौधरी, BJP ने मारी बाजी

Bihar Election Result: बिना नीतीश NDA 122 पार, क्या सुशासन बाबू के बगैर सरकार बनाएगी BJP? समझें नए समीकरण

IND vs SA: टीम से हटना चाहते थे कुलदीप यादव, आखिरी समय में BCCI को भेजा था अनुरोध? जानें पूरा मामला

दिल्ली-NCR वालों के लिए गुड न्यूज, गंगा-यमुना एक्सप्रेस वे जुड़ने से इन दो शहरों के बीच आसन होगा सफर

दुनिया का वो देश जहां इंसानों से ज्यादा है गायों की आबादी, कई भारतीय राज्यों से भी छोटी है ये Country

धर्मेंद्र की बहू का ब्रिटिश रॉयल फैमिली से है गहरा नाता, जानिए कौन हैं सनी देओल की पत्नी पूजा देओल?

धर्म

धर्म

Premanand Maharaj: हताशा और निराशा से भर गया है जीवन तो कर लें ये काम, प्रेमानंद महाराज ने बताया ​छट जाएंगे सभी संकट

प्रेमानंद महाराज वृंदावन के प्रसिद्ध संत और अध्यात्मिक गुरु हैं. उनके प्रवचन सुनने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा होती है. लोग अपने मन आए विचार प्रेमानंद जी महाराज से पूछते हैं, जिनके जवाब प्रेमानंद महाराज बहुत ही प्रेम और आराम से देते हैं.

नितिन शर्मा | Nov 14, 2025, 04:00 PM IST

1.परेशानी को किया खत्म

परेशानी को किया खत्म
1

प्रेमानंद महाराज लोगों को भक्ति का मार्ग दिखाते हैं. उस पर चलना सिखाने के साथ ही जीवन में आने वाली परेशानियों के बचने का रास्ता बताते हैं. आइए जानते हैं कैसे प्रेमानंद महाराज ने एक भक्त के सवाल का जवाब देते हुए, बहुत से लोगों की परेशानी को खत्म कर दिया.

2.जीवन में हताशा और निराशा

जीवन में हताशा और निराशा
2

दरअसल प्रेमानंद महाराज के सत्संग के बीच एक भक्त ने पूछा कि हताशा या फिर निराशा महसूस पर जीवन की मुश्किलों का सामना कैसे करना चाहिए.

3.परेशानी में राधा नाम जप

परेशानी में राधा नाम जप
3

भक्त के इस सवाल के जवाब देते हुए प्रेमानंद महाराज ने कहा कि खुद को हताश महूसस करने पर भगवान और राधा नाम का जप करना चाहिए. इससे मन की सभी नकारात्मक भावनाएं दूर हो जाती हैं.

4.कम से कम जपे 10 हजार नाम

कम से कम जपे 10 हजार नाम
4

प्रेमानंद महाराज ने कहा कि जो भी लोग परेशानी में तंत्र मंत्र या फिर बाबाओं के चक्कर काटते हैं. उन्हें ऐसा बंद करके सिर्फ 10 हजार बार राधा नाम का जप करना चाहिए. इस पर विश्वास करके देखिये आपकी सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी. आपको खुद इसका असर दिखाई देगा. 

5.नाम जपने के मिलते हैं लाभ

नाम जपने के मिलते हैं लाभ
5

प्रेमानंद महाराज ने कहा कि नियम से नाम जप करने का लाभ जरूर मिलता है. इससे व्यक्ति के  जीवन में सुधार होता है. इतना ही नहीं लोग गंदे आचरण को छोड़कर उनके पास आए हैं. 

Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.

 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

