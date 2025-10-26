सफलता, मानसिक शांति के साथ और नकारात्मक ऊर्जाओं से छुटकारा चाहिए तो इन राशियों को जरूर पहननी चाहिए चांदी

7 . इन राशियों के लोगों को नहीं पहनना चाहिए चांदी...

मंगल ग्रह के स्वामी मेष राशि वालों को इसे नहीं पहनना चाहिए. चाँदी का ठंडा प्रभाव उनके उत्साह को कम करता है. इसी तरह, सूर्य के स्वामी सिंह राशि वाले सोने से चमकते हैं. चाँदी उनके व्यक्तित्व के अनुकूल नहीं है. धनु राशि वालों के लिए चाँदी की अंगूठी उनकी साहसिक भावना को कम करती है. मकर, कुम्भ, कन्या और मिथुन राशि वालों को भी चाँदी पहनने से कोई लाभ नहीं होता. उनके लिए भी इसे न पहनना ही बेहतर है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.