सफलता, मानसिक शांति के साथ और नकारात्मक ऊर्जाओं से छुटकारा चाहिए तो इन राशियों को जरूर पहननी चाहिए चांदी

धर्म
ऋतु सिंह | Oct 26, 2025, 01:20 PM IST
1.किन राशियों को चांदी पहननी चाहिए?
चांदी की अंगूठी पहनना न केवल स्टाइलिश है, बल्कि हमारे शरीर के लिए भी कई फायदे देता है. ज्योतिष शास्त्र में चांदी की अंगूठी का बहुत महत्व है. चांदी का संबंध चंद्रमा से है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कुछ राशियों को चांदी पहनने से दोगुना लाभ मिलता है. वहीं कुछ को नुकसान भी होता है. तो, किन राशियों को चांदी पहननी चाहिए? आइए जानें कि किसे नहीं पहननी चाहिए...
2.कर्क राशि
कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है. यह राशि चांदी से जुड़ी है. इस राशि के लोगों के लिए चांदी की अंगूठी पहनना शुभ होता है. इससे मूड अच्छा होता है. स्वास्थ्य बेहतर होता है. भाग्य में वृद्धि होती है.
3.वृषभ राशि
वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है. इसीलिए इस राशि का संबंध चांदी से है. इस राशि के लोगों को चांदी पहनने से अधिक लाभ मिलता है. चांदी पहनने से इस राशि के लोगों में धैर्य बढ़ता है. यह शांत रहने में भी मदद करता है. जिद्दीपन कम होता है.
4.वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि पर मंगल और प्लूटो का शासन है. यह उन्हें तीव्र और भावुक बनाता है. चांदी उनकी भावनाओं को संतुलित करने और नकारात्मकता से सुरक्षा प्रदान करने में मदद करती है. घर में खुशियाँ बढ़ती हैं.
5.मीन राशि
नेपच्यून और बृहस्पति द्वारा शासित मीन राशि वाले लोग बहुत आध्यात्मिक और सहानुभूतिपूर्ण होते हैं. चाँदी उनके स्वप्निल स्वभाव को बढ़ाती है, रचनात्मकता को बढ़ाती है और शरीर को मज़बूत बनाती है.
6.तुला राशि
शुक्र द्वारा शासित तुला राशि सामंजस्य और संतुलन चाहती है. हालाँकि पारंपरिक रूप से सोना पसंद किया जाता है, लेकिन चाँदी तुला राशि वालों को सही निर्णय लेने और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में मदद करती है.
7.इन राशियों के लोगों को नहीं पहनना चाहिए चांदी...
मंगल ग्रह के स्वामी मेष राशि वालों को इसे नहीं पहनना चाहिए. चाँदी का ठंडा प्रभाव उनके उत्साह को कम करता है. इसी तरह, सूर्य के स्वामी सिंह राशि वाले सोने से चमकते हैं. चाँदी उनके व्यक्तित्व के अनुकूल नहीं है. धनु राशि वालों के लिए चाँदी की अंगूठी उनकी साहसिक भावना को कम करती है. मकर, कुम्भ, कन्या और मिथुन राशि वालों को भी चाँदी पहनने से कोई लाभ नहीं होता. उनके लिए भी इसे न पहनना ही बेहतर है.
Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
