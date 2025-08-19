Vastu Tips: अगर आपको दिख जाए ये चीजें तो समझ लें जल्द हो जाएंगे अमीर, मां लक्ष्मी के आने के हैं संकेत

Aja Ekadashi Vrat Katha: आज अजा एकादशी पर भूलकर भी न करें ये गलतियां, भूखे रहने पर भी टूट जाएगा व्रत, नहीं मिलेगा लाभ
धर्म
नितिन शर्मा | Aug 19, 2025, 09:57 AM IST
1.घर में चीटियों का दिखना
अगर घर से निकलते समय आपको चीटियों का झुंड दिखाई दें तो यह आपको शुभ संकेत देता है. इसका अर्थ है कि मां लक्ष्मी की आप पर विशेष कृपा बरसने वाली है. ऐसे में उन चीटियों को मारने से लेकर भगाने के बजाए उन्हें आटा या शक्कर डालना चाहिए. इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं.
2.लाल साड़ी में महिला का दिखना
अगर आपको सपने में कोई महिला लाल साड़ी में दिखाई देती है तो इसका मतलब है कि मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करने वाली है. उन पर आपकी विशेष कृपा होने वाली है.
3.बिल्ली के बच्चे
अगर आपके घर में बिल्ली ने बच्चे दे दिचे हैं तो समझ लें कि आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है. ये मां लक्ष्मी के आने का संकेत हैं. ऐसे में बिल्ली को भगाने की जगह उसके पीने के लिए दूध जरूर रखें.
4.सपने में दिखें ये पक्षी
अगर आप सोते समय उल्लू, मोर, गरूड़ या गंगा नदी देख रहे हैं तो इसका अर्थ साफ है कि आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने जा रही है. मां लक्ष्मी आप अपनी कृपा बरसने वाली है.
5.तुलसी का पौधा
अगर आपके घर में तुलसी का पौधा अचानक से ही हरा भरा हो जाए तो इसका मतलब है कि आप से मां लक्ष्मी प्रसन्न हैं. आप जल्द अमीर होने वाले हैं.