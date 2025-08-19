Twitter
Aja Ekadashi Vrat Katha: आज अजा एकादशी पर भूलकर भी न करें ये गलतियां, भूखे रहने पर भी टूट जाएगा व्रत, नहीं मिलेगा लाभ

दुनिया के वो 2 देश जहां नहीं है एक भी University, क्या आप जानते हैं नाम?

Vastu Tips: अगर आपको दिख जाए ये चीजें तो समझ लें जल्द हो जाएंगे अमीर, मां लक्ष्मी के आने के हैं संकेत

Zodiac Sign: उधार लिए रुपये कभी नहीं लौटाते इन 6 राशियों वाले, कर्ज लेकर जीते हैं ऐशो-आराम की ज़िंदगी

ICAI Admit Card 2025: CA फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल का एडमिट कार्ड जारी, icai.org से ऐसे करें डाउनलोड

Ekadashi Vrat Niyam: एकादशी व्रत रखने वालों को पता होने चाहिए 10 नियम; अब तक सब व्यर्थ?

भारत के ये 6 गांव गूगल पर कर रहे ट्रेंड, जानिए क्यों विदेशी टूरिस्टों को मोहित कर रहे हैं ये विलेज 

Kidney Failure Signs And Symptoms: किडनी फेल होने पर शरीर में दिखने लगते हैं ये लक्षण, नजरअंदाज करना होता है जानलेवा

Vastu Tips: घर की इस दिशा में पौधा लगाते ही दूर हो जाएंगी जिंदगी की समस्याएं, जीवनसाथी संग बढ़ेगा प्यार

ट्रंप ने रूस और यूक्रेन में समझौते के लिए शुरू की तैयारी, जल्द आमने सामने बैठेंगे पुतिन-जेलेंस्की, 'खत्म होगा War'

धर्म

Vastu Tips: अगर आपको दिख जाए ये चीजें तो समझ लें जल्द हो जाएंगे अमीर, मां लक्ष्मी के आने के हैं संकेत

जीवन में कई चीजें ऐसी होती हैं, जो हमें बार बार दिखाई देती हैं. यह एक तरह से संकेत होता है, जो आने वाले समय में खराब और अच्छा समय आने की संभावना जताते हैं. ऐसे में अगर आपको बार बार ये 5 चीजें दिख रही हैं तो समझ लें कि आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होने वाली है.

नितिन शर्मा | Aug 19, 2025, 09:57 AM IST

1.घर में चीटियों का दिखना

घर में चीटियों का दिखना
1

अगर घर से निकलते समय आपको चीटियों का झुंड दिखाई दें तो यह आपको शुभ संकेत देता है. इसका अर्थ है कि मां लक्ष्मी की आप पर विशेष कृपा बरसने वाली है. ऐसे में उन चीटियों को मारने से लेकर भगाने के बजाए उन्हें आटा या शक्कर डालना चाहिए. इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं.

2.लाल साड़ी में महिला का दिखना

लाल साड़ी में महिला का दिखना
2

अगर आपको सपने में कोई महिला लाल साड़ी ​में दिखाई देती है तो इसका मतलब है कि मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करने वाली है. उन पर आपकी विशेष कृपा होने वाली है.

3.बिल्ली के बच्चे

बिल्ली के बच्चे
3

अगर आपके घर में बिल्ली ने बच्चे दे दिचे हैं तो समझ लें कि आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है. ये मां लक्ष्मी के आने का संकेत हैं. ऐसे में बिल्ली को भगाने की जगह उसके पीने के लिए दूध जरूर रखें. 

4.सपने में दिखें ये पक्षी

सपने में दिखें ये पक्षी
4

अगर आप सोते समय उल्लू, मोर, गरूड़ या गंगा नदी देख रहे हैं तो इसका अ​र्थ साफ है कि आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने जा रही है. मां लक्ष्मी आप अपनी कृपा बरसने वाली है. 

5.तुलसी का पौधा

तुलसी का पौधा
5

अगर आपके घर में तुलसी का पौधा अचानक से ही हरा भरा हो जाए तो इसका मतलब है कि आप से मां लक्ष्मी प्रसन्न हैं. आप जल्द अमीर होने वाले हैं.

6.Disclaimer

Disclaimer
6

यहां दी गई सभी जानकारियां सामान्य ज्योतिष और वास्तु उपाय पर आधारित हैं. डीएनए  इसकी पुष्टि नहीं करता. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

