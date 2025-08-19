Vastu Tips: अगर आपको दिख जाए ये चीजें तो समझ लें जल्द हो जाएंगे अमीर, मां लक्ष्मी के आने के हैं संकेत

1 . घर में चीटियों का दिखना

अगर घर से निकलते समय आपको चीटियों का झुंड दिखाई दें तो यह आपको शुभ संकेत देता है. इसका अर्थ है कि मां लक्ष्मी की आप पर विशेष कृपा बरसने वाली है. ऐसे में उन चीटियों को मारने से लेकर भगाने के बजाए उन्हें आटा या शक्कर डालना चाहिए. इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं.