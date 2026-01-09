Shukra Remedies: पैसों की किल्लत,तनाव और सुख सुविधाओं की कमी कुंडली में शुक्रदोष का देती है संकेत, जानें शुक्र मजबूत करने के उपाय

धर्म
नितिन शर्मा | Jan 09, 2026, 07:20 AM IST
1.कुंडली शुक्र दोष
कुंडली में शुक्र के कमजोर होने पर व्यक्ति के रिश्तों से लेकर आर्थिक स्थिति और सुख-सुविधाओं पर नकारात्मक असर पड़ता है. ऐसे में कुछ आसान ज्योतिषीय उपाय अपनाकर आप अपने शुक्र ग्रह को मजबूत कर सकते हैं. इससे जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं...
2.शुक्र कमजोर होने पर नहीं मिलता सुकून
कुंडली में शुक्र ग्रह के कमजोर स्थिति में होने पर उसे जीवन में सुकून नहीं मिल पाता. हर समय चिंता, तनाव, रिश्तों में खटास और आर्थिंक परेशानी बनी रहती है. खूब मेहनत और जतन के बाद भी व्यक्ति को काफी समस्याओं से जूझना पड़ता है. ऐसे में आप शुक्र के कुछ उपाय कर कुंडली में शुक्र ग्रह को मजबूत कर इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं. आइए जानते हैं...
3.शुक्रवार का व्रत और मंत्र जाप
कुंडली में शुक्र को मजबूत करने के लिए शुक्रवार के दिन व्रत रखें. इसके साथ ही शुक्र बीज मंत्र “ॐ शुं शुक्राय नमः” या “ॐ द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः” का जाप करें. इससे शुक्र दोष में कमी आती है.
4.शुक्र रत्न धारण कर सकते हैं
कुंडली में शुक्र को बूस्ट करने के लिए शुक्र का प्रिय रत्न हीरा धारण कर सकते हैं. अगर हीरा पहनने में असमर्थ हैं तो इसका उपरत्न ओपल भी धारण कर सकते हैं. हालांकि यह करने से पहले किसी अच्छे रत्न ज्योतिष से सलाह जरूर लें.
5.साफ सफाई के साथ शुक्रवार को जरूर करें दान
शुक्र दोष को दूर रकने के लिए साफ सफाई का खास ध्यान रखें. घर के अंदर सफाई से लेकर साथ सुथरे कपड़े धारण करें. शुक्रवार के दिन सफेद या गुलाबी कपड़े, चावल, इत्र, चंदन या किसी भी व्यक्ति को उसकी जरूरत का सामान दान करें.
6.संयम, सावधानी और सही आचरण है जरूरी
शुक्र खराब होने पर व्यक्ति को शराब, मांस और गलत चीजों से दूरी बनाकर रहना चाहिए.महिलाओं का सम्मान करने के साथ ही वैवाहिक मर्यादा का पालन करना बहुत जरूरी है.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
