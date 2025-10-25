FacebookTwitterYoutubeInstagram
छठ पूजा के पहले दिन शरीर को करें डिटॉक्स और हाइड्रेट! 36 घंटे के निर्जले व्रत में पिएं ये 4 ड्रिंक, मिलेगी एनर्जी

दुनिया का एकमात्र देश जहां कोई भी गरीब नहीं है, न्यूनतम वेतन 4 लाख तक है और सरकार का काम सुनकर चौंक जाएंगे

अगर आप पहली बार छठ पूजा करने जा रहे हैं तो ऐसे करें तैयारी, जान लें पूजा सामग्री से लेकर अर्घ्य तक सबकुछ

जैश-ए-मोहम्मद का पाकिस्तान में महिलाओं के लिए ऑनलाइन 'जिहादी कोर्स'; मसूद अजहर की बहनें करेंगी नेतृत्व

नौकरी पर लात मारकर अमेरिका से लौटीं भारत, फिर शुरू किया अपना बिजनेस; आज बनाई 250 करोड़ की कंपनी

Rashifal 25 October 2025: व्यापार, सेहत और करियर के लिए कैसा रहेगा शनिवार का दिन? पढ़ें आज का अपना राशिफल

'उन्हें भारत ए की जरूरत नहीं…' शार्दुल ठाकुर ने BCCI सिलेक्टर्स को लिया आड़े हाथ, सरफराज खान को लेकर दिया बड़ा बयान

UPPRPB: 1 नवंबर को होगा यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती का एग्जाम, जानें जरूरी डिटेल्स

गांव में शुरू होने वाले ये 5 बिजनेस, कम लागत में होगा मोटा मुनाफा

होटल के रूम में कभी नहीं छूनी चाहिए ये 5 चीजें, वजह जान कर हो जाएंगे हैरान

धर्म

अगर आप पहली बार छठ पूजा करने जा रहे हैं तो ऐसे करें तैयारी, जान लें पूजा सामग्री से लेकर अर्घ्य तक सबकुछ

छठ पूजा 25 अक्टूबर से शुरू हो रही है. यह पावन पर्व सूर्य देव और छठी माँ की आराधना का उत्सव है. इस दौरान छठ व्रती 36 घंटे का निर्जला उपवास रखते हैं और डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं.

ऋतु सिंह | Oct 25, 2025, 06:48 AM IST

1.नहाय-खायने के साथ शुरू हो रही पूजा

नहाय-खायने के साथ शुरू हो रही पूजा
1

छठ सूर्य देव की उपासना का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है. यह मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्र में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है. यह पर्व सूर्य देव और छठी माता को समर्पित है, जिसमें संतान की सुख-समृद्धि और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए 36 घंटे का उपवास रखा जाता है. यह पर्व आत्मशुद्धि, संतान की सुख-समृद्धि और पारिवारिक सुख का प्रतीक माना जाता है. पंचांग के अनुसार, 2025 में छठ पूजा 25 अक्टूबर (शनिवार) को नहाय-खायने के साथ शुरू होगी. उसके बाद 26 अक्टूबर (रविवार) को खरना, 27 अक्टूबर (सोमवार) को डूबते सूर्य को अर्घ्य और 28 अक्टूबर (मंगलवार) को उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ छठ पर्व का समापन होगा.
 

2.छठ पूजा की टोकरी में क्या रखना चाहिए?

छठ पूजा की टोकरी में क्या रखना चाहिए?
2

छठ पूजा की टोकरी को बहुत पवित्र माना जाता है और इसमें रखी हर वस्तु का विशेष धार्मिक महत्व होता है. आइए जानते हैं कि पूजा की थाली में कौन-कौन सी चीज़ें ज़रूर शामिल करनी चाहिए.

3.ठेकुआ-फल और फूल-नारियल (नारियल सहित)

ठेकुआ-फल और फूल-नारियल (नारियल सहित)
3

ठेकुआ
छठ पूजा का मुख्य प्रसाद. यह गेहूँ के आटे, गुड़ और घी से बनाया जाता है. यह सूर्य देव को समर्पित है.

फल और फूल
थाली में केला, नारियल, अमरूद, नींबू, गन्ना, सेब, शकरकंद और संतरे जैसे मौसमी फल रखना शुभ माना जाता है.

नारियल  
यह पूर्णता और पवित्रता का प्रतीक है. इसे कलश या थाली में रखा जाता है.
 

4.गन्ना और मूली से लेकर करवा और सूप तक

गन्ना और मूली से लेकर करवा और सूप तक
4

दीपक और अगरबत्ती
सूर्य देव की पूजा दीप जलाकर की जाती है और वातावरण को शुद्ध करने के लिए धूपबत्ती का उपयोग किया जाता है

सिंदूर और हल्दी
पूजा के दौरान महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर लगाती हैं और हल्दी का प्रयोग शुभता का प्रतीक माना जाता है.

करवा और सूप (बांस की टोकरी)
सूप में नैवेद्य और प्रसाद होता है. करवा में जल भरकर सूर्यदेव को अर्पित किया जाता है.

गन्ना और मूली
गन्ना दीर्घायु का प्रतीक है, जबकि मूली पवित्रता और तपस्या का प्रतीक है.

पान, सुपारी, लौंग और इलायची
सूर्य देव की पूजा में इनका विशेष महत्व है. इन्हें प्रसाद का हिस्सा माना जाता है.
 

5.सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए आवश्यक सामग्री

सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए आवश्यक सामग्री
5

सूर्य देव को अर्घ्य देते समय पूजा सामग्री का विशेष ध्यान रखना चाहिए.
बांस की टोकरी या दौरा
दूध और पानी से भरे बर्तन
चिराग
फूल (लाल या पीले)
मौसमी फल और सब्जियां
लाल या पीले कपड़े
अर्पण के लिए दूध, जल, चंदन और फूल
 

6.नहाय-खाय (25 अक्टूबर):

नहाय-खाय (25 अक्टूबर):
6

महिलाएं स्नान करके अपने घरों को शुद्ध करती हैं और कद्दू और चने की दाल का प्रसाद तैयार करती हैं और खाती हैं.
 

7.खरना (26 अक्टूबर):

खरना (26 अक्टूबर):
7

भक्त पूरे दिन उपवास रखते हैं और शाम को गुड़ की खीर और पोली खाकर उपवास पूरा करते हैं.
 

8.पहला अर्घ्य (27 अक्टूबर):

पहला अर्घ्य (27 अक्टूबर):
8

डूबते सूर्य को जल, दूध और पुष्प अर्पित किए जाते हैं. महिलाएँ जल में खड़ी होकर सूर्य देव की पूजा करती हैं.
 

9.दूसरा अर्घ्य (28 अक्टूबर):

दूसरा अर्घ्य (28 अक्टूबर):
9

उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का समापन किया जाता है. इसके बाद परिवार के साथ प्रसाद ग्रहण किया जाता है.

