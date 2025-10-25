अगर आप पहली बार छठ पूजा करने जा रहे हैं तो ऐसे करें तैयारी, जान लें पूजा सामग्री से लेकर अर्घ्य तक सबकुछ

1 . नहाय-खायने के साथ शुरू हो रही पूजा

छठ सूर्य देव की उपासना का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है. यह मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्र में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है. यह पर्व सूर्य देव और छठी माता को समर्पित है, जिसमें संतान की सुख-समृद्धि और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए 36 घंटे का उपवास रखा जाता है. यह पर्व आत्मशुद्धि, संतान की सुख-समृद्धि और पारिवारिक सुख का प्रतीक माना जाता है. पंचांग के अनुसार, 2025 में छठ पूजा 25 अक्टूबर (शनिवार) को नहाय-खायने के साथ शुरू होगी. उसके बाद 26 अक्टूबर (रविवार) को खरना, 27 अक्टूबर (सोमवार) को डूबते सूर्य को अर्घ्य और 28 अक्टूबर (मंगलवार) को उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ छठ पर्व का समापन होगा.

