Numerology: आपके मोबाइल नंबर में ये दो अंक रिपीट हो रहे हैं? तो चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, नतीजा 'जीरो' ही रहेगा 

2 . कौन से 2 अंक माने जाते हैं ‘रिजल्ट ब्लॉकर’

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अंक ज्योतिष में 0 (शून्य) और 8 (शनि) का कॉम्बिनेशन- जैसे 80, 08, 808 या 880—अक्सर चुनौतीपूर्ण माना जाता है. 0 जहां खालीपन और अनिश्चितता का प्रतीक है, वहीं 8 देरी, कर्म और बाधाओं से जुड़ा माना जाता है. जब ये दोनों अंक बार-बार मोबाइल नंबर में आते हैं, तो कहा जाता है कि व्यक्ति को मेहनत के बाद भी तुरंत परिणाम नहीं मिलते. Photo Credit: AI