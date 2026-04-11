Numerology: आपके मोबाइल नंबर में ये दो अंक रिपीट हो रहे हैं? तो चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, नतीजा 'जीरो' ही रहेगा 

धर्म
ऋतु सिंह | Apr 11, 2026, 11:42 AM IST
1.अगर मेहनत के बाद भी काम अटक रहे
क्या आपका मोबाइल नंबर बार-बार एक ही दो अंकों को दोहराता है? न्यूमेरोलॉजी के मुताबिक यह सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि आपकी एनर्जी और रिजल्ट पर असर डालने वाला संकेत भी हो सकता है खासकर तब, जब मेहनत के बावजूद काम अटकने लगें. Photo Credit: AI
2.कौन से 2 अंक माने जाते हैं ‘रिजल्ट ब्लॉकर’
अंक ज्योतिष में 0 (शून्य) और 8 (शनि) का कॉम्बिनेशन- जैसे 80, 08, 808 या 880—अक्सर चुनौतीपूर्ण माना जाता है. 0 जहां खालीपन और अनिश्चितता का प्रतीक है, वहीं 8 देरी, कर्म और बाधाओं से जुड़ा माना जाता है. जब ये दोनों अंक बार-बार मोबाइल नंबर में आते हैं, तो कहा जाता है कि व्यक्ति को मेहनत के बाद भी तुरंत परिणाम नहीं मिलते. Photo Credit: AI
3.क्यों होता है ऐसा: नंबर की ‘एनर्जी’ का खेल
न्यूमेरोलॉजी के अनुसार हर अंक एक खास ऊर्जा लेकर आता है. 8 की ऊर्जा धीमी और गहरी होती है, जो चीजों को समय लेकर फल देती है. वहीं 0 उस ऊर्जा को या तो बढ़ा देता है या खाली कर देता है. इस वजह से काम बनते-बनते रुक सकते हैं या रिजल्ट देर से मिलते हैं. Photo Credit: AI
4.इसका क्या असर पड़ता है?
ऐसे नंबर वाले लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि मेहनत पूरी होती है, लेकिन रिजल्ट उम्मीद के मुताबिक नहीं आता.करियर में देरी, बिजनेस में रुकावट या अचानक प्लान फेल होना, ये कुछ आम अनुभव हो सकते हैं. हालांकि यह पूरी तरह निश्चित नहीं, लेकिन कई न्यूमेरोलॉजर्स इसे एक पैटर्न मानते हैं. Photo Credit: AI
5.क्या सिर्फ नंबर जिम्मेदार है?
यह समझना जरूरी है कि मोबाइल नंबर अकेला फैक्टर नहीं होता. आपकी जन्मतिथि, नाम और कर्म-तीनों मिलकर रिजल्ट तय करते हैं. यानी नंबर एक संकेत दे सकता है, लेकिन असली फर्क आपकी मेहनत और फैसलों से पड़ता है. Photo Credit: AI
6.क्या करें: न्यूमेरोलॉजी के आसान उपाय
अगर आपके नंबर में ये कॉम्बिनेशन बार-बार है, तो घबराने की जरूरत नहीं. कुछ लोग नंबर बैलेंस करने के लिए शुभ अंकों (जैसे 1, 3 या 6) को जोड़ने की सलाह देते हैं. इसके अलावा, पॉजिटिव सोच और लगातार प्रयास ही सबसे बड़ा उपाय माना जाता है. Photo Credit: AI
7.तो ‘जीरो’ की जगह ‘स्मार्ट रिजल्ट’ कैसे मिलेगा?
मोबाइल नंबर के अंक आपकी जिंदगी की पूरी कहानी नहीं लिखते, लेकिन एक संकेत जरूर दे सकते हैं. अगर सही समझ और संतुलन के साथ चलें, तो ‘जीरो रिजल्ट’ की जगह ‘स्मार्ट रिजल्ट’ हासिल किया जा सकता है.Photo Credit: AI
डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्रों पर आधारित है, इसे विशेषज्ञ सलाह न मानें. हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है.
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