Numerology: मोबाइल नंबर इस अंक पर खत्म हो रहा तो लड़कियां होंगी आप पर लट्टू, आपकी पर्सनालिटी और बातें करेंगे सम्मोहित 

2 . मोबाइल नंबर के आखिरी अंक में 6 होने का मतलब:

अंक ज्योतिष में, अंक 6 का स्वामी ग्रह शुक्र है. शुक्र को दैत्यराज भी माना जाता है. ज्योतिष में शुक्र को भौतिक सुख-सुविधाओं, सुंदरता, ग्लैमर आदि का कारक माना जाता है. अगर मोबाइल नंबर के आखिर में 6 है, तो कॉल करने वाले आपसे बहुत प्यार से बात करते हैं. फ़ोन पर आपकी बड़ाई करने वाले लोग भी आपसे अक्सर बात करते हैं. कई बार यह भी देखा गया है कि जिन लोगों के मोबाइल नंबर के आखिर में 6 होता है, उन्हें महिलाओं और लड़कियों के ज़्यादा कॉल आते हैं.

