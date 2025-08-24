Numerology: मोबाइल नंबर इस अंक पर खत्म हो रहा तो लड़कियां होंगी आप पर लट्टू, आपकी पर्सनालिटी और बातें करेंगे सम्मोहित 

भारत में सबसे ज्यादा कौन सा AI App इस्तेमाल करते हैं लोग? जानें किस पायदान पर आता है ChatGPT
ऋतु सिंह | Aug 24, 2025, 12:20 PM IST
1.मोबाइल नंबर के अंतिम चार अंक बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं
मोबाइल अंक ज्योतिष व्यक्ति के मोबाइल नंबर का विश्लेषण करके उसका भविष्य बताता है. मोबाइल नंबर के अंतिम चार अंक बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं. इनकी मदद से यह बताया जाता है कि आपका व्यवसाय या करियर कैसा रहेगा. समय-समय पर अपना मोबाइल नंबर बदलकर आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं. अपने जन्मांक के अनुकूल मोबाइल नंबर लेना लाभदायक होता है. आज हम मोबाइल नंबर के अंतिम विशेष अंक के बारे में बात कर रहे हैं.
2.मोबाइल नंबर के आखिरी अंक में 6 होने का मतलब:
अंक ज्योतिष में, अंक 6 का स्वामी ग्रह शुक्र है. शुक्र को दैत्यराज भी माना जाता है. ज्योतिष में शुक्र को भौतिक सुख-सुविधाओं, सुंदरता, ग्लैमर आदि का कारक माना जाता है. अगर मोबाइल नंबर के आखिर में 6 है, तो कॉल करने वाले आपसे बहुत प्यार से बात करते हैं. फ़ोन पर आपकी बड़ाई करने वाले लोग भी आपसे अक्सर बात करते हैं. कई बार यह भी देखा गया है कि जिन लोगों के मोबाइल नंबर के आखिर में 6 होता है, उन्हें महिलाओं और लड़कियों के ज़्यादा कॉल आते हैं.
3.अंक 6 का स्वामी ग्रह शुक्र है
अंक 6 का स्वामी ग्रह शुक्र है और शुक्र प्यार, भौतिक सुख-सुविधाओं, सुंदरता, ग्लैमर आदि का कारक माना जाता है. अगर मोबाइल नंबर के अंत में 6 है, तो कॉल करने वाले आपसे बहुत प्यार से बात करेंगे. फ़ोन पर आपकी बड़ाई करने वाले लोग भी आपसे अक्सर बात करेंगे. कई बार यह भी देखा गया है कि जिन लोगों के मोबाइल नंबर के अंत में 6 होता है, उन्हें महिलाओं और लड़कियों के कॉल ज़्यादा आते हैं.
4. प्रेम संबंधों को दर्शाता है अंक 6
अंक 6 व्यक्ति के परिवार और प्रेम संबंधों को दर्शाता है. यह आपके जीवन में धन और पैसे का भी संकेत देता है. अंक 6 आराम और प्रेम जीवन का प्रतिनिधित्व करता है.
5.बिजनेस वालों के लिए 6 नंबर है खास
अगर बिज़नेस के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मोबाइल नंबर का आखिरी अंक 6 है, तो कॉल करने वाला ग्राहक बहुत ही मीठी-मीठी बातें करेगा और आपके साथ डील पक्की कर लेगा. जो लोग ब्यूटी से जुड़ा काम करते हैं, खासकर मेकअप स्टूडियो, ब्यूटी पार्लर, कॉस्मेटिक्स आदि, वे अपने मोबाइल नंबर का आखिरी अंक 6 रख सकते हैं. उन्हें महिला ग्राहकों के खूब कॉल आएंगे. अगर आप उन्हें उचित दाम पर सेवाएँ प्रदान करते हैं, तो आपको फ़ायदा होगा.
6.किसे जरूर रखना चाहिए मोबाइल नंबर का आखिरी अंक 6?
जिन लोगों का पेशा बातचीत से जुड़ा है, उन्हें अपने मोबाइल नंबर का आखिरी अंक 6 रखना चाहिए. इससे उन्हें लाभ होने की संभावना ज़्यादा होती है. जिस घर में सास-बहू में बनती नहीं, उन्हें अपने मोबाइल नंबर का आखिरी अंक 6 रखना चाहिए. रिश्ते मधुर होने लगेंगे.
7.परिवार से जुड़े होते हैं ऐसे मर्द
आपके मोबाइल नंबर में कहीं भी 6 अंक होने का मतलब है कि आप अपने परिवार का ख्याल रखने वाले व्यक्ति हैं. आप अपने माता-पिता समेत परिवार के सभी सदस्यों का ध्यान रखते हैं. आप परिवार में एक खास व्यक्ति हैं. आप अपनी खुशियों का त्याग करके परिवार को सुख-सुविधाएँ प्रदान करने वाले व्यक्ति हैं.
यहां दी गई सभी जानकारियां ज्योतिष और अंक गणनाओं पर आधारित हैं. डीएनए इसकी पुष्टि नहीं करता. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
