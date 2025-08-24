Twitter
Advertisement
Headlines

भारत में सबसे ज्यादा कौन सा AI App इस्तेमाल करते हैं लोग? जानें किस पायदान पर आता है ChatGPT

ऑनलाइन मनी गेम्स भारत में बंद, लेकिन यूजर्स के फंसे फैसे मिलेंगे? वॉलेट मनी को लेकर कंपनियों ने क्या कहा?

प्रेमानंद महाराज की बातों में छिपा है सफलता का राज, यहां पढ़ें Premanand Maharaj Motivational Quotes

Numerology: मोबाइल नंबर इस अंक पर खत्म हो रहा तो लड़कियां होंगी आप पर लट्टू, आपकी पर्सनालिटी और बातें करेंगे सम्मोहित 

 बारिश के बाद लेप्टोस्पायरोसिस का बढ़ा खतरा, तेज बुखार और आंखें लाल होने जैसे दिखते हैं शुरुआती लक्षण

भिखारियों के बीच बैठे मथुरा के DM की तस्वीर वायरल, जानें कितने पढ़े-लिखे हैं CP Singh जो PCS से बने थे IAS अधिकारी

बैंक धोखाधड़ी मामले में CBI के रेड पर अनिल अंबानी का आया रिएक्शन, बोले- 'मुझे निशाना बनाया जा रहा...'

Low Platelets: ब्लड में प्लेटले्टस कम होने का संकेत हैं ये शारीरिक दिक्कतें, जान लें कितना कम होने पर जा सकती है जान?

Varaha Jayanti 2025: 25 या 26 अगस्त कब है वराह जयंती? जानें सटीक तारीख, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

ये हैं भारत के 5 सबसे अमीर जिले, जानें किस नंबर पर है आपका District

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
ऑनलाइन मनी गेम्स भारत में बंद, लेकिन यूजर्स के फंसे फैसे मिलेंगे? वॉलेट मनी को लेकर कंपनियों ने क्या कहा?

ऑनलाइन मनी गेम्स भारत में बंद, लेकिन यूजर्स के फंसे फैसे मिलेंगे? वॉलेट मनी को लेकर कंपनियों ने क्या कहा?

प्रेमानंद महाराज की बातों में छिपा है सफलता का राज, यहां पढ़ें Premanand Maharaj Motivational Quotes

प्रेमानंद महाराज की बातों में छिपा है सफलता का राज, यहां पढ़ें Premanand Maharaj Motivational Quotes

 बारिश के बाद लेप्टोस्पायरोसिस का बढ़ा खतरा, तेज बुखार और आंखें लाल होने जैसे दिखते हैं शुरुआती लक्षण

बारिश के बाद लेप्टोस्पायरोसिस का बढ़ा खतरा, तेज बुखार और आंखें लाल होने जैसे दिखते हैं शुरुआती लक्षण

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
भारत में सबसे ज्यादा कौन सा AI App इस्तेमाल करते हैं लोग? जानें किस पायदान पर आता है ChatGPT

भारत में सबसे ज्यादा कौन सा AI App इस्तेमाल करते हैं लोग? जानें किस पायदान पर आता है ChatGPT

Numerology: मोबाइल नंबर इस अंक पर खत्म हो रहा तो लड़कियां होंगी आप पर लट्टू, आपकी पर्सनालिटी और बातें करेंगे सम्मोहित 

मोबाइल नंबर इस अंक पर खत्म हो रहा तो लड़कियां होंगी आप पर लट्टू, आपकी पर्सनालिटी और बातें करेंगे सम्मोहित

भिखारियों के बीच बैठे मथुरा के DM की तस्वीर वायरल, जानें कितने पढ़े-लिखे हैं CP Singh जो PCS से बने थे IAS अधिकारी

भिखारियों के बीच बैठे मथुरा के DM की तस्वीर वायरल, जानें कितने पढ़े-लिखे हैं CP Singh जो PCS से बने थे IAS अधिकारी

HomePhotos

धर्म

Numerology: मोबाइल नंबर इस अंक पर खत्म हो रहा तो लड़कियां होंगी आप पर लट्टू, आपकी पर्सनालिटी और बातें करेंगे सम्मोहित 

Last digit of mobile number numerology: अगर आपके मोबाइल नंबर का आखिरी डिजिट एक खास नंबर हो तो समझ लें आपके व्यक्तित्व और व्यवहार लड़कियों को बहुत आकर्षित करेगा और लड़कियों के फोन आपके पास खूब आएंगे.

ऋतु सिंह | Aug 24, 2025, 12:20 PM IST

1.मोबाइल नंबर के अंतिम चार अंक बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं

मोबाइल नंबर के अंतिम चार अंक बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं
1

 मोबाइल अंक ज्योतिष व्यक्ति के मोबाइल नंबर का विश्लेषण करके उसका भविष्य बताता है. मोबाइल नंबर के अंतिम चार अंक बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं. इनकी मदद से यह बताया जाता है कि आपका व्यवसाय या करियर कैसा रहेगा. समय-समय पर अपना मोबाइल नंबर बदलकर आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं. अपने जन्मांक के अनुकूल मोबाइल नंबर लेना लाभदायक होता है. आज हम मोबाइल नंबर के अंतिम विशेष अंक के बारे में बात कर रहे हैं.
 

Advertisement

2.मोबाइल नंबर के आखिरी अंक में 6 होने का मतलब:

मोबाइल नंबर के आखिरी अंक में 6 होने का मतलब:
2

अंक ज्योतिष में, अंक 6 का स्वामी ग्रह शुक्र है. शुक्र को दैत्यराज भी माना जाता है. ज्योतिष में शुक्र को भौतिक सुख-सुविधाओं, सुंदरता, ग्लैमर आदि का कारक माना जाता है. अगर मोबाइल नंबर के आखिर में 6 है, तो कॉल करने वाले आपसे बहुत प्यार से बात करते हैं. फ़ोन पर आपकी बड़ाई करने वाले लोग भी आपसे अक्सर बात करते हैं. कई बार यह भी देखा गया है कि जिन लोगों के मोबाइल नंबर के आखिर में 6 होता है, उन्हें महिलाओं और लड़कियों के ज़्यादा कॉल आते हैं.
 

3.अंक 6 का स्वामी ग्रह शुक्र है

अंक 6 का स्वामी ग्रह शुक्र है
3

अंक 6 का स्वामी ग्रह शुक्र है और शुक्र प्यार, भौतिक सुख-सुविधाओं, सुंदरता, ग्लैमर आदि का कारक माना जाता है. अगर मोबाइल नंबर के अंत में 6 है, तो कॉल करने वाले आपसे बहुत प्यार से बात करेंगे. फ़ोन पर आपकी बड़ाई करने वाले लोग भी आपसे अक्सर बात करेंगे. कई बार यह भी देखा गया है कि जिन लोगों के मोबाइल नंबर के अंत में 6 होता है, उन्हें महिलाओं और लड़कियों के कॉल ज़्यादा आते हैं.
 

4. प्रेम संबंधों को दर्शाता है अंक 6

प्रेम संबंधों को दर्शाता है अंक 6
4

अंक 6 व्यक्ति के परिवार और प्रेम संबंधों को दर्शाता है. यह आपके जीवन में धन और पैसे का भी संकेत देता है. अंक 6 आराम और प्रेम जीवन का प्रतिनिधित्व करता है.
 

TRENDING NOW

5.बिजनेस वालों के लिए 6 नंबर है खास

बिजनेस वालों के लिए 6 नंबर है खास
5

अगर बिज़नेस के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मोबाइल नंबर का आखिरी अंक 6 है, तो कॉल करने वाला ग्राहक बहुत ही मीठी-मीठी बातें करेगा और आपके साथ डील पक्की कर लेगा. जो लोग ब्यूटी से जुड़ा काम करते हैं, खासकर मेकअप स्टूडियो, ब्यूटी पार्लर, कॉस्मेटिक्स आदि, वे अपने मोबाइल नंबर का आखिरी अंक 6 रख सकते हैं. उन्हें महिला ग्राहकों के खूब कॉल आएंगे. अगर आप उन्हें उचित दाम पर सेवाएँ प्रदान करते हैं, तो आपको फ़ायदा होगा.
 

6.किसे जरूर रखना चाहिए मोबाइल नंबर का आखिरी अंक 6?

किसे जरूर रखना चाहिए मोबाइल नंबर का आखिरी अंक 6?
6

जिन लोगों का पेशा बातचीत से जुड़ा है, उन्हें अपने मोबाइल नंबर का आखिरी अंक 6 रखना चाहिए. इससे उन्हें लाभ होने की संभावना ज़्यादा होती है. जिस घर में सास-बहू में बनती नहीं, उन्हें अपने मोबाइल नंबर का आखिरी अंक 6 रखना चाहिए. रिश्ते मधुर होने लगेंगे.
 

7.परिवार से जुड़े होते हैं ऐसे मर्द

परिवार से जुड़े होते हैं ऐसे मर्द
7

आपके मोबाइल नंबर में कहीं भी 6 अंक होने का मतलब है कि आप अपने परिवार का ख्याल रखने वाले व्यक्ति हैं. आप अपने माता-पिता समेत परिवार के सभी सदस्यों का ध्यान रखते हैं. आप परिवार में एक खास व्यक्ति हैं. आप अपनी खुशियों का त्याग करके परिवार को सुख-सुविधाएँ प्रदान करने वाले व्यक्ति हैं.

यहां दी गई सभी जानकारियां ज्योतिष और अंक गणनाओं पर आधारित हैं. डीएनए  इसकी पुष्टि नहीं करता. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
शख्स ने बनाया ऐसा जूता कि चुटकियों में हुआ Video viral, लोग बोले-इसमें थोड़ा छोटा साइज है क्या भइया?
शख्स ने बनाया ऐसा जूता कि चुटकियों में हुआ Video viral, लोग बोले-इसमें थोड़ा छोटा साइज है क्या भइया?
IND vs NZ 3rd Test: रवींद्र जडेजा ने फिर खोला पंजा, वानखेड़े में टीम इंडिया को मिला ये मुश्किल टारगेट
रवींद्र जडेजा ने फिर खोला पंजा, वानखेड़े में टीम इंडिया को मिला ये मुश्किल टारगेट
UP Road Accident: संभल जिले में दर्दनाक सड़क हादसा, एक ही परिवार के तीन लोगों की गई जान
UP Road Accident: संभल जिले में दर्दनाक सड़क हादसा, एक ही परिवार के तीन लोगों की गई जान
US Elections 2024: अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का काउंट डाउन हुआ शुरू! कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप, सर्वे में कौन आगे?
US Elections 2024: अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का काउंट डाउन हुआ शुरू! कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप, सर्वे में कौन आगे?
गले में जमे कफ से हैं परेशान? छुटकारा पाने के लिए आजमाएं ये घरेलू उपाय
गले में जमे कफ से हैं परेशान? छुटकारा पाने के लिए आजमाएं ये घरेलू उपाय
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारत में सबसे ज्यादा कौन सा AI App इस्तेमाल करते हैं लोग? जानें किस पायदान पर आता है ChatGPT
भारत में सबसे ज्यादा कौन सा AI App इस्तेमाल करते हैं लोग? जानें किस पायदान पर आता है ChatGPT
Numerology: मोबाइल नंबर इस अंक पर खत्म हो रहा तो लड़कियां होंगी आप पर लट्टू, आपकी पर्सनालिटी और बातें करेंगे सम्मोहित 
मोबाइल नंबर इस अंक पर खत्म हो रहा तो लड़कियां होंगी आप पर लट्टू, आपकी पर्सनालिटी और बातें करेंगे सम्मोहित
भिखारियों के बीच बैठे मथुरा के DM की तस्वीर वायरल, जानें कितने पढ़े-लिखे हैं CP Singh जो PCS से बने थे IAS अधिकारी
भिखारियों के बीच बैठे मथुरा के DM की तस्वीर वायरल, जानें कितने पढ़े-लिखे हैं CP Singh जो PCS से बने थे IAS अधिकारी
ये हैं भारत के 5 सबसे अमीर जिले, जानें किस नंबर पर है आपका District
ये हैं भारत के 5 सबसे अमीर जिले, जानें किस नंबर पर है आपका District
'मुझे अगले जन्म में ऐसा पति नहीं चाहिए...', गोविंदा को लेकर पत्नी सुनीता का चौंकाने वाला खुलासा, आखिर क्यों कहा ऐसा?
'मुझे अगले जन्म में ऐसा पति नहीं चाहिए...', गोविंदा को लेकर पत्नी सुनीता का चौंकाने वाला खुलासा, आखिर क्यों कहा ऐसा?
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE