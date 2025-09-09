Numerology: मोबाइल नंबर के आखिरी में अगर है ये पावर पंच डिजिट तो समझ लें लाइफ है सेट, हर काम में मिलती जाएगी सफलता 

Numerology: सास-ससुर के चहेते होते हैं इन तारीखों में जन्मे लड़के, ससुराल में मिलती है VVIP जैसी इज्जत
इंजीनियरिंग की डिग्री, म्यूजिक की समझ... क्या नेपाल को मिलने वाला है पहला 'हिप-हॉप' PM?
IND vs UAE Pitch Report: गेंदबाज बोलेंगे हल्ला या बल्लेबाजों का होगा दबदबा? जानें कैसी है दुबई की पिच रिपोर्ट
Vice President Election 2025: 'जीत का आंकड़ा हमारे साथ', अखिलेश यादव के इस कॉन्फिडेंस के पीछे क्या है नंबर गेम?
कहानी एक रात कीः जब इश्क में होश खो बैठे राजकुमार ने नेपाल के राजमहल में खेली थी खून की होली..
कौन हैं सूदान गुरुंग जो नेपाल में बने Gen Z के प्रदर्शन का चेहरा? बेटे को खोकर बदल गई थी पूरी दुनिया
Personality Rights: क्या होता है पर्सनैलिटी राइट? जिसकी मांग लेकर कोर्ट पहुंच गई हैं ऐश्वर्या राय
कौन हैं बालेन शाह, जिन्हें केपी शर्मा ओली के बाद मिल सकती है नेपाल की सत्ता
Hair Fall: सिर्फ शैम्पू या पानी से नहीं, शरीर में बढ़ रही हैं ये 4 बीमारियां तो भी झड़ने लगते हैं बाल
इस तेल को नाभि में लगाने से चमक जाएगी आपकी स्किन, पिंपल्स से लेकर रिकल्स तक हो जाएंगे गायब
धर्म
ऋतु सिंह | Sep 09, 2025, 01:39 PM IST
1.अंकों की शक्ति पहचानें
अंक ज्योतिष में अंकों की शक्ति को समझाया गया है. हम जन्मतिथि से अपने आखिरी अंक को समझते हैं और इससे हम किसी व्यक्ति के बारे में कई बातें जान सकते हैं. लेकिन, हाल ही में मोबाइल अंक ज्योतिष काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है. मोबाइल अंक ज्योतिष की मदद से लोग अपने भाग्य के बारे में जान रहे हैं.
2.मोबाइल के अंतिम 5 अंक हैं महत्वपूर्ण
मोबाइल अंक ज्योतिष में मोबाइल के सभी 10 अंक महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन सभी शुभ नहीं हो सकते, एक आदर्श मोबाइल नंबर प्राप्त करना असंभव है. इसी वजह से मोबाइल के अंतिम 4 अंक को ज्योतिष में महत्वपूर्ण माना गया हैं. ज़रूरत पड़ने पर आप इन्हें बदलकर अपनी किस्मत चमका सकते हैं. आज हम मोबाइल नंबर के आखिरी अंक के बारे में बात कर रहे हैं. अगर आपके मोबाइल नंबर का आखिरी अंक 5 है, तो यह आपके लिए बेहद भाग्यशाली है. आइए जानते हैं मोबाइल अंक ज्योतिष के आधार पर मोबाइल नंबर के आखिरी 5 अंकों को पावर पंच कहा जाता है.
3.मोबाइल नंबर के आखिरी 5 अंकों का मतलब
मोबाइल अंक ज्योतिष के अनुसार, अगर आपके मोबाइल नंबर का आखिरी अंक 10 अंकों में से 5 है, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं. अगर नहीं, तो आप ऐसा मोबाइल नंबर चुन सकते हैं जिसका आखिरी अंक 5 हो. अंक ज्योतिष में, अंक 5 ग्रहों के राजकुमार बुध के प्रभाव में आता है. बुध को वाणी, उन्नति, व्यापार आदि का कारक माना जाता है.
4.मोबाइल नंबर के आखिरी 5 अंकों का मतलब
मोबाइल अंक ज्योतिष के अनुसार, अगर आपके मोबाइल नंबर का आखिरी अंक 10 अंकों में से 5 है, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं. अगर नहीं, तो आप ऐसा मोबाइल नंबर चुन सकते हैं जिसका आखिरी अंक 5 हो. अंक ज्योतिष में, अंक 5 ग्रहों के राजकुमार बुध के प्रभाव में आता है. बुध को वाणी, उन्नति, व्यापार आदि का कारक माना जाता है.
5. फोन के जरिए कमाई भी खूब होती है
जिन लोगों के मोबाइल नंबर का अंत 5 होता है, उन्हें बहुत सारे काम के कॉल आते हैं और इनको बात करने का हुनर भी होता है. उनके फोन के जरिए ही कई काम बन जाते हैं. लोग उनसे खूब बातें करते हैं, इन्हीं बातों की वजह से उनका काम बनता चल जाता है. ऐसे लोगों को फोन के जरिए कमाई भी खूब होती है.
6.5 पर खत्म होने वाला मोबाइल नंबर चुनें
अगर आपका कोई बिज़नेस है तो आपको 5 पर खत्म होने वाला मोबाइल नंबर चुनना चाहिए. इससे आपको ग्राहकों के ढेरों कॉल आएंगे. वे आपसे खूब बातें करेंगे या आपके बारे में पूछताछ करेंगे और आखिरकार डील पक्की हो जाएगी.
7.काम मशहूर होगा
आपको अपने विज्ञापन में एक ही मोबाइल नंबर इस्तेमाल करना चाहिए, इससे आपको ढेरों कॉल्स आएंगे. आपको मार्केटिंग के कॉल्स मिलेंगे. इससे आपका काम मशहूर होगा, आपके बिज़नेस से जुड़ी प्रसिद्धि अपने आप शुरू हो जाएगी. आपकी बातों से आपका बिज़नेस बढ़ेगा. अगर आपके नंबर के आखिर में 5 है, तो आप अपना बिज़नेस बढ़ा सकते हैं.
8. पब्लिक रिलेशन बेहतर होगा
जनसंपर्क या पब्लिक रिलेशन से जुड़े लोगों को भी ऐसा ही मोबाइल नंबर लेना चाहिए. सोशल नेटवर्किंग या ऑनलाइन बिज़नेस से जुड़े लोग अपने बिज़नेस में तरक्की के लिए 5 नंबर को पावर पंच की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं.
Disclaimer: यह खबर सामान्य और कार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से