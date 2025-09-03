FacebookTwitterYoutubeInstagram
Kaun Banega Crorepati: आप भी बनना चाहते हैं 'कौन बनेगा करोड़पति' के दर्शक तो नहीं है पैसे देने की जरूरत, जानें पूरा प्रोसेस

Chandra Grahan 2025: साल का आखिरी चंद्र ग्रहण इन 3 राशियों के लिए है बेहद शुभ, चमक जाएगा किस्मत का सितारा

ये हैं भारत की 5 सबसे आलीशान और महंगी ट्रेनें, इसके किराये में खरीद लेंगे 2BHK फ्लैट

क्या किंग कोहली के लिए अलग हैं BCCI के नियम? विराट को मिले स्पेशल ट्रीटमेंट के बाद उठे सवाल

Mouth Fungel Remedies: मुंह के छालों से हैं परेशान तो नारियल तेल से लेकर हल्दी का ऐसे करें इस्तेमाल, झट से मिल जाएगा आराम

Numerology: कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगावा देगा ये मोबाइल नंबर, हर कदम पर आएगी रुकावट

कितने पढ़े-लिखे हैं माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पढ़ाई छोड़ यूं बने 'टेक्नोलॉजी किंग'

शाम के समय भूलकर भी इन 5 चीजों का न करें लेनदेन, घर से चली जाएंगी मां लक्ष्मी, पैसे-पैसे के लिए हो जाएंगे मोहताज

पेशाब में दिखने वाले ये 2 लक्षण हाई कोलेस्ट्रॉल को देते हैं संकेत, समझ लें नसों में रुक रहा है ब्लड सर्कुलेशन

ICAI CA फाइनल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं स्थगित? यहां चेक करें ऑफिशियल नोटिस

धर्म

Numerology: कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगावा देगा ये मोबाइल नंबर, हर कदम पर आएगी रुकावट

Struggling Number in Numerology:अंक ज्योतिष में आपका मोबाइल का नंबर भी काम को बनाते और बिगाड़ते हैं. इतना ही नहीं, कोर्ट-कचहरी तक के चक्कर लगवा सकते हैं.

ऋतु सिंह | Sep 03, 2025, 11:39 AM IST

1.स्ट्रगलिंग नंबर माना गया है ये 2 नंबर

स्ट्रगलिंग नंबर माना गया है ये 2 नंबर
1

मोबाइल नंबर में 2 नंबर ही ऐसे माने गए हैं जिनकों स्ट्रगलिंग नंबर माना गया है. अगर ये नंबर किसी के मोबाइल में है तो समझ लें आपके बनते काम भी बिगड़ेंगे और काम में रुकावट का सिलसिला भी ज्यादा होगा.  

2. कोर्ट कचहरी के लगाने पड़ते हैं चक्कर

कोर्ट कचहरी के लगाने पड़ते हैं चक्कर
2

इन दो नंबरों का असर आप इससे समझ सकते कि ये विवाद को इतना बढ़ाते हैं कि कोर्ट-कचहरी तक पहुंचा देते हैं. ये नंबर बात- बनते बनते को बिगाड़ने का काम करते हैं. 

3. ये हैं वो दो विवादास्पद नंबर

ये हैं वो दो विवादास्पद नंबर
3

अगर आपको मोबाइल नंबर का जोड़ आपके 4 और 8  है तो समझ लें आपके जीवन में संघर्ष ज्यादा रहेगा और ये नंबर आपके काम ही नहीं बात को भी बिगाड़ देते हैं.

4.राहू और शनि का होता है ये नंबर

राहू और शनि का होता है ये नंबर
4

4 राहु का नंबर है और 8 शनि का नंबर है. ये दोनों ही अगर आपके मोबाइल नंबर का जोड़ हो तो समझ लें आपके लिए मुसीबत अपने आप ही बुला लिया है. 

5. दुर्घटना के बढ़ जाते हैं चांस

दुर्घटना के बढ़ जाते हैं चांस
5

 4 नंबर को अक्सर स्थिरता, संरचना और व्यावहारिकता से जोड़ा जाता है. नंबर चार को इसलिए सही नहीं मानते क्योंकि राहु सडेन चीजे देने और लेने वाला होता है.  नंबर 4 मृत्यु और परिवर्तन से जुड़ा होता है. और यही कारण है कि अगर आपके मोबाइल में 4 नंबर है तो आपकी दुर्घटना और बात बिगड़ने की संभावना ज्यादा होती है.  

6. दबंगई से बिगड़ता है काम

दबंगई से बिगड़ता है काम
6

नंबर 8 को शक्ति, सफलता और समृद्धि से जोड़ा जाता है. लेकिन शनि इंसान को दबंग पर्सनालिटी देता है. और इसी दबंगई के कारण इनके बनते काम बिगड़ने लगते हैं. वहीं तनाव भी इन्हें बहुत ज्यादा होता है और इससे भी ये स्ट्रेस में खूब रहते हैं .

 

7.ध्यान रखें ये बात

ध्यान रखें ये बात
7

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अंक ज्योतिष एक जटिल विषय है और इसके बारे में कई अलग-अलग व्याख्याएं हो सकती हैं. इन नंबरों के बारे में आपकी धारणा आपकी व्यक्तिगत मान्यताओं और अनुभवों पर आधारित हो सकती है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य अंक गणनाओं और कार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

