Numerology: कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगावा देगा ये मोबाइल नंबर, हर कदम पर आएगी रुकावट

धर्म
ऋतु सिंह | Sep 03, 2025, 11:39 AM IST
1.स्ट्रगलिंग नंबर माना गया है ये 2 नंबर
मोबाइल नंबर में 2 नंबर ही ऐसे माने गए हैं जिनकों स्ट्रगलिंग नंबर माना गया है. अगर ये नंबर किसी के मोबाइल में है तो समझ लें आपके बनते काम भी बिगड़ेंगे और काम में रुकावट का सिलसिला भी ज्यादा होगा.
2. कोर्ट कचहरी के लगाने पड़ते हैं चक्कर
इन दो नंबरों का असर आप इससे समझ सकते कि ये विवाद को इतना बढ़ाते हैं कि कोर्ट-कचहरी तक पहुंचा देते हैं. ये नंबर बात- बनते बनते को बिगाड़ने का काम करते हैं.
3. ये हैं वो दो विवादास्पद नंबर
अगर आपको मोबाइल नंबर का जोड़ आपके 4 और 8 है तो समझ लें आपके जीवन में संघर्ष ज्यादा रहेगा और ये नंबर आपके काम ही नहीं बात को भी बिगाड़ देते हैं.
4.राहू और शनि का होता है ये नंबर
4 राहु का नंबर है और 8 शनि का नंबर है. ये दोनों ही अगर आपके मोबाइल नंबर का जोड़ हो तो समझ लें आपके लिए मुसीबत अपने आप ही बुला लिया है.
5. दुर्घटना के बढ़ जाते हैं चांस
4 नंबर को अक्सर स्थिरता, संरचना और व्यावहारिकता से जोड़ा जाता है. नंबर चार को इसलिए सही नहीं मानते क्योंकि राहु सडेन चीजे देने और लेने वाला होता है. नंबर 4 मृत्यु और परिवर्तन से जुड़ा होता है. और यही कारण है कि अगर आपके मोबाइल में 4 नंबर है तो आपकी दुर्घटना और बात बिगड़ने की संभावना ज्यादा होती है.
6. दबंगई से बिगड़ता है काम
नंबर 8 को शक्ति, सफलता और समृद्धि से जोड़ा जाता है. लेकिन शनि इंसान को दबंग पर्सनालिटी देता है. और इसी दबंगई के कारण इनके बनते काम बिगड़ने लगते हैं. वहीं तनाव भी इन्हें बहुत ज्यादा होता है और इससे भी ये स्ट्रेस में खूब रहते हैं .
7.ध्यान रखें ये बात
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अंक ज्योतिष एक जटिल विषय है और इसके बारे में कई अलग-अलग व्याख्याएं हो सकती हैं. इन नंबरों के बारे में आपकी धारणा आपकी व्यक्तिगत मान्यताओं और अनुभवों पर आधारित हो सकती है.
Disclaimer: यह खबर सामान्य अंक गणनाओं और कार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
