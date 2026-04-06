Numerology: मोबाइल नंबर के आखिरी में है ये 4 डिजीट तो किस्मत बिगड़ना तय, जो भी करेंगे उसका रिजल्ट होगा जीरो 

धर्म
ऋतु सिंह | Apr 06, 2026, 12:30 PM IST
1. नंबर अंक ज्योतिष में रिजल्ट को जीरो करने वाला माने जाते हैं
अगर आपको कार, बाइक या मोबाइल का नंबर हमेशा वीआईपी वाला पसंद आता है और स्पेशली आप इसे चूज करते हैं तो रुकिए. क्योंकि कुछ नंबर न केवल आपको दुर्भाग्य में धकेल देंगे, बल्कि आपकी सफलता के चांसेज को भी कम कर देंगे. अगर आपके मोबाइल के आखिरी 4 डिजीट में ये नंबर हैं तो आपको न्यूमेरोलॉजिकल उपाय की जरूरत हो सकती है. ऐसा इसलिए कि ये नंबर अंक ज्योतिष में रिजल्ट को जीरो करने वाला माने जाते हैं.
2. इन ग्रहों से जुड़े नंबर आपको बना देंगे अनप्रीडेक्टबल
सुनकर जरूर अजीब लगेगा लेकिन ये सच है कि ज्योतिष में दो ग्रह ऐसे हैं जिनसे जुड़े नंबर उनकी तरह ही अनप्रीडेक्टबल होते हैं. यानी सब कुछ ठीक चलते-चलते अचानक से कोई लॉस हो जाएगा या नाम-पैसा- शोहरत अचानक से गायब हो जाएंगे. यही नहीं ये ग्रह अक्सर यातानाएं भी देते हैं. इसलिए इन ग्रहों से जुड़ा नंबर लास्ट के 4 डिजीट में तो बिलकुल न रखें.
3. न्यूमेरोलॉजी में किन नंबरों को “भारी” माना जाता है?
कुछ न्यूमेरोलॉजी एक्सपर्ट्स के अनुसार 4, 8 और 0 नंबर आपके मोबाइल के आखिरी डिजीट में नहीं होना चाहिए. 4 (राहु से जुड़ा) नंबर अचानक उतार-चढ़ाव, instability देत है. जबकि 8 (शनि से जुड़ा)नंबर हर काम में देरी, संघर्ष, ज्यादा मेहनत कराता है. वहीं, 0 (शून्य) बाकी नंबर के प्रभाव को बढ़ा देता है. ऐसे में अगर मोबाइल नंबर के आखिरी 4 डिजिट में 4 और 8 बार-बार आते हैं, तो इसे कुछ लोग “heavy combination” मानते हैं.
4.तो याद रखें ये नंबर आपके लास्ट मोबाइल डिजीट में न हों
मोबाइल नंबर में इस लिहाज से 4, 8 और 0 न हो ये जरूर ध्यान रखें. वहीं ये भी कि इन 3 नंबरों का रिपीटिशन भी न हो. क्योंकि तब इनका प्रभाव और तगड़ा हो जाता है.
5.मोबाइल का आखिरी 4 डिजीट ही क्यों न्यूमेरोलॉजी में देखा जाता है?
न्यूमेरोलॉजी में मोबाइल नंबर के आखिरी 4 डिजिट इसलिए देखे जाते हैं क्योंकि इन्हें सबसे अधिक सक्रिय और व्यक्तिगत वाइब्रेशन (vibration) वाला हिस्सा माना जाता है. यह नंबर का वह भाग होता है जिसे हम बार-बार इस्तेमाल करते हैं. डायल करते समय, याद रखने में और दूसरों को बताते समय. इसी कारण यह सीधे व्यक्ति की ऊर्जा, निर्णय और भाग्य पर प्रभाव डालता है. पूरे नंबर का असर होता है, लेकिन अंतिम चार अंक आपके दैनिक जीवन, संचार और अवसरों को ज्यादा प्रभावित करते हैं, इसलिए इन्हें विशेष महत्व दिया जाता है.
6. तो बिना नंबर बदले क्या कर सकते हैं?
अगर आपके मोबाइल में ये नंबर हैं तो आप बिना नंबर बदले भी इसे कुछ न्यूमेरोलॉजी उपाय अपना कर उसका इफेक्ट कम कर सकते हैं. इसके लिए अपने नाम की spelling में हल्का बदलाव (numerology balance के लिए) करें या lucky number को daily use करें और positive affirmations और mindset पर काम करना शुरू करें. ये उपाय ज्यादा mental clarity और confidence देने के लिए होते हैं, न कि नंबर बदलने के लिए.
डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्रों पर आधारित है, इसे विशेषज्ञ सलाह न मानें. हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है.
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