PM Modi Birthday: पीएम नरेंद्र मोदी के लिए साल 2026 कैसा होगा? क्या कहती है उनके वृश्चिक राशि के ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति

3 . जानें कुंडली में ऐसे ग्रहों की ऐसी स्थिति क्या संकेत देती है

1. चंद्र-मंगल युति: यह योग जातक को सफल नेता, वकील, डॉक्टर या प्रशासनिक अधिकारी बनाता है.



2. रुचक राजयोग: मंगल अपनी ही राशि में होकर रुचक राजयोग बना रहा है. मंगल छठे और पहले भाव का स्वामी है और लग्न में है, जिसके कारण उसके विरोधी उस पर हावी नहीं हो पा रहे हैं.



3. चतुर्थ भाव में बृहस्पति शनि कुम्भ राशि में है, जो लोगों में लोकप्रियता और आध्यात्मिक शक्ति देता है. राहु पंचम भाव में है और शुक्र-शनि दशम भाव (सिंह) में युति में हैं, जिस पर चतुर्थ भाव की दृष्टि है.



4. शुक्र-शनि युति: यदि यह युति दशम भाव में हो तो व्यक्ति की जीवनशैली राजा के समान होती है.



5. एकादश भाव: कन्या राशि में केतु, सूर्य और बुध की युति है. सुख-समृद्धि के एकादश भाव में सूर्य और बुध की युति बुधादित्य योग बना रही है.

