PM Modi Birthday: पीएम नरेंद्र मोदी के लिए साल 2026 कैसा होगा? क्या कहती है उनके वृश्चिक राशि के ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति

धर्म
ऋतु सिंह | Sep 15, 2025, 08:41 AM IST
1. 17 सितंबर 2025 को वे 75 वर्ष के हो जाएंगे पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को दोपहर 12:09 बजे गुजरात के मेहसाणा ज़िले के वडनगर गाँव में हुआ था. ज्योतिषीय जानकारी के अनुसार, उनकी जन्म कुंडली वृश्चिक लग्न और राशि वृश्चिक है. सूर्य और राशि कन्या है. इस वर्ष, 17 सितंबर 2025 को वे 75 वर्ष के हो जाएंगे. आइए जानते हैं कि उनकी जन्म कुंडली के आधार पर सितंबर 2026 तक उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा.
2.नरेंद्र मोदी की जन्म कुंडली
इनकी कुंडली के प्रथम भाव (लग्न) में मंगल और चंद्रमा स्थित हैं. मंगल और चंद्रमा की युति महालक्ष्मी योग का निर्माण कर रही है. इसके साथ ही, लग्न के स्वामी मंगल इनकी राशि के मध्य में स्थित होकर 'रुचक' नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं.
3.जानें कुंडली में ऐसे ग्रहों की ऐसी स्थिति क्या संकेत देती है
1. चंद्र-मंगल युति: यह योग जातक को सफल नेता, वकील, डॉक्टर या प्रशासनिक अधिकारी बनाता है.
2. रुचक राजयोग: मंगल अपनी ही राशि में होकर रुचक राजयोग बना रहा है. मंगल छठे और पहले भाव का स्वामी है और लग्न में है, जिसके कारण उसके विरोधी उस पर हावी नहीं हो पा रहे हैं.
3. चतुर्थ भाव में बृहस्पति शनि कुम्भ राशि में है, जो लोगों में लोकप्रियता और आध्यात्मिक शक्ति देता है. राहु पंचम भाव में है और शुक्र-शनि दशम भाव (सिंह) में युति में हैं, जिस पर चतुर्थ भाव की दृष्टि है.
4. शुक्र-शनि युति: यदि यह युति दशम भाव में हो तो व्यक्ति की जीवनशैली राजा के समान होती है.
5. एकादश भाव: कन्या राशि में केतु, सूर्य और बुध की युति है. सुख-समृद्धि के एकादश भाव में सूर्य और बुध की युति बुधादित्य योग बना रही है.
4.राशिफल और भविष्य की भविष्यवाणियां
वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली में मुंथा प्रथम भाव में है, जो एक अनुकूल स्थिति है. सितंबर 2026 तक उन्हें अपने कार्यक्षेत्र में कड़ी मेहनत करनी होगी. इस कड़ी मेहनत के बाद ही उन्हें सर्वांगीण प्रगति और अच्छे अवसर प्राप्त हो सकेंगे.
5.वर्तमान ग्रह पारगमन
राहु: कुंभ लग्न में उपस्थित है.
शनि: दूसरे भाव (मीन) में.
बृहस्पति: पांचवें भाव (मिथुन) में.
चन्द्रमा: छठे भाव (कर्क) में अपनी ही राशि में.
शुक्र और केतु: सातवें घर में युति.
मंगल: तुला राशि में भाग्य भाव (नवम भाव) में.
6.ज्योतिषीय स्थिति
लाल किताब ज्योतिष के अनुसार, 17 सितंबर 2020 से 17 सितंबर 2026 तक शनि की महादशा चल रही है, जिसके अंतर्गत शनि की अंतर्दशा चल रही है. इसके बाद राहु की दशा शुरू होकर 17 सितंबर 2032 तक रहेगी.
7.वैदिक ज्योतिष:
वैदिक ज्योतिष के अनुसार, 7 दिसंबर 2020 से मंगल की महादशा चल रही है, जो 7 मई 2027 तक चलेगी. वर्तमान में मंगल शुक्र की अंतर्दशा में है, जो 1 जनवरी 2027 तक चलेगी, जिसके बाद सूर्य की अंतर्दशा 7 मई 2027 तक चलेगी.
8.दशाफल:
यह दशा संकेत देती है कि 2027 तक प्रधानमंत्री मोदी की शक्ति और भारत का सम्मान विश्व भर में और अधिक बढ़ जाएगा. इसका अर्थ है कि 2027 तक उन्हें कोई भी पद से नहीं हटा सकता. हालाँकि, 2026 में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जब केंद्र सरकार को कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे, क्योंकि यह वर्ष भारत में जनांदोलनों और विश्व भर में नरसंहार का वर्ष माना जाता है.
Disclaimer: यह खबर सामान्य ज्योतिष, ग्रह-नक्षत्र गणनाओं और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
