FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Diet Plan: रुक जाइए! मत करिए ये डाइट प्लान फॉलो, वरना वेट लॉस की जगह बढ़ने लगेगा वजन

शारदीय नवरात्र में किस पर सवार होकर आगमन और प्रस्थान करेंगे मां दुर्गा, जानें देश दुनिया पर कैसा पड़ेगा प्रभाव

PM Modi Birthday: पीएम नरेंद्र मोदी के लिए साल 2026 कैसा होगा? क्या कहती है उनके वृश्चिक राशि के ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति

मौत की सजा से पहले कैदियों से उनकी आखिरी इच्छा क्यों पूछी जाती है? धर्म या मर्सी क्या है इसके पीछे वजह

Noida Bus Service: नवरात्रि में नोएडा डिपो से ग्रामीण रूटों पर चलेंगी 10 मिनी बसें, 40 से अधिक गांवों को मिलेगा लाभ; जानें पूरा शेड्यूल

ITR Date Extension: क्या सच में बढ़ गई ITR फाइलिंग की आखिरी डेट? टैक्स डिपार्टमेंट ने बता दी सच्चाई

Diabetes Remedy: ब्लड शुगर कंट्रोल करने का 10-10-10 का फॉर्मूला क्या है?, डायबिटीज में इंसुलिन नेचुरली होगा रेग्युलेट

जयमती कहां गई? सड़क पर चलते-चलते अचानक गायब हो गई महावत संग 1 करोड़ रुपये कीमत वाली हाथी

Sore Throat Treatment: गले की खराश से महसूस होती है जकड़न? ये 3 काढ़े दूर करेंगे आपकी समस्या

अब महिलाएं उड़ाएंगी ड्रोन, मोदी सरकार देगी पूरी ट्रेनिंग और आर्थिक मदद; जानें किसे और कैसे मिलेगा योजना का लाभ

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Noida Bus Service: नवरात्रि में नोएडा डिपो से ग्रामीण रूटों पर चलेंगी 10 मिनी बसें, 40 से अधिक गांवों को मिलेगा लाभ; जानें पूरा शेड्यूल

नवरात्रि में नोएडा डिपो से ग्रामीण रूटों पर चलेंगी 10 मिनी बसें, 40 से अधिक गांवों को मिलेगा लाभ; जानें पूरा शेड्यूल

ITR Date Extension: क्या सच में बढ़ गई ITR फाइलिंग की आखिरी डेट? टैक्स डिपार्टमेंट ने बता दी सच्चाई

क्या सच में बढ़ गई ITR फाइलिंग की आखिरी डेट? टैक्स डिपार्टमेंट ने बता दी सच्चाई

जयमती कहां गई? सड़क पर चलते-चलते अचानक गायब हो गई महावत संग 1 करोड़ रुपये कीमत वाली हाथी

जयमती कहां गई? सड़क पर चलते-चलते अचानक गायब हो गई महावत संग 1 करोड़ रुपये कीमत वाली हाथी

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Diet Plan: रुक जाइए! मत करिए ये डाइट प्लान फॉलो, वरना वेट लॉस की जगह बढ़ने लगेगा वजन

रुक जाइए! मत करिए ये डाइट प्लान फॉलो, वरना वेट लॉस की जगह बढ़ने लगेगा वजन

शारदीय नवरात्र में किस पर सवार होकर आगमन और प्रस्थान करेंगे मां दुर्गा, जानें देश दुनिया पर कैसा पड़ेगा प्रभाव

शारदीय नवरात्र में किस पर सवार होकर आगमन और प्रस्थान करेंगे मां दुर्गा, जानें देश दुनिया पर कैसा पड़ेगा प्रभाव

PM Modi Birthday: पीएम नरेंद्र मोदी के लिए साल 2026 कैसा होगा? क्या कहती है उनके वृश्चिक राशि के ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति

पीएम मोदी के लिए साल 2026 कैसा होगा? क्या कहती है उनके वृश्चिक राशि के ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति

HomePhotos

धर्म

PM Modi Birthday: पीएम नरेंद्र मोदी के लिए साल 2026 कैसा होगा? क्या कहती है उनके वृश्चिक राशि के ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर को है और उनकी राशि वृश्चिक है. साल 2026 पीएम मोदी के लिए कैसा रहेगा और वृश्चिक राशि के ग्रह-नक्षत्रों का क्या समीकरण बनने जा रहा है चलिए जानें.

ऋतु सिंह | Sep 15, 2025, 08:41 AM IST

1. 17 सितंबर 2025 को वे 75 वर्ष के हो जाएंगे पीएम मोदी

17 सितंबर 2025 को वे 75 वर्ष के हो जाएंगे पीएम मोदी
1

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को दोपहर 12:09 बजे गुजरात के मेहसाणा ज़िले के वडनगर गाँव में हुआ था. ज्योतिषीय जानकारी के अनुसार, उनकी जन्म कुंडली वृश्चिक लग्न और राशि वृश्चिक है. सूर्य और राशि कन्या है. इस वर्ष, 17 सितंबर 2025 को वे 75 वर्ष के हो जाएंगे. आइए जानते हैं कि उनकी जन्म कुंडली के आधार पर सितंबर 2026 तक उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा.
 

Advertisement

2.नरेंद्र मोदी की जन्म कुंडली

नरेंद्र मोदी की जन्म कुंडली
2

इनकी कुंडली के प्रथम भाव (लग्न) में मंगल और चंद्रमा स्थित हैं. मंगल और चंद्रमा की युति महालक्ष्मी योग का निर्माण कर रही है. इसके साथ ही, लग्न के स्वामी मंगल इनकी राशि के मध्य में स्थित होकर 'रुचक' नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं.
 

3.जानें कुंडली में ऐसे ग्रहों की ऐसी स्थिति क्या संकेत देती है

जानें कुंडली में ऐसे ग्रहों की ऐसी स्थिति क्या संकेत देती है
3

1. चंद्र-मंगल युति: यह योग जातक को सफल नेता, वकील, डॉक्टर या प्रशासनिक अधिकारी बनाता है.
 
2. रुचक राजयोग: मंगल अपनी ही राशि में होकर रुचक राजयोग बना रहा है. मंगल छठे और पहले भाव का स्वामी है और लग्न में है, जिसके कारण उसके विरोधी उस पर हावी नहीं हो पा रहे हैं.
 
3. चतुर्थ भाव में बृहस्पति शनि कुम्भ राशि में है, जो लोगों में लोकप्रियता और आध्यात्मिक शक्ति देता है. राहु पंचम भाव में है और शुक्र-शनि दशम भाव (सिंह) में युति में हैं, जिस पर चतुर्थ भाव की दृष्टि है.
 
4. शुक्र-शनि युति: यदि यह युति दशम भाव में हो तो व्यक्ति की जीवनशैली राजा के समान होती है.
 
5. एकादश भाव: कन्या राशि में केतु, सूर्य और बुध की युति है. सुख-समृद्धि के एकादश भाव में सूर्य और बुध की युति बुधादित्य योग बना रही है.
 

4.राशिफल और भविष्य की भविष्यवाणियां

राशिफल और भविष्य की भविष्यवाणियां
4

वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली में मुंथा प्रथम भाव में है, जो एक अनुकूल स्थिति है. सितंबर 2026 तक उन्हें अपने कार्यक्षेत्र में कड़ी मेहनत करनी होगी. इस कड़ी मेहनत के बाद ही उन्हें सर्वांगीण प्रगति और अच्छे अवसर प्राप्त हो सकेंगे.

  1. वे अपने विरोधियों को पराजित करने में सक्षम होंगे.
  2. उनका सम्मान बढेगा.
  3. उनका स्वास्थ्य बेहतर होगा और वे आर्थिक रूप से अधिक समृद्ध बनेंगे.

TRENDING NOW

5.वर्तमान ग्रह पारगमन

वर्तमान ग्रह पारगमन
5

राहु: कुंभ लग्न में उपस्थित है.
शनि: दूसरे भाव (मीन) में.
बृहस्पति: पांचवें भाव (मिथुन) में.
चन्द्रमा: छठे भाव (कर्क) में अपनी ही राशि में.
शुक्र और केतु: सातवें घर में युति.
मंगल: तुला राशि में भाग्य भाव (नवम भाव) में.
 

6.ज्योतिषीय स्थिति

ज्योतिषीय स्थिति
6

 लाल किताब ज्योतिष के अनुसार, 17 सितंबर 2020 से 17 सितंबर 2026 तक शनि की महादशा चल रही है, जिसके अंतर्गत शनि की अंतर्दशा चल रही है. इसके बाद राहु की दशा शुरू होकर 17 सितंबर 2032 तक रहेगी.
 

7.वैदिक ज्योतिष:

वैदिक ज्योतिष:
7

वैदिक ज्योतिष के अनुसार, 7 दिसंबर 2020 से मंगल की महादशा चल रही है, जो 7 मई 2027 तक चलेगी. वर्तमान में मंगल शुक्र की अंतर्दशा में है, जो 1 जनवरी 2027 तक चलेगी, जिसके बाद सूर्य की अंतर्दशा 7 मई 2027 तक चलेगी.
 

8.दशाफल:

दशाफल:
8

यह दशा संकेत देती है कि 2027 तक प्रधानमंत्री मोदी की शक्ति और भारत का सम्मान विश्व भर में और अधिक बढ़ जाएगा. इसका अर्थ है कि 2027 तक उन्हें कोई भी पद से नहीं हटा सकता. हालाँकि, 2026 में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जब केंद्र सरकार को कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे, क्योंकि यह वर्ष भारत में जनांदोलनों और विश्व भर में नरसंहार का वर्ष माना जाता है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य ज्योतिष, ग्रह-नक्षत्र गणनाओं और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Diet Plan: रुक जाइए! मत करिए ये डाइट प्लान फॉलो, वरना वेट लॉस की जगह बढ़ने लगेगा वजन
रुक जाइए! मत करिए ये डाइट प्लान फॉलो, वरना वेट लॉस की जगह बढ़ने लगेगा वजन
शारदीय नवरात्र में किस पर सवार होकर आगमन और प्रस्थान करेंगे मां दुर्गा, जानें देश दुनिया पर कैसा पड़ेगा प्रभाव
शारदीय नवरात्र में किस पर सवार होकर आगमन और प्रस्थान करेंगे मां दुर्गा, जानें देश दुनिया पर कैसा पड़ेगा प्रभाव
PM Modi Birthday: पीएम नरेंद्र मोदी के लिए साल 2026 कैसा होगा? क्या कहती है उनके वृश्चिक राशि के ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति
पीएम मोदी के लिए साल 2026 कैसा होगा? क्या कहती है उनके वृश्चिक राशि के ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति
मौत की सजा से पहले कैदियों से उनकी आखिरी इच्छा क्यों पूछी जाती है? धर्म या मर्सी क्या है इसके पीछे वजह
मौत की सजा से पहले कैदियों से उनकी आखिरी इच्छा क्यों पूछी जाती है? धर्म या मर्सी क्या है इसके पीछे वजह
Diabetes Remedy: ब्लड शुगर कंट्रोल करने का 10-10-10 का फॉर्मूला क्या है?, डायबिटीज में इंसुलिन नेचुरली होगा रेग्युलेट
ब्लड शुगर कंट्रोल करने का 10-10-10 का फॉर्मूला क्या है?, डायबिटीज में इंसुलिन नेचुरली होगा रेग्युलेट
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE