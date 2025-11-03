FacebookTwitterYoutubeInstagram
तेलंगाना: रंगारेड्डी सड़क हादसे में मौत का आकड़ा 20 हुआ

Anil Ambani पर ED का एक्शन: दिल्ली से मुंबई तक 3,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त, ये बंगला भी है शामिल..

राजस्थान के फलौदी में टेम्पो ट्रेवलर और ट्रक की टक्कर में 15 लोगों की मौत, तीर्थयात्रा कर घर लौट रहे थे लोग

आज दिल्ली-एनसीआर में रहेगा खुला मौसम, पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड के जिलों में होगी बारिश और बर्फबारी

दुनिया के 5 देश जहां सबसे ज्यादा खुश रहते हैं बच्चे, जानें किस नंबर पर आता है भारत

प्रेमानंद महाराज से कैसे मिलें? यहां जानें टोकन प्राइज़ से लेकर ऑनलाइन-ऑफलाइन बुकिंग प्रक्रिया तक सबकुछ

निवेश के लिए खरीदने जा रहे हैं सोना तो रुकिए, इसे पढ़े बिना एक भी रुपया गोल्ड पर खर्च न करें वरना पछताना पड़ेगा

प्रेमानंद महाराज से कैसे मिलें? यहां जानें टोकन प्राइज़ से लेकर ऑनलाइन-ऑफलाइन बुकिंग प्रक्रिया तक सबकुछ

वृंदावन के श्री राधा केली कुंज आश्रम में प्रतिदिन हजारों भक्त प्रेमानंदजी महाराज के दर्शन के लिए आते हैं. भक्तों की सुविधा के लिए टोकन सिस्टम और ऑनलाइन बुकिंग प्रक्रिया शुरू की गई है. आइए जानते हैं महाराज जी से मिलने की पूरी प्रक्रिया, टोकन की जानकारी और दर्शन के नियम.

ऋतु सिंह | Nov 03, 2025, 09:47 AM IST

1.प्रेमानंदजी महाराज राधारानी के अनन्य भक्त हैं

प्रेमानंदजी महाराज राधारानी के अनन्य भक्त हैं
1

प्रेमानंद महाराज आज के सबसे पूजनीय और पूजनीय संतों में से एक माने जाते हैं. उनका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है. देश विदेश से हज़ारों भक्त उनके सत्संग के लिए वृंदावन आते हैं. कई प्रसिद्ध हस्तियां भी उनके दर्शन के लिए कतार में खड़ी रहती हैं. प्रेमानंद गोविंद शरणजी महाराज, जिन्हें लोग प्यार से "प्रेमानंदजी महाराज" कहते हैं, श्री राधारानी के अनन्य भक्त हैं. वे वर्तमान में श्री हित राधा केली कुंज आश्रम, परिक्रमा मार्ग, वृंदावन में निवास करते हैं.

2.प्रेमानंदजी महाराज का जीवन

प्रेमानंदजी महाराज का जीवन
2

महाराज जी का जन्म कानपुर के पास एक छोटे से गांव में हुआ था. बचपन से ही उनमें भक्ति, आस्था और आध्यात्म कूट कूट कर भरा था. छोटी उम्र में ही उन्होंने सांसारिक जीवन त्याग दिया और ईश्वर की अनन्य भक्ति के मार्ग पर चल पड़े. वे वृंदावन में रहे और अपना जीवन तपस्या, साधना और सेवा में समर्पित कर दिया. आज वे लाखों लोगों के लिए प्रेरणास्रोत हैं.
 

3.मुलाक़ात और मुलाक़ात प्रक्रिया

मुलाक़ात और मुलाक़ात प्रक्रिया
3

आश्रम में प्रतिदिन हजारों भक्त महाराजजी के दर्शन हेतु आते हैं. भक्तों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए, आश्रम में टोकन प्रणाली शुरू की गई है. इस व्यवस्था के कारण, अनुशासन और सुविधा के लिए, सभी लोग एक निश्चित क्रम में दर्शन कर सकते हैं.
 

4.ऑनलाइन बुकिंग प्रक्रिया

ऑनलाइन बुकिंग प्रक्रिया
4

अगर आपने महाराजजी से मिलने का फैसला किया है, तो आपको "Vrindavan Ras Mahima" वेबसाइट पर जाकर "संपर्क" पृष्ठ पर अपनी जानकारी भरनी होगी. फ़ॉर्म में नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल और विषय (जैसे, एकांतिक वार्तालाप) जैसी जानकारी देनी होगी. फ़ॉर्म जमा करने के बाद आपको उसकी रसीद प्रिंट करनी होगी. यह रसीद आश्रम के प्रवेश द्वार पर दिखानी होगी.
 

5.ऑफ़लाइन टोकन प्रसंस्करण

ऑफ़लाइन टोकन प्रसंस्करण
5

यदि ऑनलाइन पंजीकरण संभव नहीं है, तो आप सीधे श्री हित राधा केली कुंज आश्रम जाकर दर्शन के लिए टोकन प्राप्त कर सकते हैं. टोकन पंजीकरण सुबह 9 बजे से शुरू होता है और अगले दिन के लिए टोकन दिए जाते हैं. टोकन प्राप्त करते समय आधार कार्ड आवश्यक है.
 

6.कोई टोकन शुल्क नहीं लिया जाता

कोई टोकन शुल्क नहीं लिया जाता
6

खास बात यह है कि इस टोकन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता. यानी प्रेमानंदजी महाराज के दर्शन की पूरी प्रक्रिया निःशुल्क है. अगर आप भी प्रेमानंदजी महाराज के दर्शन और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन बुकिंग के ज़रिए या आश्रम जाकर टोकन लेकर अपनी यात्रा बुक कर सकते हैं. आस्था, धैर्य और भक्ति के साथ की गई यह यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में आध्यात्मिक शांति और सुख लाएगी.

