प्रेमानंद महाराज से कैसे मिलें? यहां जानें टोकन प्राइज़ से लेकर ऑनलाइन-ऑफलाइन बुकिंग प्रक्रिया तक सबकुछ

1 . प्रेमानंदजी महाराज राधारानी के अनन्य भक्त हैं

प्रेमानंद महाराज आज के सबसे पूजनीय और पूजनीय संतों में से एक माने जाते हैं. उनका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है. देश विदेश से हज़ारों भक्त उनके सत्संग के लिए वृंदावन आते हैं. कई प्रसिद्ध हस्तियां भी उनके दर्शन के लिए कतार में खड़ी रहती हैं. प्रेमानंद गोविंद शरणजी महाराज, जिन्हें लोग प्यार से "प्रेमानंदजी महाराज" कहते हैं, श्री राधारानी के अनन्य भक्त हैं. वे वर्तमान में श्री हित राधा केली कुंज आश्रम, परिक्रमा मार्ग, वृंदावन में निवास करते हैं.