Photos
धर्म

धर्म

महादेव को प्रसन्न करने के लिए कितनी बार करना चाहिए “ॐ नमः शिवाय” का जाप, जानें कैसे मिलती है भगवान की कृपा

भगवान शिव को देवों का देव महादेव माना गया है. महादेव का न कोई शुरुआत और न ही अंत. यही वजह है कि बहुत से लोग महादेव के भक्त हैं. महादेव भी अपने भक्तों के सिर्फ संर्पण और मन को देखकर उन पर कृपा करते हैं. भक्त जितना ज्यादा पवित्र पंचाक्षरी मंत्र "ॐ नमः शिवाय" का जाप करते हैं.

नितिन शर्मा | Dec 22, 2025, 09:57 AM IST

1.“ॐ नमः शिवाय”

“ॐ नमः शिवाय”
1

महादेव का “ॐ नमः शिवाय” मूल मंत्र माना जाता है, जो भी व्यक्ति जितना इस मंत्र का जाप करता है. उनका मन उतना ही शुद्ध होता चला जाता है. इससे वे भगवान शिव की चेतना के उतने ही पास पहुंचते हैं. नियमित जाप से दुःख, दरिद्रता, रोग, भय और शत्रुओं के कारण होने वाले कष्ट दूर हो जाते हैं, जिससे जीवन में शांति और आध्यात्मिक विकास होता है.

2.मंत्र की उत्पत्ति और महत्व 

मंत्र की उत्पत्ति और महत्व 
2

“ॐ नमः शिवाय” मंत्र की उत्पत्ति तब हुई जब भगवान शिव अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए. उस समय, शिव ने अपने पांच मुख प्रकट किए, जो पांच तत्वों पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु का प्रतीक थे.

3.सबसे पहले ॐ ध्वनि प्रकट हुई

सबसे पहले ॐ ध्वनि प्रकट हुई
3

सबसे पहले "ॐ" ध्वनि प्रकट हुई, उसके बाद शिव के पांच मुखों से निकले पांच अक्षर ना-म-शि-वा-या. यही सृष्टि का प्रथम मंत्र बना, जिसे महामंत्र भी कहा जाता है. यह मंत्र "ॐ नमः शिवाय" शिव की दिव्य वाणी और शिव ज्ञान का सार है. जिस व्यक्ति का मन निरंतर इस मंत्र से लीन रहता है, वह धीरे-धीरे शिव में विलीन हो जाता है. इस मंत्र को शिव पंचाक्षरी मंत्र कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि इसका जाप करने से आध्यात्मिक शक्तियां और परम ज्ञान प्राप्त होता है.

4.ॐ नमः शिवाय का जाप कितनी बार करना चाहिए

ॐ नमः शिवाय का जाप कितनी बार करना चाहिए
4

इस मंत्र के जाप की कोई निश्चित सीमा नहीं है. हालांकि, भक्तिपूर्वक जितना अधिक जाप किया जाएगा, उतना ही ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावी होगा, जिससे अक्सर जीवन में परिवर्तनकारी अनुभव प्राप्त होंगे. एक मुखी रुद्राक्ष की माला का उपयोग करते हुए पूर्व दिशा की ओर मुख करके इस मंत्र का जाप करने से मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होती हैं.

5.यहां कुछ अनुशंसित मंत्रोच्चारण अभ्यास दिए गए हैं

यहां कुछ अनुशंसित मंत्रोच्चारण अभ्यास दिए गए हैं
5

लगातार 108 बार मंत्र जाप करने से गहरी शांति और सकारात्मक जीवन अनुभव प्राप्त होते हैं.लगातार 27 दिनों तक हर दिन एक माला का जाप करने से एक पवित्र तीर्थस्थल और एक ज्योतिर्लिंग की यात्रा के बराबर आध्यात्मिक पुण्य प्राप्त होता है. ऐसा कहा जाता है कि हर माला को 108 बार जपने से मंत्र सिद्ध (पूर्ण) हो जाता है, जिससे इसके चमत्कारी प्रभाव सक्रिय हो जाते हैं.

6.11 से 108 बार हो सकता है जाप

11 से 108 बार हो सकता है जाप
6

व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर हर दिन मंत्र जप की संख्या 11 से 108 बार तक हो सकती है.किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए सोमवार को मंत्र जाप करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है.

7.हर दिन करना चाहिए इस मंत्र का जाप

हर दिन करना चाहिए इस मंत्र का जाप
7

जीवन और आध्यात्मिकता में सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए, प्रतिदिन कम से कम 108 बार पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ “ॐ नमः शिवाय” का जाप करना चाहिए. सच्चे मन से जाप करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं. ऐसा माना जाता है कि यह शक्तिशाली मंत्र सभी रोगों को शांत करता है और सांसारिक सुख (भोग) और मोक्ष दोनों प्रदान करता है.

 

डिसक्लेमर- यह खबर सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए अंक ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

