महादेव को प्रसन्न करने के लिए कितनी बार करना चाहिए “ॐ नमः शिवाय” का जाप, जानें कैसे मिलती है भगवान की कृपा

7 . हर दिन करना चाहिए इस मंत्र का जाप

7

जीवन और आध्यात्मिकता में सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए, प्रतिदिन कम से कम 108 बार पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ “ॐ नमः शिवाय” का जाप करना चाहिए. सच्चे मन से जाप करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं. ऐसा माना जाता है कि यह शक्तिशाली मंत्र सभी रोगों को शांत करता है और सांसारिक सुख (भोग) और मोक्ष दोनों प्रदान करता है.

डिसक्लेमर- यह खबर सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए अंक ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.