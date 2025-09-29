Dussehra: आज दशहरे पर घर में कितने दीपक जलाने चाहिए? जानें सही नियम, दिशा और समय

IND vs WI Test Playing XI Team: अहमदाबाद में वेस्टइंडीज के साथ पहला टेस्ट, ऐसी हो सकती है भारत की प्लेइंग इलेवन
धर्म
ऋतु सिंह | Sep 29, 2025, 12:38 PM IST
1.बुराई पर अच्छाई की जीत
विजयादशमी, जिसे दशहरा भी कहा जाता है, सनातन धर्म में बहुत महत्व रखती है. इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में भगवान राम की पूजा की जाती है और रावण दहन की भी परंपरा है. साथ ही इस दिन दीपदान करना भी जरूरी होता है.
2.विजयादशमी पर दीप जलाने की परंपरा
सनातन धर्म में विजयादशमी यानी दशहरे का बहुत महत्व है. बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में दशहरा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. दिवाली से लगभग 20 दिन पहले पड़ने वाली विजयादशमी पर दीप जलाने की परंपरा है. दशहरे पर दीप जलाने के कुछ नियम शास्त्रों में बताए गए हैं, जिन्हें आपको जानना ज़रूरी है. आइए जानें दशहरे पर किस समय और कितने दीप जलाने चाहिए.
3.दशहरे पर कितने दीपक जलाने चाहिए?
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, दशहरे के दिन सभी दिशाओं में दीपक जलाना चाहिए. इसके लिए आप कुल 10 दीपक जला सकते हैं. इन दीपकों को जलाने के लिए सरसों के तेल का इस्तेमाल करें. इसके अलावा तुलसी, पीपल, शमी, बड़ और केले के लिए अलग से 5 दीपक जलाने चाहिए. साथ ही, भगवान श्री राम की पूजा के लिए घी का दीपक अवश्य जलाएँ. मान्यता है कि जो व्यक्ति दशहरे के दिन ऐसा करता है, उसके जीवन में समृद्धि आती है.
4.दशहरे पर किस समय दीपक जलाना चाहिए?
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, दशहरे के दिन दीपक जलाने का समय याद रखना बहुत ज़रूरी है. दशहरे के दिन सुबह और शाम भगवान राम के लिए घी का दीपक जलाना चाहिए. इसके अलावा, बाकी दीपक शाम के समय भी जलाए जा सकते हैं, क्योंकि यह समय दीपक जलाने के लिए शुभ होता है.
5.भगवान राम के इन मंत्रों का जाप करें
सर्वार्थसिद्धि श्री राम ध्यान मंत्र
ॐ अपादम्पा हरतरं दातारं सर्व सम्पदाम्,
लोकाभिराम श्री राम भूयो भूयो नमाम्यहम्!
श्री रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः
6.समस्या से छुटकारा पाने के लिए
लोकाभिरं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशमंथम.
करुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्र शरणं प्रपद्ये.
आपातकालीन प्रत्युत्तरकर्ता सभी परिसंपत्तियाँ हैं.
लोकाभिराम श्रीराम भूयो भूयो नमाम्यहम्.
7.दशहरे पर शस्त्र पूजा कैसे करें
दशहरे पर शस्त्र पूजा करने के लिए, सुबह स्नान करें, शुभ मुहूर्त में चौकी पर शस्त्र रखें, गंगाजल से पवित्र करें, फिर मौली बांधें, चंदन-कुमकुम का तिलक लगाएं, फूलमाला चढ़ाएं और धूप-दीप के साथ पूजा करें, जिसमें शमी के पत्ते, अक्षत और मिष्ठान भी अर्पित किए जाते हैं.
8.पूजा के लिए सावधानियां कैसे बरतें
शस्त्रों की साफ-सफाई बहुत सावधानी से करनी चाहिए. पूजा करते समय शस्त्रों को बच्चों से दूर रखें और उन्हें खिलौना समझने से रोकें.
