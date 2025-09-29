Dussehra: आज दशहरे पर घर में कितने दीपक जलाने चाहिए? जानें सही नियम, दिशा और समय

3 . दशहरे पर कितने दीपक जलाने चाहिए?

3

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, दशहरे के दिन सभी दिशाओं में दीपक जलाना चाहिए. इसके लिए आप कुल 10 दीपक जला सकते हैं. इन दीपकों को जलाने के लिए सरसों के तेल का इस्तेमाल करें. इसके अलावा तुलसी, पीपल, शमी, बड़ और केले के लिए अलग से 5 दीपक जलाने चाहिए. साथ ही, भगवान श्री राम की पूजा के लिए घी का दीपक अवश्य जलाएँ. मान्यता है कि जो व्यक्ति दशहरे के दिन ऐसा करता है, उसके जीवन में समृद्धि आती है.

