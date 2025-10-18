Diwali Puja Niyam: दिवाली पर घर में कितने मिट्टी के दीये जलाने चाहिए और किस दिशा में दीपक का मुख होना चाहिए?

3 . घर के मंदिर में कितने दीप जलाने चाहिए?

3

देवता के घर में दो दीपस्तंभों के साथ एक कामाक्षी दीपक रखना बहुत शुभ होता है. वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के मंदिर में दो कामाक्षी दीपक नहीं जलाने चाहिए. देवता के घर में केवल एक कामाक्षी दीपक जलाने की सलाह दी जाती है. कामाक्षी दीपक की जगह अष्टलक्ष्मी दीपक भी जलाया जा सकता है. लेकिन दिवाली के त्योहार पर देवता के घर में दोनों को एक साथ नहीं जलाना चाहिए. दो दीपस्तंभों के साथ कामाक्षी दीपक, अष्टलक्ष्मी दीपक या मिट्टी का दीपक जलाना शुभ माना जाता है. ये दीपक पूर्व दिशा में जलाना चाहिए ताकि सूर्यास्त और सूर्योदय दिखाई दे.

