Diwali Puja Niyam: दिवाली पर घर में कितने मिट्टी के दीये जलाने चाहिए और किस दिशा में दीपक का मुख होना चाहिए?

IND vs AUS 1st ODI: विराट जीरो, तो रोहित 8 रन पर लौटे पवेलियन, टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर तहस-नहस
'तीनों भाई, तीनों तबाही', इब्राहिम ने शेयर की तैमूर-जेह के साथ पिक; तो छोटे नवाब की क्यूटनेस पर फिदा हुए फैंस
IND vs AUS 1st ODI: ऑस्ट्रेलिया की मेहनत पर फिरा पानी, बारिश बचाएगी टीम इंडिया की लाज
UPPSC PCS Answer Key 2025: यूपीपीएससी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की कब होगी जारी? uppsc.up.nic.in पर ऐसे कर पाएंगे डाउनलोड
Lakshmi-Ganesha Puja: दिवाली पर लक्ष्मी-गणेशजी की किस समय करें पूजा? यहां पढ़ें शुभ मुहूर्त पूजा मंत्र, आरती और मंत्र तक
Bihar Election 2025: लालू आवास के बाहर कुर्ता फाड़ फूट-फूटकर रोने लगे नेता जी, RJD पर टिकट बेचने का आरोप, देखें VIDEO
बॉक्स ऑफिस पर कमाल के बाद, अथर्व मुरली की एक्शन फिल्म इस दिन होगी OTT पर रिलीज; जानें कहां देख सकेंगे आप
SSC CGL Answer Key 2025 Tier 1: एसएससी ने बढ़ाई आंसर की चेक करने और ऑब्जेक्शन करने की तारीख, ssc.gov.in पर यूं दर्ज कराएं आपत्ति
मां-बाप की सेवा नहीं की तो कटेगी सैलरी! इस राज्य में बनने जा रहा है सख्त कानून
Chhath Puja New Song: काजल राघवानी का नया छठ गीत हुआ वायरल! 'दुख सुनी दीनानाथ' ने बढ़ाया छठ महापर्व का उत्साह
धर्म
ऋतु सिंह | Oct 18, 2025, 04:23 PM IST
1.दीपों का त्यौहार है दिवाली
दिवाली का त्यौहार आ गया है. इस त्यौहार को दीपों का त्यौहार भी कहा जाता है. अंधकार से उजाले की ओर ले जाने वाला यह त्यौहार हिंदुओं का सबसे बड़ा और पवित्र दिन है. इस दिन पूरे घर में दीप जलाए जाते हैं और देवी लक्ष्मी के आह्वान और सुख-शांति के लिए प्रार्थना की जाती है.
2.दिवाली पर देवता के घर में कितने दीप जलाने चाहिए?
दिवाली पर दीप जलाने की होड़ में हम देवता के घर में गलत दिशा में और अधिक संख्या में दीप जला देते हैं. अनजाने में, हमसे कुछ गलतियां हो सकती हैं. ऐसी गलतियों के कारण वास्तु दोष होने की संभावना रहती है. इसलिए, दिवाली के दौरान कुछ वास्तु नियमों का पालन करना अनिवार्य है. तो, वास्तु के अनुसार दिवाली पर देवता के घर में कितने दीप जलाने चाहिए? जानें कि इन्हें किस दिशा में रखना शुभ होता है.
3.घर के मंदिर में कितने दीप जलाने चाहिए?
देवता के घर में दो दीपस्तंभों के साथ एक कामाक्षी दीपक रखना बहुत शुभ होता है. वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के मंदिर में दो कामाक्षी दीपक नहीं जलाने चाहिए. देवता के घर में केवल एक कामाक्षी दीपक जलाने की सलाह दी जाती है. कामाक्षी दीपक की जगह अष्टलक्ष्मी दीपक भी जलाया जा सकता है. लेकिन दिवाली के त्योहार पर देवता के घर में दोनों को एक साथ नहीं जलाना चाहिए. दो दीपस्तंभों के साथ कामाक्षी दीपक, अष्टलक्ष्मी दीपक या मिट्टी का दीपक जलाना शुभ माना जाता है. ये दीपक पूर्व दिशा में जलाना चाहिए ताकि सूर्यास्त और सूर्योदय दिखाई दे.
4.सूर्योदय के समय यह दीपक सकारात्मक ऊर्जा को घर में लाते हैं
वास्तु शास्त्र के अनुसार सूर्योदय के समय यह दीपक सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है. सूर्यास्त के समय देवता के घर में यह दीपक सकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर नहीं जाने देता. साथ ही इससे घर में सुख, शांति और सुकून आता है. इसलिए दिवाली के दिन देवता के घर में पूर्व दिशा में दीपक जलाना शुभ होता है.
5.दरवाजे पर कितने दीपक जलाना शुभ है?
वास्तु शास्त्र के अनुसार दिवाली के दिन घर के दरवाजे के दो कोनों में केवल दो दीपक जलाने चाहिए. इसकी जगह आप नींबू वाला दीपक भी जला सकते हैं. लेकिन इनके साथ मिट्टी के दीपक, नींबू वाला दीपक और दीप स्तंभ रखना शुभ नहीं होता है. खासतौर पर दरवाजे के बीच में दीपक जलाना शुभ नहीं माना जाता है. आप दरवाजे से थोड़ी दूरी पर रंगोली बनाकर उसके बीच में दीपक जला सकते हैं. लेकिन दरवाजे के बीच में दीपक जलाना शुभ संकेत नहीं है. वास्तु विशेषज्ञों का मानना है कि इससे देवी लक्ष्मी घर में आमंत्रित नहीं हो पाती हैं.
6.घर के मुख्य द्वार की उत्तर दिशा में दीपक जलाना चाहिए
घर के मुख्य द्वार की उत्तर दिशा में दीपक जलाना बहुत शुभ होता है. उत्तर दिशा को देवी लक्ष्मी और भगवान कुबेर का निवास माना जाता है. उत्तर दिशा की ओर मुख करके दीपक जलाने से घर में आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं और अविवाहित लोगों को सौभाग्य प्राप्त होता है. इसलिए यह दिशा दीपक जलाने के लिए सबसे शुभ स्थान है. घर के मुख्य द्वार का एक और कोना दक्षिण कोना होता है इसके अलावा पश्चिम दिशा की ओर मुख करके दीपक जलाने से कर्ज का बोझ कम होगा और कमाया हुआ धन आपके हाथ में रहेगा.
7.सीढ़ियों पर कितने दीपक होने चाहिए?
वास्तु शास्त्र के अनुसार, दिवाली पर अगर सीढ़ियों या किसी अन्य स्थान पर दीपक जलाए जाएं , तो वे सम संख्या में नहीं, बल्कि विषम संख्या (जैसे, 1, 3, 5, 7, 9 आदि) में होने चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि विषम संख्याएं सकारात्मक ऊर्जा को अधिक आकर्षित करती हैं.
8.दीपक जलाते समय चावल से सजावट करना अशुभ है
सीढ़ियों पर या घर के बाहर दीपक जलाते समय चावल से सजावट करना अशुभ माना जाता है. वास्तु विशेषज्ञों के अनुसार, इस दिन घर के बाहर अनाज रखना शुभ नहीं होता. इससे घर में अनाज की कमी हो सकती है. इसलिए, फूलों या किसी अन्य वस्तु से दीपक सजाकर जलाए जा सकते हैं.
Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से