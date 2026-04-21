Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जानें अपना एंग्री रिएक्शन का सिग्नेचर डायलॉग

1 . हर मूलांक का गुस्से में एक खास तरह से रिएक्ट करता है

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गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? इसका जवाब अंक ज्योतिष देता है, क्योंकि आपका मूलांक और उससे जुड़े ग्रह बड़ा रोल आपकी सोच, विचार पर निभाता है. अगर आप इस पैटर्न को समझ लें, तो रिश्तों के कई झगड़े पहले ही सुलझ सकते हैं. असल में हर मूलांक का गुस्से में एक खास तरह से रिएक्ट करता है ये गुस्से में खास “dialogue” बोलता है. कोई चिल्लाता है, कोई चुप रहता है, तो कोई समय का इंतजार करता है. अगर आप अपने और दूसरों के इस पैटर्न को समझ लेते हैं, तो रिश्तों में टकराव कम और समझ ज्यादा हो जाती है. यही छोटी समझ बड़े झगड़ों को रोक सकती है . तो चलिए जानें 1 से 9 तक का मूलांक गुस्से में कैसे रिएक्ट करते हैं. Photo Credit: AI

