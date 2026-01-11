गजनी से लेकर औरंगजेब तक 17 हमलों के बावजूद सोमनाथ मंदिर कैसे बचा रहा? मंदिर से जुड़ी ये रोचक बातें जानते हैं क्या? 

धर्म
ऋतु सिंह | Jan 11, 2026
1.सोमनाथ स्वाभिमान पर्व
गुजरात के प्रभास पाटन में 8 जानवरी से आज तक यानी 11 जनवरी तक 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व'का आयोजन हुआ है, असल में ये आयोजन सोमनाथ मंदिर के संघर्ष और 17 आक्रमणों के बाद भी अपने अस्तित्व को कायम रखने के इतिहास को दिखाता है. इस मंदिर पर गजनी से लेकर औरंगजेब तक ने आक्रमण किया था लेकिन कोई भी इस मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाया न जीत सका. आखिर क्यों, चलिए मंदिर के शक्तिशाली इतिहास के बारे में जानें.
2.हर विनाश के बाद हुआ पुनर्निर्माण
सोमनाथ मंदिर आस्था को वो केंद्र रहा है जिसका हर आक्रमण के और विशान के बाद पुनर्निर्माण किया गया है. सबसे पहले 12 वीं शताब्दी में इस मंदिर का पुनर्निर्माण चालुक्य राजा कुमारपाल ने कराया था. इसके बाद 14वीं शताब्दी में चूड़ासमा वंश के महिपाला प्रथम ने भी मंदिर का जीर्णोद्धार किया. फिर आजादी के बाद 1951 में सरदार वल्लभभाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया.
3.क्यों सोमनाथ मंदिर की आत्मा को क्षति नहीं पहुंचा सका कोई शासक
सोमनाथ मंदिर के गर्भगृह में आक्रमणकारी इसलिए प्रवेश नहीं कर सके क्योंकि मंदिर समुद्र तट पर स्थित था और उसकी संरचना अत्यंत मजबूत थी. इसके अलावा स्थानीय पुजारियों और भक्तों की अटूट आस्था, साहस और प्रतिरोध ने आक्रमणकारियों को भीतर तक बढ़ने से रोक दिया था.
असल में सोमनाथ मंदिर का गर्भगृह केवल एक इमारत नहीं, बल्कि आस्था का प्रतीक था. हर विध्वंस के बाद हिंदुओं ने इसे फिर से खड़ा किया था इसीलिए कहा जाता है कि आक्रमणकारी पत्थर तो तोड़ पाए, पर “सोमनाथ” की आत्मा कभी नष्ट नहीं कर सके.
4.भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला मंदिर यही है
अरब सागर के किनारे स्थित सोमनाथ मंदिर को हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है. भगवान शिव के बारह ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम के रूप में प्रसिद्ध यही मंदिर है.इसीलिए इस मंदिर को 'अखंड तीर्थ' भी कहा जाता है.
5.भगवान कृष्ण मृत्यु से पहले यहां दर्शन करने आए थे
सोमनाथ मंदिर केवल पत्थर से बना मंदिर नहीं है. ये हिंदुओं की सोमनाथ में आस्था का केंद्र है. इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि भगवान कृष्ण अपनी मृत्यु से पहले यहां दर्शन करने आए थे.
6. मंदिर के शिखर पर 10 टन वजनी स्वर्ण कलश है
सोमनाथ मंदिर अपनी आस्था के साथ पारंपरिक वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण भी है. मंदिर के शिखर पर लगभग 10 टन वजनी एक स्वर्ण कलश है और उस पर लगा ध्वज दिन में तीन बार बदला जाता है. मंदिर के मुख्य शिखर को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि इसके ठीक सामने समुद्र है और अंटार्कटिका तक कोई भूमि नहीं है जिसे सोमनाथ की अनंतता का प्रतीक माना जाता है.
7.सोमनाथ का इतिहास प्राचीन है
पौराणिक कथाओं के अनुसार चंद्र देव ने अपनी आभा पुनः प्राप्त करने के लिए यहां भगवान शिव की पूजा की थी. इसी कारण मंदिर का नाम 'सोमनाथ' पड़ा, जिसका अर्थ है चंद्र देव. कपिला, हिरन और सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित यह मंदिर, सीधे समुद्र के नजारे के साथ, अपने धार्मिक महत्व को और भी बढ़ा देता है.
8.किस-किस ने कब-कब किया था मंदिर पर आक्रमण
सबसे पहले सन् 1026 ईस्वी में महमूद गजनी ने मंदिर पर आक्रमण किया और उसे बुरी तरह लूटा और गर्भगृह को नष्ट कर दिया. फिर सन् 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने पुनः आक्रमण किया. सन् 1395 में गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह प्रथम ने और सन् 1706 में औरंगजेब के आदेश पर मंदिर को एक बार फिर ध्वस्त कर दिया था.
