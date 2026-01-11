गजनी से लेकर औरंगजेब तक 17 हमलों के बावजूद सोमनाथ मंदिर कैसे बचा रहा? मंदिर से जुड़ी ये रोचक बातें जानते हैं क्या? 

3 . क्यों सोमनाथ मंदिर की आत्मा को क्षति नहीं पहुंचा सका कोई शासक

सोमनाथ मंदिर के गर्भगृह में आक्रमणकारी इसलिए प्रवेश नहीं कर सके क्योंकि मंदिर समुद्र तट पर स्थित था और उसकी संरचना अत्यंत मजबूत थी. इसके अलावा स्थानीय पुजारियों और भक्तों की अटूट आस्था, साहस और प्रतिरोध ने आक्रमणकारियों को भीतर तक बढ़ने से रोक दिया था.

असल में सोमनाथ मंदिर का गर्भगृह केवल एक इमारत नहीं, बल्कि आस्था का प्रतीक था. हर विध्वंस के बाद हिंदुओं ने इसे फिर से खड़ा किया था इसीलिए कहा जाता है कि आक्रमणकारी पत्थर तो तोड़ पाए, पर “सोमनाथ” की आत्मा कभी नष्ट नहीं कर सके.

