FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Rashifal 13 January 2026: धनु और कुंभ वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

धनु और कुंभ वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

विराट कोहली घमंडी खिलाड़ी हैं? अजिंक्य रहाणे ने रन मशीन को लेकर कह दी बड़ी बात

विराट कोहली घमंडी खिलाड़ी हैं? अजिंक्य रहाणे ने रन मशीन को लेकर कह दी बड़ी बात

Iran मसले पर क्यों प्रदर्शनकारियों के साथ खड़े हैं America के राष्ट्रपति Donald Trump? 

Iran मसले पर क्यों प्रदर्शनकारियों के साथ खड़े हैं America के राष्ट्रपति Donald Trump?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Horoscope: ईमानदार और अट्रैक्टिव होते हैं इन राशियों के लोग, जीवन में कभी नहीं होती प्यार की कमी

Horoscope: ईमानदार और अट्रैक्टिव होते हैं इन राशियों के लोग, जीवन में कभी नहीं होती प्यार की कमी

जानते हैं आजाद भारत का पहला बजट कितना था? आंकड़ा जानकर रह जाएंगे हैरान

जानते हैं आजाद भारत का पहला बजट कितना था? आंकड़ा जानकर रह जाएंगे हैरान

दुनिया की किस नदी को कहते हैं River of Silver? जानें क्यों मिला ऐसा अनोखा नाम

दुनिया की किस नदी को कहते हैं River of Silver? जानें क्यों मिला ऐसा अनोखा नाम

HomePhotos

धर्म

Horoscope: ईमानदार और अट्रैक्टिव होते हैं इन राशियों के लोग, जीवन में कभी नहीं होती प्यार की कमी

Attractive Zodiac: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कुछ ऐसी राशियां हैं, जिनमें भावनात्मक गहराई, ईमानदारी और अट्रैक्शन का अनोखा मेल होता है. ऐसे लोगों के जीवन में प्यार अपने-आप चला आता है. इन्हें माता-पिता का स्नेह, टीचरों का आशीर्वाद, प्रेमिका या प्रेमी का प्यार खूब मिलता है. आइए जानें इनके बारे में...

Abhay Sharma | Jan 12, 2026, 09:05 PM IST

1.मीन राशि

मीन राशि
1

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मीन राशि के लोग बेहद संवेदनशील और इमोशनल होते हैं और इनमें दूसरों की भावनाओं को समझने की अद्भुत क्षमता होती है. इसलिए लोग इनके सामने अपना दिल खोलकर रख देते हैं. अंक ज्योतिष के अनुसार, इन्हें अपने जीवन में परिवार, दोस्तों और प्रेम संबंधों में भरपूर प्यार मिलता है.

Advertisement

2.वृषभ राशि 

वृषभ राशि 
2

इस राशि के जातक भरोसेमंद और स्थिर स्वभाव के होते हैं. जिस रिश्ते में ये होते हैं, उसे पूरी ईमानदारी से निभाते भी हैं. ऐसे जातक सादगी और शांत नेचर के होते हैं, जिससे लोग बहुत आकर्षित होते हैं. माता-पिता और शिक्षक वृषभ राशि वालों पर खास भरोसा करते हैं और प्रेम संबंधों में इन्हें सच्चा और टिकाऊ प्यार मिलता है.

3.कर्क राशि 

कर्क राशि 
3

ज्योतिष में कर्क राशि को परिवार और भावनाओं की राशि माना गया है, ऐसे जातक दिल से रिश्ता निभाते हैं और अपनों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं. इनका बिहेवियर, केयर और सुरक्षा देने वाला स्वभाव लोगों को इनके करीब लाता है.

4.वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि
4

इस राशि के जातकों में एक खास किस्म का आकर्षण होता है. इनकी गहरी आंखें, आत्मविश्वास और मजबूत पर्सनैलिटी लोगों को बहुत जल्दी प्रभावित करती है. ऐसे जातक कम बोलते हैं और जब जुड़ते हैं तो पूरी शिद्दत से जुड़ते हैं. इसलिए लोग इस राशि वालों की ओर खिंचे चले आते हैं, इन्हें गहरा, जुनूनी प्यार मिलता है.

TRENDING NOW

5.इन राशियों को क्यों मिलता है इतना प्यार?

इन राशियों को क्यों मिलता है इतना प्यार?
5

मान्यता है कि इन राशियों में भावनात्मक गहराई, ईमानदारी और अट्रैक्शन का अनोखा मेल होता है, इनके यही गुण दूसरों से अलग बनाते हैं. कहा जाता है कि इसकी वजह से मीन, वृषभ, कर्क और वृश्चिक राशि वालों को जीवन भर प्यार की कभी कमी नहीं होती है. 

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष  के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Horoscope: ईमानदार और अट्रैक्टिव होते हैं इन राशियों के लोग, जीवन में कभी नहीं होती प्यार की कमी
Horoscope: ईमानदार और अट्रैक्टिव होते हैं इन राशियों के लोग, जीवन में कभी नहीं होती प्यार की कमी
जानते हैं आजाद भारत का पहला बजट कितना था? आंकड़ा जानकर रह जाएंगे हैरान
जानते हैं आजाद भारत का पहला बजट कितना था? आंकड़ा जानकर रह जाएंगे हैरान
दुनिया की किस नदी को कहते हैं River of Silver? जानें क्यों मिला ऐसा अनोखा नाम
दुनिया की किस नदी को कहते हैं River of Silver? जानें क्यों मिला ऐसा अनोखा नाम
ATM से पैसे निकालना हुआ महंगा? SBI ने बढ़ाए ट्रांजेक्शन चार्ज, जानिए पूरी डिटेल्स
ATM से पैसे निकालना हुआ महंगा? SBI ने बढ़ाए ट्रांजेक्शन चार्ज, जानिए पूरी डिटेल्स
Numerology: इन 5 मूलांकों में जन्मे लोग पॉकेट में रख लें ये 1 चीज, करियर और पैसों में मिलेगी जबरदस्त ग्रोथ
इन 5 मूलांकों में जन्मे लोग पॉकेट में रख लें ये 1 चीज, करियर और पैसों में मिलेगी जबरदस्त ग्रोथ
MORE
Advertisement
धर्म
Shukra Gochar 2026: इस ग्रह के मकर में प्रवेश करते ही इन 4 राशियों के जातकों की बढ़ जाएंगी मुश्किलें
इस ग्रह के मकर में प्रवेश करते ही इन 4 राशियों के जातकों की बढ़ जाएंगी मुश्किलें
Rashifal 12 January 2026: कर्क और तुला वालों को सताएगी चिंता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और तुला वालों को सताएगी चिंता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: पति या पत्नी, जन्मतिथि से जानिए रिश्ते में किसका ज्यादा रहता है दबदबा
Numerology: पति या पत्नी, जन्मतिथि से जानिए रिश्ते में किसका ज्यादा रहता है दबदबा
अयोध्या में रामलला की पूजा किस संप्रदाय के पुजारी करते हैं और क्यों मिला है उन्हें ये अधिकार?
अयोध्या में रामलला की पूजा किस संप्रदाय के पुजारी करते हैं और क्यों मिला है उन्हें ये अधिकार?
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों के अपमान का बदला यूनिवर्स लेती है, अगर ये दुख-दर्द देने वालों को कर दिए माफ तो...
इन तारीखों पर जन्मे लोगों के अपमान का बदला यूनिवर्स लेती है, अगर ये दुख-दर्द देने वालों को कर दिए माफ तो...
MORE
Advertisement