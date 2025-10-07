Numerology: बेईमानी और चालाकी से कोसों दूर रहते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, मदद करने से नहीं हटते पीछे

1 . मूलांक

1

अंक ज्योतिष के अनुसार हर व्यक्ति के मूलांक का संबंध विशेष ग्रह से जुड़ा होता है, जिससे व्यक्ति के जीवन के बारे में काफी कुछ पता लगाया जा सकता है. आज हम आपको मूलांक के आधार पर उन जातकों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो बेईमानी और चालाकी से कोसों दूर रहते हैं और दिल के साफ होते हैं.