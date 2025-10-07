FacebookTwitterYoutubeInstagram
Numerology: बेईमानी और चालाकी से कोसों दूर रहते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, मदद करने से नहीं हटते पीछे

Honest People Mulank: अंक ज्योतिष के अनुसार आज हम आपको उन तारीख में जन्मे लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें बेईमानी और चालाकी करनी नहीं आती है, जो दिल के बहुत सच्चे और साफ होते है... 

Abhay Sharma | Oct 07, 2025, 01:06 PM IST

1.मूलांक

मूलांक
1

अंक ज्योतिष के अनुसार हर व्यक्ति के मूलांक का संबंध विशेष ग्रह से जुड़ा होता है, जिससे व्यक्ति के जीवन के बारे में काफी कुछ पता लगाया जा सकता है. आज हम आपको मूलांक के आधार पर उन जातकों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो बेईमानी और चालाकी से कोसों दूर रहते हैं और दिल के साफ होते हैं. 

2.मूलांक 2 के लोग 

मूलांक 2 के लोग 
2

जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 और 29 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक होगा 2. मूलांक 2 के ग्रह स्वामी चंद्रमा होते हैं, इसलिए ये लोग बहुत साफ और नेक दिल के होते हैं. इन्हें किसी के साथ धोखा करना नहीं आता है. 

3.स्वभाव

स्वभाव
3

मूलांक 2 के लोग भावुक, कल्पनाशील और शांत होते हैं. इसके अलावा ये धैर्यवान, मददगार स्वभाव के होते हैं, इस वजह से अक्सर समाज में सम्मान पाते हैं. हालांकि, ये मूड स्विंग्स और आत्मविश्वास की कमी से मात खा जाते हैं.  

4.मूलांक 6 

मूलांक 6 
4

6, 15 और 24 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 6 होता है. इनके ग्रह स्वामी शुक्र होते हैं. मूलांक 6 के लोगों को रिश्ता निभाना बहुत पसंद होता है. ये अपनों को समय देना बहुत अच्छा समझते हैं. इतना ही नहीं इन लोगों को छल-कपट से दूर रहना बहुत पसंद होता है.

5.स्वभाव 

स्वभाव 
5

मूलांक 6 के जातक जल्दी ही घुल-मिल जाते हैं और इनका व्यक्तित्व भी काफी आकर्षक होता है. इसी खासियत के कारण ये लोग जल्दी ही दोस्त बना लेते हैं. ऐसे लोग अपनी मेहनत से बहुत धन कमाते हैं और भौतिक सुख-सुविधाओं से परिपूर्ण होते हैं. 

6.मूलांक 7

मूलांक 7
6

इसके अलावा 7, 16 और 25 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 7 निकलता है. इन लोगों का ग्रह स्वामी केतु होते हैं.  इनका स्वभाव बहुत अच्छा होता है. इन्हें दूसरों कि मदद करना बहुत पसंद होता है. न ही ये लोग कभी बेईमानी का साथ देते है. कभी किसी के साथ चालाकी नहीं करते हैं.

7.स्वभाव 

स्वभाव 
7

मूलांक 7 के लोग आध्यात्मिक होते हैं. इनमें आध्यात्मिक विषयों में बहुत गहरी सोच होती है. इतना ही नहीं इस मूलांक के लोगों के अंदर दूसरों को पहचानने की अच्छी खासियत होती है. ऐसे जातक दूसरों को बहुत जल्दी पहचान लेते हैं.  

8.Disclaimer

Disclaimer
8

Disclaimer: यह खबर सामान्य अंक ज्योतिष और ग्रह गणनाओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

