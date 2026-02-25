FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

CM योगी आदित्यनाथ का जापान दौरा, देश की आबादी का बड़ा राज्य है यूपी - योगी, 'यूपी में जितनी आबादी, उतनी चुनौतियां-योगी, सीएम योगी आदित्यनाथ का जापान दौरा, भारत आज तेजी से आगे बढ़ रहा- CM योगी, जापान के टोक्यो में CM योगी का संबोधन, जितनी चुनौतियां होगीं, उतनी संभावनाएं- योगी | अमेरिकी संसद में ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा, भारत-पाकिस्तान को लेकर ट्रंप ने बड़ा दावा किया, 'अगर मैं बीच में नहीं आता तो पाक PM मारे जाते', युद्ध में लाखों-करोड़ों लोग भी मारे जाते- डोनाल्ड ट्रंप, अगर युद्ध नहीं रोकता तो परमाणु युद्ध हो जाता- ट्रंप, मैंने अब तक 8 युद्ध रुकवाए हैं- डोनाल्ड ट्रंप, ऑपरेशन सिंदूर पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, अमेरिकी संसद में ट्रंप ने 'ऑपरेशन सिंदूर' पर कहा, 'ऑपरेशन सिंदूर' पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
UPPSC LT Grade Result 2026: यूपीपीएससी ने इन सब्जेक्ट के लिए जारी किया एलटी ग्रेड शिक्षक परीक्षा का रिजल्ट, ऐसे करें चेक

यूपीपीएससी ने इन सब्जेक्ट के लिए जारी किया एलटी ग्रेड शिक्षक परीक्षा का रिजल्ट, ऐसे करें चेक

Delhi Crime News: दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई के वकील की गाड़ी पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग, आईएसबीटी पर किया गया हमला

दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई के वकील की गाड़ी पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग, आईएसबीटी पर किया गया हमला

दिल्ली-NCR में तेज गर्मी, तो यूपी-बिहार समेत कई राज्यों में बारिश की चेतावनी; जानें आपके शहर में कैसा रहेगा आज का मौसम

दिल्ली-NCR में तेज गर्मी, तो यूपी-बिहार समेत कई राज्यों में बारिश की चेतावनी; जानें आपके शहर में कैसा रहेगा आज का मौसम

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Holika Dahan Upay: होलिका दहन की राख बदल सकती है आपकी किस्मत, सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए कर लें सिर्फ ये उपाय

होलिका दहन की राख बदल सकती है आपकी किस्मत, सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए कर लें सिर्फ ये उपाय

5 OTT प्लेटफार्मों पर लगा ताला: सरकार ने अश्लील कंटेंट के खिलाफ लिया एक्शन, अब Netflix पर नहीं देख पाएंगे फिल्में?

5 OTT प्लेटफार्मों पर लगा ताला: सरकार ने अश्लील कंटेंट के खिलाफ लिया एक्शन, अब Netflix पर नहीं देख पाएंगे फिल्में?

T20 वर्ल्ड कप में सबसे खराब स्ट्राइक-रेट वाले 5 बल्लेबाज, बाबर आजम के नाम दर्ज शर्मनाक रिकॉर्ड

T20 वर्ल्ड कप में सबसे खराब स्ट्राइक-रेट वाले 5 बल्लेबाज, बाबर आजम के नाम दर्ज शर्मनाक रिकॉर्ड

HomePhotos

धर्म

Holika Dahan Upay: होलिका दहन की राख बदल सकती है आपकी किस्मत, सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए कर लें सिर्फ ये उपाय

होली का त्योहार हर किसी के जीवन में खुशियां लेकर आता है. इसे बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है. होलिका दहन की अग्नि को सबसे पवित्र माना गया है. इससे मिलने वाली भस्म यानी राख को बेहद शुभ माना गया है. अक्सर लोग होली की राख को सिर्फ राख मानकर उसके महत्व को नजरअंदाज कर देते हैं...

Nitin Sharma | Feb 25, 2026, 08:57 AM IST

1.होलिका दहन की राख के उपाय

होलिका दहन की राख के उपाय
1

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, होलिका दहन की राख से कुछ एक उपाय करने मात्र से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है. घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है. आइए जानते हैं इसके उपाय...

Advertisement

2.घर में छिड़के होलिका की राख

घर में छिड़के होलिका की राख
2

अगर आपके घर में हमेशा क्लेश और अशांति रहती है तो होलिका दहन की राख को लेकर अपने घर के अंदर छिड़क दें. ऐसा करने से घर के सभी क्लेश दूर हो जाएंगे. सुख शांति का वास होगा. परिवार में प्यार बढ़ेगा.

(Credit Image AI)

3.राहु केतु की महादशा

राहु केतु की महादशा
3

अगर  आपकी कुंडली में राहु केतु की महादशा चल रही है. इसके चलते जीवन में बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो होलिका दहन पर एक मुट्ठी होलिका की राख लेकर इसे शिवलिंग पर चढ़ा दें. इससे राहु केतु की महादशा का अशुभ प्रभाव कम होने के साथ ही काम में आ रही बाधाएं दूर हो जाएंगी.

4.तिजोरी में रख दें

तिजोरी में रख दें
4

होलिका दहन की राख और तांबे के 7 छेद वाले सिक्के को लेकर एक कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें. ऐसा करने से घर की बरकत बढ़ती है. धन संबंधि समस्याएं खत्म हो जाती हैं.

TRENDING NOW

5.दूर हो जाएंगी बीमारी और समस्या

दूर हो जाएंगी बीमारी और समस्या
5

अगर आपके घर में हर समय कोई न कोई बीमार रहता है. धन की किल्लत बनी हुई है तो होलिका दहन की राख लें. इसमें आप नमक और राई मिलाकर घर के किसी भी गुप्त स्थान पर रख दें. ऐसा करने से घर में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती हैं. घर से बीमारी और दरिद्रता बाहर हो जाती हैं. 

(Credit Image AI)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Holika Dahan Upay: होलिका दहन की राख बदल सकती है आपकी किस्मत, सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए कर लें सिर्फ ये उपाय
होलिका दहन की राख बदल सकती है आपकी किस्मत, सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए कर लें सिर्फ ये उपाय
5 OTT प्लेटफार्मों पर लगा ताला: सरकार ने अश्लील कंटेंट के खिलाफ लिया एक्शन, अब Netflix पर नहीं देख पाएंगे फिल्में?
5 OTT प्लेटफार्मों पर लगा ताला: सरकार ने अश्लील कंटेंट के खिलाफ लिया एक्शन, अब Netflix पर नहीं देख पाएंगे फिल्में?
T20 वर्ल्ड कप में सबसे खराब स्ट्राइक-रेट वाले 5 बल्लेबाज, बाबर आजम के नाम दर्ज शर्मनाक रिकॉर्ड
T20 वर्ल्ड कप में सबसे खराब स्ट्राइक-रेट वाले 5 बल्लेबाज, बाबर आजम के नाम दर्ज शर्मनाक रिकॉर्ड
दिन में 50-80 बार से ज्यादा चेक करते हैं अपना फोन? खतरे में है आपका Attention Span
दिन में 50-80 बार से ज्यादा चेक करते हैं अपना फोन? खतरे में है आपका Attention Span
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा फाइनल खेलने वाली 5 टीमें, देखें लिस्ट में किन टीमों का नाम
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा फाइनल खेलने वाली 5 टीमें, देखें लिस्ट में किन टीमों का नाम
MORE
Advertisement
धर्म
Holashtak 2026: आज से हो गई होलाष्टक की शुरुआत, जानें इन 8 दिनों में क्या करें और क्या न करें
आज से हो गई होलाष्टक की शुरुआत, जानें इन 8 दिनों में क्या करें और क्या न करें
Mangal Dosh: मंगल दोष से हैं परेशान तो मंगलवार को जरूर करें ये 5 उपाय, दुर्घटना से लेकर समस्याओं तक से मिल जाएगी छुट्टी
मंगल दोष से हैं परेशान तो मंगलवार को जरूर करें ये 5 उपाय, दुर्घटना से लेकर समस्याओं तक से मिल जाएगी छुट्टी
Horoscope 24 February: वृषभ और मिथुन वालों को मिलेगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
वृषभ और मिथुन वालों को मिलेगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Chandra Grahan 2026 Sutak Kaal: होलिका दहन पर चंद्र ग्रहण का 9 घंटे पहले ही लग जाएगा सूतककाल, जानें ग्रहण का पूरा समय
होलिका दहन पर चंद्र ग्रहण का 9 घंटे पहले ही लग जाएगा सूतककाल, जानें ग्रहण का पूरा समय
Rangbhari Ekadashi 2026: जीवन में पाना चाहते हैं सुख समृद्धि तो रंगभरी एकादशी पर जरूर करें ये 3 काम, श्री हरि बना देंगे सभी काम
जीवन में पाना चाहते हैं सुख समृद्धि तो रंगभरी एकादशी पर जरूर करें ये 3 काम, श्री हरि बना देंगे सभी काम
MORE
Advertisement