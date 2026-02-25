Holika Dahan Upay: होलिका दहन की राख बदल सकती है आपकी किस्मत, सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए कर लें सिर्फ ये उपाय

CM योगी आदित्यनाथ का जापान दौरा, देश की आबादी का बड़ा राज्य है यूपी - योगी, 'यूपी में जितनी आबादी, उतनी चुनौतियां-योगी, सीएम योगी आदित्यनाथ का जापान दौरा, भारत आज तेजी से आगे बढ़ रहा- CM योगी, जापान के टोक्यो में CM योगी का संबोधन, जितनी चुनौतियां होगीं, उतनी संभावनाएं- योगी | अमेरिकी संसद में ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा, भारत-पाकिस्तान को लेकर ट्रंप ने बड़ा दावा किया, 'अगर मैं बीच में नहीं आता तो पाक PM मारे जाते', युद्ध में लाखों-करोड़ों लोग भी मारे जाते- डोनाल्ड ट्रंप, अगर युद्ध नहीं रोकता तो परमाणु युद्ध हो जाता- ट्रंप, मैंने अब तक 8 युद्ध रुकवाए हैं- डोनाल्ड ट्रंप, ऑपरेशन सिंदूर पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, अमेरिकी संसद में ट्रंप ने 'ऑपरेशन सिंदूर' पर कहा, 'ऑपरेशन सिंदूर' पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा
Nitin Sharma | Feb 25, 2026, 08:57 AM IST
1.होलिका दहन की राख के उपाय
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, होलिका दहन की राख से कुछ एक उपाय करने मात्र से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है. घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है. आइए जानते हैं इसके उपाय...
2.घर में छिड़के होलिका की राख
अगर आपके घर में हमेशा क्लेश और अशांति रहती है तो होलिका दहन की राख को लेकर अपने घर के अंदर छिड़क दें. ऐसा करने से घर के सभी क्लेश दूर हो जाएंगे. सुख शांति का वास होगा. परिवार में प्यार बढ़ेगा.
3.राहु केतु की महादशा
अगर आपकी कुंडली में राहु केतु की महादशा चल रही है. इसके चलते जीवन में बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो होलिका दहन पर एक मुट्ठी होलिका की राख लेकर इसे शिवलिंग पर चढ़ा दें. इससे राहु केतु की महादशा का अशुभ प्रभाव कम होने के साथ ही काम में आ रही बाधाएं दूर हो जाएंगी.
4.तिजोरी में रख दें
होलिका दहन की राख और तांबे के 7 छेद वाले सिक्के को लेकर एक कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें. ऐसा करने से घर की बरकत बढ़ती है. धन संबंधि समस्याएं खत्म हो जाती हैं.
5.दूर हो जाएंगी बीमारी और समस्या
अगर आपके घर में हर समय कोई न कोई बीमार रहता है. धन की किल्लत बनी हुई है तो होलिका दहन की राख लें. इसमें आप नमक और राई मिलाकर घर के किसी भी गुप्त स्थान पर रख दें. ऐसा करने से घर में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती हैं. घर से बीमारी और दरिद्रता बाहर हो जाती हैं.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
