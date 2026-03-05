FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
MPSC State Service Notification 2026: इस राज्य में ग्रुप A और B के बंपर पदों पर भर्तियां, जानें क्या होनी चाहिए योग्यता और फीस

MPSC State Service Notification 2026: इस राज्य में ग्रुप A और B के बंपर पदों पर भर्तियां, जानें क्या होनी चाहिए योग्यता और फीस

India Post GDS Result 2026: कभी भी जारी हो सकता है ग्रामीण डाक सेवक का रिजल्ट, सिर्फ इन वेबसाइट्स पर ही करें भरोसा

India Post GDS Result 2026: कभी भी जारी हो सकता है ग्रामीण डाक सेवक का रिजल्ट, सिर्फ इन वेबसाइट्स पर ही करें भरोसा

SSC GD Exam Date 2026: कब होंगी एसएससी जीडी कांस्टेबल की परीक्षाएं? जानें एडमिट कार्ड को लेकर लेटेस्ट अपडेट

SSC GD Exam Date 2026: कब होंगी एसएससी जीडी कांस्टेबल की परीक्षाएं? जानें एडमिट कार्ड को लेकर लेटेस्ट अपडेट

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Remove Holi Color Stains: कपड़ों से रंग हटाने में छूट रहा है पसीना तो आजमा लें ये ट्रिंक, साफ हो जाएंगे कपड़े

कपड़ों से रंग हटाने में छूट रहा है पसीना तो आजमा लें ये ट्रिंक, साफ हो जाएंगे कपड़े

Holi Bhai Dooj 2026: आज है होली भाई दूज, जानें इसका शुभ मुहूर्त से लेकर विधि और महत्व

आज है होली भाई दूज, जानें इसका शुभ मुहूर्त से लेकर विधि और महत्व

Best Eid Shopping Markets: सूट से लेकर कुर्ता-पजामा तक… ईद की शॉपिंग के लिए ये हैं दिल्ली के 5 सबसे सस्ते मार्केट्स

Best Eid Shopping Markets: सूट से लेकर कुर्ता-पजामा तक… ईद की शॉपिंग के लिए ये हैं दिल्ली के 5 सबसे सस्ते मार्केट्स

HomePhotos

धर्म

Holi Bhai Dooj 2026: आज है होली भाई दूज, जानें इसका शुभ मुहूर्त से लेकर विधि और महत्व

रंगों के त्योहार होली के अगले ही दिन होली भाई दूज मनाया जाता है. इस दिन बहनें भाई के माथे पर टिका कर करती हैं. इससे भाई बहनों का रिश्ता मजबूत होता है. इस त्योहार के नाम में ‘भाई' का मतलब भाई होता है और ‘दूज' का मतलब दूसरा दिन होता है. यह त्योहार होली के दूसरे दिन द्वितीया तिथि को मनाया जाता है.

Nitin Sharma | Mar 05, 2026, 09:39 AM IST

1.साल में आती हैं दो भाई दूज

साल में आती हैं दो भाई दूज
1

हिंदू धर्म में दो भाई दूज आते हैं. इनमें से एक होली के अगले दिन और दूसरा दिवाली के दो दिन बाद आता है. होली के बाद वाला भाई दूज को भारत्य द्वितीया भी कहा जाता है. यह त्योहार भाई-बहन के रिश्ते को सम्मान देने का एक खास दिन है.

(Credit Image AI)

Advertisement

2.होली भाई दूज पर क्या होता है

होली भाई दूज पर क्या होता है
2

होली भाई दूज पर बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती हैं. भगवान से उनकी लंबी उम्र और सुरक्षा व खुशहाली की कामना करती हैं. इस दिन यमराज और उनकी बहन यमुना की पूजा की जाती है. वहीं कुछ व्यापारी समुदायों में इस अवसर पर भगवान चित्रगुप्त की भी पूजा की जाती है.

(Credit Image AI)

3.होली भाई दूज तारीख और मुहूर्त

होली भाई दूज तारीख और मुहूर्त
3

वैदिक पंचांग के अनुसार, होली भाई दूज का त्योहार गुरुवार यानी 5 मार्च 2026 को मनाया जाएगा. वहीं द्वितीया तिथि की शुरुआत 4 मार्च 2026 को शाम 4 बजकर 48 बजे पर होगी. यह 5 मार्च 2026  शाम 5 बजकर 03 मिनट समाप्त होगी.

(Credit Image AI)

4.पौराणिक कथा और मान्यता 

पौराणिक कथा और मान्यता 
4

पौराणिक कथा के अनुसार, होली भाई दूज के दिन ही यमुना जी ने अपने भाई यमराज यानी मृत्यु के देवता को अपने घर बुलाया था. उन्होंने यमराज का स्नेह से स्वागत किया. इसके बाद उनकी आरती उतारी और भोजन कराया. अपनी बहन के प्यार से प्रसन्न होकर यमराज ने आशीर्वाद दिया कि जो भी व्यक्ति इस दिन अपनी बहन का आदर करेगा. उसे सुख-समृद्धि मिलेगी और वह दुर्भाग्य से सुरक्षित रहेगा. इसलिए होली भाई दूज को भाई-बहन के प्रेम और आशीर्वाद का विशेष पर्व माना जाता है.

(Credit Image AI)

TRENDING NOW

5.डिस्क्लेमर

डिस्क्लेमर
5

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

(Credit Image AI)

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Remove Holi Color Stains: कपड़ों से रंग हटाने में छूट रहा है पसीना तो आजमा लें ये ट्रिंक, साफ हो जाएंगे कपड़े
कपड़ों से रंग हटाने में छूट रहा है पसीना तो आजमा लें ये ट्रिंक, साफ हो जाएंगे कपड़े
Holi Bhai Dooj 2026: आज है होली भाई दूज, जानें इसका शुभ मुहूर्त से लेकर विधि और महत्व
आज है होली भाई दूज, जानें इसका शुभ मुहूर्त से लेकर विधि और महत्व
Best Eid Shopping Markets: सूट से लेकर कुर्ता-पजामा तक… ईद की शॉपिंग के लिए ये हैं दिल्ली के 5 सबसे सस्ते मार्केट्स
Best Eid Shopping Markets: सूट से लेकर कुर्ता-पजामा तक… ईद की शॉपिंग के लिए ये हैं दिल्ली के 5 सबसे सस्ते मार्केट्स
T20 वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले 10 महान बल्लेबाज, फिन एलन ने 33 गेंदों में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
T20 वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले 10 महान बल्लेबाज, फिन एलन ने 33 गेंदों में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
हिमालय के ऊपर उड़ते समय पायलटों को तीन सूर्य क्यों दिखाई देते हैं? समझें इसके पीछे का साइंस
हिमालय के ऊपर उड़ते समय पायलटों को तीन सूर्य क्यों दिखाई देते हैं? समझें इसके पीछे का साइंस
MORE
Advertisement
धर्म
Richest Temples In India: भगवान के इन मंदिरों में होती है पैसों की बारिश, दानपात्रों में हर रोज आता है करोड़ों का दान
भगवान के इन मंदिरों में होती है पैसों की बारिश, दानपात्रों में हर रोज आता है करोड़ों का दान
इतिहास में कहीं गुम हो गए वो देवता जो कभी घर-घर जाते थे पूजे, अब केवल ग्रंथों में रह गया है इनका नाम 
इतिहास में कहीं गुम हो गए वो देवता जो कभी घर-घर जाते थे पूजे, अब केवल ग्रंथों में रह गया है इनका नाम
Chandra Grahan 2026: आज दिखेगा साल का पहला चंद्र ग्रहण, सिर्फ 20–25 मिनट के लिए भारत में दिखेगा ‘ग्रहण लगा चांद’
आज दिखेगा साल का पहला चंद्र ग्रहण, सिर्फ 20–25 मिनट के लिए भारत में दिखेगा ‘ग्रहण लगा चांद’
Chandra Grahan 2026: गलती से भी दिख जाएग चंद्र ग्रहण तो जरूर करें ये उपाय, नहीं लगेगा चंद्रदोष
गलती से भी दिख जाएग चंद्र ग्रहण तो जरूर करें ये उपाय, नहीं लगेगा चंद्रदोष
Chandra Grahan Effects: जब रेड मून की वजह से धरती पर बढ़ने लगा है तनाव, क्या यह सिर्फ संयोग है या ईश्वरीय इशारा?
जब रेड मून की वजह से धरती पर बढ़ने लगा है तनाव, क्या यह सिर्फ संयोग है या ईश्वरीय इशारा?
MORE
Advertisement