Holi 2026: अगले हफ्ते से ही मथुरा वृंदावन में शुरू होगी होली, लड्डूमार से लेकर लट्ठमार होली तक का देखें पूरा शेड्यूल और तारीख

धर्म
नितिन शर्मा | Feb 16, 2026, 02:02 PM IST
1.मथुरा वृंदावन की होली
भगवान श्रीकृष्ण की जन्मभूमि मथुरा वृंदावन में होली का त्योहार बड़े ही खास तरीके से मनाया जाता है. यहां होली की शुरुआत कई दिन पहले हो जाती है. यहां होली बहुत ही अलग तरीके से खेली जाती है. इसमें लड्डूमार से लेकर लट्ठमार तक की होली बेहद प्रसिद्ध हैं. आइए जानते हैं ब्रज में इस बार कब कब खेली जाएगी कौन सी होली...
2.ब्रज होली का शेड्यूल
भगवान श्रीकृष्ण और राधारानी के मथुरा वृंदावन और ब्रज में होली की शुरुआत 25 फरवरी से हो जाएगी. यहां सबसे पहले 25 फरवरी बुधवार को बरसाना में लड्डूमार होली खेली जाएगी. इसके बाद 26 फरवरी को बरसाना लट्ठमार होली होगी.
3.नंदगांव में खेली जाएगी लट्ठमार होली
इसके बाद 27 फरवरी 2026 शुक्रवार को नंदगांव में लट्ठमार होली खेली जाएगी. इस होली में नजारा बेहद रोचक होता है. यहां महिलाएं कान्हा और उनकी टोली पर खूब लट्ठ बरसाती हैं.
4.फूलों की होली
28 फरवरी 2026 शनिवार को वृंदावन में फूलों की होली खेली जाएगी. इसे फाग भी कहा जाता है. यहां फूलों की होली खेलने के लिए भक्त दूर दूर से बरसाना पहुंचते हैं. राधे रानी के चरणों में माथा टेकने के बाद यही से फूलों की होली की शुरुआत होती है.
5.गोकुल में छड़ीमार होली और फिर होलिका दहन
1 मार्च 2026 रविवार को गोकुल में छड़ी मार होली खेली जाएगी. यहां भारी संख्या में लोग एकत्र होंगे. इसके बाद छड़ी मार होली खेलेंगे. इसके बाद 3 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा.
6.हुरंगा होली
4 मार्च को मथुरा वृंदावन से लेकर पूरे ब्रज में रंग वाली होली खेली जाएगी. यहां जोरशोर से होली उत्सव मनाया जाएगा. वहीं 5 मार्च को दाऊजी मंदिर में हुरंगा होली खेली जाएगी, जिसमें महिलाएं कोड़ों से पुरुषों की पिटाई करती हैं.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
