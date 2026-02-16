Holi 2026: अगले हफ्ते से ही मथुरा वृंदावन में शुरू होगी होली, लड्डूमार से लेकर लट्ठमार होली तक का देखें पूरा शेड्यूल और तारीख

1 . मथुरा वृंदावन की होली

भगवान श्रीकृष्ण की जन्मभूमि मथुरा वृंदावन में होली का त्योहार बड़े ही खास तरीके से मनाया जाता है. यहां होली की शुरुआत कई दिन पहले हो जाती है. यहां होली बहुत ही अलग तरीके से खेली जाती है. इसमें लड्डूमार से लेकर लट्ठमार तक की होली बेहद प्रसिद्ध हैं. आइए जानते हैं ब्रज में इस बार कब कब खेली जाएगी कौन सी होली...