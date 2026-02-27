Holi 2026: होली पर रंग खेलने से पहले जरूर करें ये 3 काम, आपके लिए मंगलमय हो जाएगा रंगों का त्योहार

3 . घर के मुख्य द्वार की करें शुद्धि

होली के दिन सुबह उठने के बाद स्नान करें. इसके बाद घर के मुख्य दरवाजे पर गंगाजलका का छिड़काव जरूर करें. ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है. नकारात्मकता चली जाती है. इसके साथ ही हल्दी गुलाल से घर की दोनों तरफ की चौखट पर स्वस्तिक बनाना चाहिए. यह जीवन में सुख समृद्धि और शांति प्रदान करता है. यह उपाय घर में पॉजिटिविटी का संचार करता है.

