Holi 2026: होली पर रंग खेलने से पहले जरूर करें ये 3 काम, आपके लिए मंगलमय हो जाएगा रंगों का त्योहार

धर्म
Nitin Sharma | Feb 27, 2026, 01:18 PM IST
1.बेहद महत्वपूर्ण होता है होली का त्योहार
ज्योतिषाचार्य की मानें तो होली का दिन सिर्फ रंगों से खेलने के लिए ही नहीं होता है. इस दिन ग्रहों की स्थिति से भी बेहद विशेष होता है. इस दिन किये गये छोटे छोटे उपाय भी व्यक्ति के जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आते हैं. सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं. इन उपायों को कर आप कर्ज, तंगी और बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं.
(Credit Image AI)
2.होली खेलने से पहले करें ये उपाय
ज्योतिष की मानें तो होली के दिन रंग खेलने से पहले आपको सिर्फ 3 उपाय अपनाने होंगे. इन उपायों को आजमाने से आपका समय बदल जाएगा. मुश्किलें खत्म हो सकती हैं. आइए जानते हैं होली खेलने से पूर्व के उपाय...
(Credit Image AI)
3.घर के मुख्य द्वार की करें शुद्धि
होली के दिन सुबह उठने के बाद स्नान करें. इसके बाद घर के मुख्य दरवाजे पर गंगाजलका का छिड़काव जरूर करें. ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है. नकारात्मकता चली जाती है. इसके साथ ही हल्दी गुलाल से घर की दोनों तरफ की चौखट पर स्वस्तिक बनाना चाहिए. यह जीवन में सुख समृद्धि और शांति प्रदान करता है. यह उपाय घर में पॉजिटिविटी का संचार करता है.
(Credit Image AI)
4.भगवान से जरूर करें प्रार्थना
रंग वाली होली खेलने से पूर्व व्यक्ति को कुछ मिनटों तक भगवान को जरूर याद करना चाहिए. इसके बाद श्रीकृष्ण को रंग और गुलाल लगाएं. माता रानी के चरणों में रंग को अर्पित कर घर के बड़े बुजुर्गों को टिका लगाकर आशीर्वाद लें. इसके बाद रंग खेलने जाये. ऐसा करने से भगवान की कृपा प्राप्त होने के साथ ही घर में प्रेम सम्मान और विश्वास बढ़ता है.
(Credit Image AI)
5.होलिका की राख का लगाएं तिलक
रंगवाली होली के दिन रंग खेलने से पहले होलिका दहन की राख घर में लाकर उसका तिलक लगाएं. ऐसा करने से बुरी नजर और नकारात्मकता दूर होती है.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से