दुनिया का एकमात्र देश कौन सा है जहां केवल काले रंग के ही प्लेन उड़ते हैं? सफेद विमान न रखने की वजह है खास

सीमा हैदर के फिर मां बनने से उठा सवाल, एक महिला जीवनभर में कितने बच्चे पैदा कर सकती है?

अमेरिका के टैरिफ वॉर के बीच भारत-ब्राजील की जुगलबंदी, 2030 तक 30 बिलियन डॉलर तक व्यापार बढ़ाने की तैयारी

Holashtak Effects on Zodiac: 24 फरवरी से शुरू हो रहा होलाष्टक, इन 6 राशियों कई लेवल पर 8 दिनों तक मंडराता रहेगा खतरा

सोने की शुद्धता कैरेट में और चांदी को किलो में क्यों मापा जाता है? आखिर मेजरमेंट का ये सिस्टम इतना अलग क्यों है?

दुनिया के किन देशों ने बच्चों के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक किया बैन? जानिए भारत में क्या है सोशल मीडिया को लेकर नियम?

धर्म

Holashtak Effects on Zodiac: 24 फरवरी से शुरू हो रहा होलाष्टक, इन 6 राशियों कई लेवल पर 8 दिनों तक मंडराता रहेगा खतरा

Inauspicious Effects of Holashtak 2026: होलाष्टक 24 फरवरी से शुरू हो रहा है और अगले आठ दिन 6 राशियों पर बहुत भारी पड़ने वाले हैं. इस दौरान 8 ग्रह क्रोधित अवस्था में होंगे और ये 6 राशियों के लिए कई स्तर पर खतरे मिलने वाले हैं.

Ritu Singh | Feb 22, 2026, 12:04 PM IST

1. होली से 8 दिन पहले शुरू होंगे अशुभ दिन

1

होली से पहले आने वाले 8 अशुभ दिन होते हैं और इसे होलाष्टक कहते हैं और ये 24 फरवरी से 3 मार्च तक चलेगा. ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार इस दौरान ग्रहों की स्थिति बहुत उग्र होगी जो कई राशियों को प्रभावित करेगी, लेकिन 6 राशियों के लिए यह समय विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है.
 

2.होलाष्टक क्या होता है?

2

होलाष्टक होली से पहले के 8 दिनों का काल होता है, जब ग्रह उग्र और अशांत अवस्था में रहते हैं. शुभ कार्यों जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुहूर्त टालने की परंपरा होती है. ज्योतिष में इसे मानसिक, आर्थिक और पारिवारिक अस्थिरता का समय माना जाता है
 

3.8 दिनों तक कई दिक्कतें हो सकती हैं 

3

साल 2026 में होलाष्टक 24 फरवरी से शुरू होकर 3 मार्च तक रहेगा. और ये 8 दिनों का अशुभ काल 6 राशियों के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है.इस दौरान केतु को छोड़कर सभी आठ ग्रह अशांत अवस्था में रहते हैं, जिससे जीवन के कई क्षेत्रों में अस्थिरता देखने को मिल सकती है.
 

4.किन राशियों को रहना होगा ज्यादा सतर्क?

4

होलाष्टक के दौरान कुछ राशियों पर ग्रहों का प्रभाव अधिक नकारात्मक माना जाता है.
विशेष रूप से 6 राशियों के जातकों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस अवधि में कानूनी और संपत्ति विवाद बढ़ सकते हैं, अचानक खर्चों में वृद्धि हो सकती है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उभर सकती हैं,  पारिवारिक और रिश्तों में तनाव देखने को मिल सकता है या करियर और व्यापार में बाधाएं आ सकती हैं. 

5.मेष राशि

5

मेष राशि वालों के लिए होलाष्टक का समय अनावश्यक व्यस्तता से भरा रहेगा. इस दौरान संपत्ति संबंधी विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, जिनमें जमीन या संपत्ति से जुड़े मामले शामिल हैं. इसके लिए आपको अदालत भी जाना पड़ सकता है. होलाष्टक का समय आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा. परिवार में कलह की संभावना है, जिससे रिश्तों में तनाव पैदा हो सकता है. अपने वाणी और व्यवहार में संयम बरतें. वैवाहिक जीवन में मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं और पेट संबंधी समस्याएं चिंता का कारण बन सकती हैं.
 
 

6.कर्क राशि

6

कर्क राशि के जातकों को होलाष्टक के दौरान सावधान रहने की जरूरत है. इन आठ दिनों में आपकी प्रगति रुक ​​सकती है. खराब स्वास्थ्य आपको परेशान कर सकता है. अपने खान-पान पर ध्यान दें, अन्यथा पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं. इन दिनों में कोई भी बड़ा करियर संबंधी निर्णय लेने से बचें. यह अशुभ या प्रतिकूल हो सकता है. होलाष्टक के दौरान अपनी माताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें; वे बीमार पड़ सकती हैं. होलाष्टक आपके प्रेम जीवन के लिए भी अच्छा नहीं है; इस दौरान अपने साथी की भावनाओं और विचारों का सम्मान करें. झगड़ों से बचें.
 

7.सिंह राशि

7

होलाष्टक के दौरान सिंह राशि के जातकों को नकली दोस्तों और जान-पहचान वालों से सावधान रहने की जरूरत है. वे अपने स्वार्थ के लिए आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं और आपकी शांति और खुशी भंग कर सकते हैं. किसी की भी बात पर तब तक विश्वास न करें जब तक आप उसे स्वयं न सुन लें. अन्यथा, कोई इसका फायदा उठा सकता है. अपने करियर में लापरवाही हानिकारक साबित हो सकती है. आपको सौंपी गई किसी भी जिम्मेदारी को ठीक से निभाएं, अन्यथा आपको इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं. इस समय अपने काम या व्यवसाय में कोई जोखिम न लें, अन्यथा चीजें बिगड़ सकती हैं. आपको अचानक खर्चों का सामना करना पड़ सकता है और धन की हानि हो सकती है.
 

8.वृश्चिक राशि

8

होलाष्टक के दौरान वृश्चिक राशि वालों को काम में बाधाओं, देरी या अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. इस दौरान आर्थिक तंगी भी हो सकती है. पैसों की कमी आपको परेशान कर सकती है. व्यापार या संगठन से जुड़े मामलों में आपको धोखा मिल सकता है इसलिए सावधान रहें. काम का दबाव बढ़ने की संभावना है. अपने प्रेम संबंध या जीवनसाथी को नज़रअंदाज़ न करें, क्योंकि इससे कलह हो सकती है. शैक्षणिक प्रतियोगिताओं में भाग लेने वालों को कड़ी मेहनत जारी रखनी चाहिए, अन्यथा सफलता हाथ से निकल जाएगी.
 

9.कुंभ राशि

9

होलाष्टक के दौरान कुंभ राशि के जातकों को अपने विरोधियों और शत्रुओं से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वे उन्हें नुकसान पहुंचाने की साजिश रच सकते हैं. इन आठ दिनों में कोई भी बड़ा निवेश करने या किसी को भी पैसा उधार देने से बचें, क्योंकि इससे आर्थिक नुकसान हो सकता है. इस दौरान यात्रा संभव है, लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा. सावधानी से गाड़ी चलाएं, क्योंकि दुर्घटनाओं का खतरा है. हड्डियों से संबंधित समस्याएं परेशानी पैदा कर सकती हैं. इस दौरान अहंकार से बचें, अन्यथा आपके अपने ही लोग आपके शत्रु बन जाएंगे. रिश्तों में सावधानी बरतें, अन्यथा गलत बातें कड़वाहट पैदा कर सकती हैं.
 
 

10.मीन राशि

10

होलाष्टक माह का समय मीन राशि वालों के लिए कई चुनौतियां लेकर आ सकता है. नौकरी और व्यवसाय में लगे लोगों को अपने काम में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है. आपके शत्रु भी इस समय का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे. छोटी-छोटी बातों को बड़ा न बनाएं; वे इसका इस्तेमाल आपके खिलाफ कर सकते हैं. बढ़ते खर्चों से आपको तनाव हो सकता है. इस दौरान चालाकी से बचें, अन्यथा आपको इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं. पारिवारिक संबंधों में खटास आ सकती है. प्रेम जीवन में कोई तीसरा व्यक्ति प्रवेश कर सकता है. पुत्र या पुत्री से कुछ परेशानी हो सकती है.

11.होलाष्टक के दौरान क्या करें? 

11

होलाष्टक के दौरान अधिक से अधिक धार्मिक कार्य, मंत्र-जप और ध्यान करें और बड़े निवेश, शादी, नया बिजनेस शुरू करने से बचें.  साथ ही कोशिश करें कानूनी और संपत्ति विवाद से दूरी बना के रखें. साथ ही स्वास्थ्य और खान-पान पर ध्यान दें और  रिश्तों में संयम और संवाद कायम रखें.होलाष्टक ज्योतिषीय दृष्टि से अशांत ऊर्जा का समय माना जाता है.यह समय आत्म-नियंत्रण, आत्मनिरीक्षण और सावधानी का है, न कि भय का.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

