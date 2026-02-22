Holashtak Effects on Zodiac: 24 फरवरी से शुरू हो रहा होलाष्टक, इन 6 राशियों कई लेवल पर 8 दिनों तक मंडराता रहेगा खतरा

7 . सिंह राशि

होलाष्टक के दौरान सिंह राशि के जातकों को नकली दोस्तों और जान-पहचान वालों से सावधान रहने की जरूरत है. वे अपने स्वार्थ के लिए आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं और आपकी शांति और खुशी भंग कर सकते हैं. किसी की भी बात पर तब तक विश्वास न करें जब तक आप उसे स्वयं न सुन लें. अन्यथा, कोई इसका फायदा उठा सकता है. अपने करियर में लापरवाही हानिकारक साबित हो सकती है. आपको सौंपी गई किसी भी जिम्मेदारी को ठीक से निभाएं, अन्यथा आपको इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं. इस समय अपने काम या व्यवसाय में कोई जोखिम न लें, अन्यथा चीजें बिगड़ सकती हैं. आपको अचानक खर्चों का सामना करना पड़ सकता है और धन की हानि हो सकती है.

