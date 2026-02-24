FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
CBSE स्टूडेंट्स की सर्टिफिकेट करेक्शन फीस में हुआ इजाफा, जानें जेब कितनी करनी पड़ेगी ढीली

CBSE स्टूडेंट्स की सर्टिफिकेट करेक्शन फीस में हुआ इजाफा, जानें जेब कितनी करनी पड़ेगी ढीली

अब दिल्ली में लागू हुई केंद्र सरकार की ‘राह-वीर योजना’, हादसों में घायल लोगों की मदद करने पर मिलेगा 25 हजार का इनाम

अब दिल्ली में लागू हुई केंद्र सरकार की ‘राह-वीर योजना’, हादसों में घायल लोगों की मदद करने पर मिलेगा 25 हजार का इनाम

UPSC CSE 2026: सिविल सेवा के 933 पदों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख आज, इस लिंक से फटाफट करें अप्लाई

UPSC CSE 2026: सिविल सेवा के 933 पदों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख आज, इस लिंक से फटाफट करें अप्लाई

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Holashtak 2026: आज से हो गई होलाष्टक की शुरुआत, जानें इन 8 दिनों में क्या करें और क्या न करें

आज से हो गई होलाष्टक की शुरुआत, जानें इन 8 दिनों में क्या करें और क्या न करें

Low Blood Sugar: शरीर में ब्लड शुगर का लेवल कम होने पर क्या होता है, कितना शुगर लेवल खतरनाक माना जाता है?

शरीर में ब्लड शुगर का लेवल कम होने पर क्या होता है, कितना शुगर लेवल खतरनाक माना जाता है?

Mangal Dosh: मंगल दोष से हैं परेशान तो मंगलवार को जरूर करें ये 5 उपाय, दुर्घटना से लेकर समस्याओं तक से मिल जाएगी छुट्टी

मंगल दोष से हैं परेशान तो मंगलवार को जरूर करें ये 5 उपाय, दुर्घटना से लेकर समस्याओं तक से मिल जाएगी छुट्टी

HomePhotos

धर्म

Holashtak 2026: आज से हो गई होलाष्टक की शुरुआत, जानें इन 8 दिनों में क्या करें और क्या न करें

हिंदू धर्म में त्योहारों से लेकर तिथियों का बड़ा महत्व है. इसी में फाल्गुन मास के शुक्लपक्ष की अष्टमी तिथि है. यह तिथि इसलिए भी विशेष हैं क्योंकि इस दिन होलाष्टक की शुरुआत होती है. होलाष्टमी अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तिथि यानी 8 दिनों तक रहते हैं. इन्हें बेहद अशुभ दिनों के रूपों में जाना जाता है.

Nitin Sharma | Feb 24, 2026, 11:25 AM IST

1.होलाष्टक के 8 दिन

होलाष्टक के 8 दिन
1

इस साल होलाष्टक के 8 दिनों को सनातन परंपरा में कुछ कार्यों के लिए अशुभ माना गया है. इसकी वजह इन 8 दिनों तक 8 ग्रह उग्र स्थिति में रहते हैं. इसलिए इस समय को मांगलिक कार्य के​ लिए अशुभ माना गया है, लेकिन यह समय कुछ काम और सिद्ध्यिों के लिए विशेष और फलदायी है. यही वजह है कि इन्हें ऐसे ही टाला नहीं जा सकता है. आइए जानते हैं होलाष्टक में कोन से काम करने चाहिए और कौन से काम नहीं करने चाहिए...

(Credit Image AI)

Advertisement

2.होलाष्टक के दिनों में जरूर करें ये काम

होलाष्टक के दिनों में जरूर करें ये काम
2

आज से होलाष्टक की शुरुआत हो गई है. इसलिए सभी मांगलिक कार्य बंद हो गये हैं, लेकिन इन 8 दिनों में भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए. उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए. मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं. भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं.

3.भगवान विष्णु के साथ करें मां लक्ष्मी की पूजा

भगवान विष्णु के साथ करें मां लक्ष्मी की पूजा
3

अगर आप आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं तो होलाष्टक के 8 दिनों में भगवान विष्णु के साथ ही धन की देवी मां लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा अर्चना करें. मां लक्ष्मी का श्रीसूक्त का पाठ करें. ऐसा करने से ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए.

4.होलिकर दहन वाले दिन जरूर करें ये काम

होलिकर दहन वाले दिन जरूर करें ये काम
4

होलाष्टक में होलिका दहन वाले दिन भगवान की पूजा अर्चना करें. होलिका दहन पर भगवान पर विधि विधान से पूजा अर्चना करें. ऐसा करने से घर से लेकर जीवन की सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती है. सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है. जीवन के कष्टों से मुक्ति मिलती है.

TRENDING NOW

5.भगवान शिव की करें आराधना

भगवान शिव की करें आराधना
5

अगर आप भगवान शिव के उपासक हैं और किसी समस्या जूझ रहे हैं तो होलाष्टक के बीच देवों के देव महादेव की विशेष पूजा अर्चना करें. होलाष्टक के 8 दिनों में रुद्राष्टकं का पाठ और महामृत्युंजय मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जप करें. होलाष्टक के दौरान शिव पूजा का यह उपाय सभी संकटों से उबार कर इच्छाओं को पूरा कर सकता है. इसके साथ ही भगवान श्रीकृष्ण का पूजा और उनके मंत्रों का जप करना भी बेहद शुभ साबित होगा.

6.होलाष्टक में गलती से भी न करें ये काम

होलाष्टक में गलती से भी न करें ये काम
6

होलाष्टक के 8 दिनों में गलती से भी कोई मांगलिक कार्य जैसे विवाह, सगाई, तिलक, मुंडन, गृह प्रवेश और जनेऊ नहीं करना चाहिए. अन्यथा इसमें बाधा आ सकती है. इसके अलावा कोई शुभ कार्य करने पर अशुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है. इसके अलावा इस दिन किसी भी लड़ाई झगड़े और समस्याओं से दूर रहें.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Holashtak 2026: आज से हो गई होलाष्टक की शुरुआत, जानें इन 8 दिनों में क्या करें और क्या न करें
आज से हो गई होलाष्टक की शुरुआत, जानें इन 8 दिनों में क्या करें और क्या न करें
Low Blood Sugar: शरीर में ब्लड शुगर का लेवल कम होने पर क्या होता है, कितना शुगर लेवल खतरनाक माना जाता है?
शरीर में ब्लड शुगर का लेवल कम होने पर क्या होता है, कितना शुगर लेवल खतरनाक माना जाता है?
Mangal Dosh: मंगल दोष से हैं परेशान तो मंगलवार को जरूर करें ये 5 उपाय, दुर्घटना से लेकर समस्याओं तक से मिल जाएगी छुट्टी
मंगल दोष से हैं परेशान तो मंगलवार को जरूर करें ये 5 उपाय, दुर्घटना से लेकर समस्याओं तक से मिल जाएगी छुट्टी
Bee Sting Allergy: मधुमक्खी का डंक कब बन जाता है मौत की वजह? जानिए रिस्क और Honey Bee के काटते ही तुरंक क्या करें
मधुमक्खी का डंक कब बन जाता है मौत की वजह? जानिए रिस्क और Honey Bee के काटते ही तुरंक क्या करें
मौत से पहले हर इंसान ये 9 शब्द जरूर कहता है, ICU नर्स ने बताया दिल छू लेने वाला सच 
मौत से पहले हर इंसान ये 9 शब्द जरूर कहता है, ICU नर्स ने बताया दिल छू लेने वाला सच
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: 3, 12, 21 और 30, इन तारीखों पर जन्मे लोग होते हैं 'Born Visionary', इन कड़वे सच से होते हैं अनजान
Numerology: 3, 12, 21 और 30, इन तारीखों पर जन्मे लोग होते हैं 'Born Visionary', इन कड़वे सच से होते हैं अनजान
मार्च में इस दिन से लग रहा खरमास? सूर्य के मीन राशि में प्रवेश करते ही रुक जाएंगे सारे शुभ काम और विवाह
मार्च में इस दिन से लग रहा खरमास? सूर्य के मीन राशि में प्रवेश करते ही रुक जाएंगे सारे शुभ काम और विवाह
Rahu Zodiac Signs: कलयुगी ग्रह राहु की प्रिय हैं ये 3 राशियां, संकटों से बचाव करने के साथ पैसों से भर देंते हैं झोली
कलयुगी ग्रह राहु की प्रिय हैं ये 3 राशियां, संकटों से बचाव करने के साथ पैसों से भर देंते हैं झोली
Braham Muhurat: सुबह 3 से 4 बजे बीच नींद के टूटने से मिलते हैं ये खास संकेत, इसके पीछे छुपे हैं बहुत ही गहरे राज
सुबह 3 से 4 बजे बीच नींद के टूटने से मिलते हैं ये खास संकेत, इसके पीछे छुपे हैं बहुत ही गहरे राज
Mangal-Surya Yuti: सूर्य और मंगल महायुति बनाएंगे, इन 4 राशियों को पद-प्रतिष्ठा के साथ मिलेगा अथाह धन
सूर्य और मंगल महायुति बनाएंगे, इन 4 राशियों को पद-प्रतिष्ठा के साथ मिलेगा अथाह धन
MORE
Advertisement