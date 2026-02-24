Holashtak 2026: आज से हो गई होलाष्टक की शुरुआत, जानें इन 8 दिनों में क्या करें और क्या न करें

धर्म
Nitin Sharma | Feb 24, 2026, 11:25 AM IST
1.होलाष्टक के 8 दिन
इस साल होलाष्टक के 8 दिनों को सनातन परंपरा में कुछ कार्यों के लिए अशुभ माना गया है. इसकी वजह इन 8 दिनों तक 8 ग्रह उग्र स्थिति में रहते हैं. इसलिए इस समय को मांगलिक कार्य के लिए अशुभ माना गया है, लेकिन यह समय कुछ काम और सिद्ध्यिों के लिए विशेष और फलदायी है. यही वजह है कि इन्हें ऐसे ही टाला नहीं जा सकता है. आइए जानते हैं होलाष्टक में कोन से काम करने चाहिए और कौन से काम नहीं करने चाहिए...
2.होलाष्टक के दिनों में जरूर करें ये काम
आज से होलाष्टक की शुरुआत हो गई है. इसलिए सभी मांगलिक कार्य बंद हो गये हैं, लेकिन इन 8 दिनों में भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए. उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए. मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं. भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं.
3.भगवान विष्णु के साथ करें मां लक्ष्मी की पूजा
अगर आप आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं तो होलाष्टक के 8 दिनों में भगवान विष्णु के साथ ही धन की देवी मां लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा अर्चना करें. मां लक्ष्मी का श्रीसूक्त का पाठ करें. ऐसा करने से ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए.
4.होलिकर दहन वाले दिन जरूर करें ये काम
होलाष्टक में होलिका दहन वाले दिन भगवान की पूजा अर्चना करें. होलिका दहन पर भगवान पर विधि विधान से पूजा अर्चना करें. ऐसा करने से घर से लेकर जीवन की सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती है. सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है. जीवन के कष्टों से मुक्ति मिलती है.
5.भगवान शिव की करें आराधना
अगर आप भगवान शिव के उपासक हैं और किसी समस्या जूझ रहे हैं तो होलाष्टक के बीच देवों के देव महादेव की विशेष पूजा अर्चना करें. होलाष्टक के 8 दिनों में रुद्राष्टकं का पाठ और महामृत्युंजय मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जप करें. होलाष्टक के दौरान शिव पूजा का यह उपाय सभी संकटों से उबार कर इच्छाओं को पूरा कर सकता है. इसके साथ ही भगवान श्रीकृष्ण का पूजा और उनके मंत्रों का जप करना भी बेहद शुभ साबित होगा.
6.होलाष्टक में गलती से भी न करें ये काम
होलाष्टक के 8 दिनों में गलती से भी कोई मांगलिक कार्य जैसे विवाह, सगाई, तिलक, मुंडन, गृह प्रवेश और जनेऊ नहीं करना चाहिए. अन्यथा इसमें बाधा आ सकती है. इसके अलावा कोई शुभ कार्य करने पर अशुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है. इसके अलावा इस दिन किसी भी लड़ाई झगड़े और समस्याओं से दूर रहें.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
