Happy Life Mantra: गांठ बांध लें प्रेमानंद महाराज की 5 ये बातें, मन की बेचैनी पर पा लेंगे काबू

Abhay Sharma | Nov 23, 2025, 09:00 PM IST
1.प्रेमानंद जी महाराज के उपदेश
प्रेमानंद जी महाराज के उपदेश हमे सिखाते हैं कि कैसे हम कुछ बातों को ध्यान में रखकर अपने जीवन को संतुलित और शांतिपूर्ण बनाए रख सकते हैं. अगर आप सुखी जीवन चाहते हैं और मन की बेचैनी दूर करना चाहतें हैं तो इन बातों को गांठ बांध लें.
2.1 - माफ करना सीखें
अपने मन को अगर आप शांत रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले दूसरों को माफ करना सीखना चाहिए. प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि दूसरों को माफ कर देने से आपके मन को शांति मिलेगी.
3.2 - भगवान का नाम जप करें
मन को शांत रखने के साथ-साथ एक सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो भगवान के नाम का जप करें. इससे मन न तो कभी भी इधर-उधर भटकेगा, न ही आपके मन में किसी तरह के बुरे विचार आएंगे.
4.3 - धन के सही इस्तेमाल
हर किसी को धन का सही उपयोग करना आना चाहिए, यह सुखी जीवन का एक मंत्र है. अगर आप बिना सोचे समझे कहीं भी धन खर्च कर देते हैं, तो हमेशा परेशान रहेंगे और आपका मन अशांत रहेगा.
5.4 - दूसरों की मदद करना सीखें
कहते हैं दूसरों की मदद करने वालों की मदद भगवान करते हैं. दूसरों की मदद से मन को बहुत शांति मिलती है. ऐसे में मन को हमेशा शांत रखने के लिए आपको इसको जरूर फॉलो करना चाहिए.
6.5 - अपने कर्तव्यों और धर्म का पालन करें
इसके अलावा सबसे बड़ी और जरूर बात है कि आप अपने कर्तव्यों और धर्म का पालन करें. मन को शांत रखने और सुखी जीवन के लिए इस बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है.
