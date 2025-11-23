FacebookTwitterYoutubeInstagram
धर्म

Happy Life Mantra: गांठ बांध लें प्रेमानंद महाराज की 5 ये बातें, मन की बेचैनी पर पा लेंगे काबू

Premanand Ji Maharaj: यहां पढ़ें प्रेमानंद जी महाराज की बताई ऐसी 5 बातें, जो एक सुखी जीवन जीने के साथ मन की बेचैनी को दूर करने में आपकी मदद कर सकती हैं... 

Abhay Sharma | Nov 23, 2025, 09:00 PM IST

प्रेमानंद जी महाराज के उपदेश हमे सिखाते हैं कि कैसे हम कुछ बातों को ध्यान में रखकर अपने जीवन को  संतुलित और शांतिपूर्ण बनाए रख सकते हैं. अगर आप सुखी जीवन चाहते हैं और मन की बेचैनी दूर करना चाहतें हैं तो इन बातों को गांठ बांध लें. 

अपने मन को अगर आप शांत रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले दूसरों को माफ करना सीखना चाहिए. प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि दूसरों को माफ कर देने से आपके मन को शांति मिलेगी.

मन को शांत रखने के साथ-साथ एक सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो भगवान के नाम का जप करें. इससे मन न तो कभी भी इधर-उधर भटकेगा, न ही आपके मन में किसी तरह के बुरे विचार आएंगे.  

हर किसी को धन का सही उपयोग करना आना चाहिए, यह सुखी जीवन का एक मंत्र है. अगर आप बिना सोचे समझे कहीं भी धन खर्च कर देते हैं, तो हमेशा परेशान रहेंगे और आपका मन अशांत रहेगा.
 

कहते हैं दूसरों की मदद करने वालों की मदद भगवान करते हैं. दूसरों की मदद से मन को बहुत शांति मिलती है. ऐसे में मन को हमेशा शांत रखने के लिए आपको इसको जरूर फॉलो करना चाहिए.
 

इसके अलावा सबसे बड़ी और जरूर बात है कि आप अपने कर्तव्यों और धर्म का पालन करें.  मन को शांत रखने और सुखी जीवन के लिए इस बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. 

